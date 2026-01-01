Το ownCloud είναι μια self-hosted πλατφόρμα συγχρονισμού και κοινής χρήσης αρχείων που προσφέρει την ευκολία του cloud storage - πρόσβαση από οπουδήποτε, συγχρονισμό σε όλες τις συσκευές, κοινή χρήση με συνεργάτες - εξ ολοκλήρου εντός της δικής σας υποδομής. Σε αντίθεση με το Google Drive ή το Dropbox, το ownCloud αποθηκεύει τα αρχεία σας στον δικό σας server, διατηρώντας ευαίσθητα έγγραφα και δεδομένα υπό τον άμεσο έλεγχό σας.

Χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και άτομα με ευαισθησία στην ιδιωτικότητα παγκοσμίως, το ownCloud υποστηρίζει έκδοση αρχείων, λεπτομερείς δικαιώματα κοινής χρήσης και clients συγχρονισμού για Windows, macOS, Linux, iOS και Android. Αυτή η εγκατάσταση περιλαμβάνει MariaDB για αξιόπιστη αποθήκευση δεδομένων και Redis για caching επιδόσεων.