Αναπτύξτε το ownCloud με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα συγχρονισμού και κοινής χρήσης αρχείων ανοιχτού κώδικα που σας παρέχει ένα ιδιωτικό cloud για τα έγγραφα, τις φωτογραφίες και τα δεδομένα σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για ownCloud
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ownCloud
Το ownCloud είναι μια self-hosted πλατφόρμα συγχρονισμού και κοινής χρήσης αρχείων που προσφέρει την ευκολία του cloud storage - πρόσβαση από οπουδήποτε, συγχρονισμό σε όλες τις συσκευές, κοινή χρήση με συνεργάτες - εξ ολοκλήρου εντός της δικής σας υποδομής. Σε αντίθεση με το Google Drive ή το Dropbox, το ownCloud αποθηκεύει τα αρχεία σας στον δικό σας server, διατηρώντας ευαίσθητα έγγραφα και δεδομένα υπό τον άμεσο έλεγχό σας.
Χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και άτομα με ευαισθησία στην ιδιωτικότητα παγκοσμίως, το ownCloud υποστηρίζει έκδοση αρχείων, λεπτομερείς δικαιώματα κοινής χρήσης και clients συγχρονισμού για Windows, macOS, Linux, iOS και Android. Αυτή η εγκατάσταση περιλαμβάνει MariaDB για αξιόπιστη αποθήκευση δεδομένων και Redis για caching επιδόσεων.
Βασικά χαρακτηριστικά του ownCloud
Συγχρονισμός συσκευών
Εφαρμογές desktop για Windows, macOS και Linux, καθώς και εφαρμογές iOS και Android, συγχρονίζουν αυτόματα τα αρχεία σε όλες τις συσκευές σας.
Λεπτομερής κοινή χρήση αρχείων
Κοινοποιήστε αρχεία και φακέλους με εσωτερικούς χρήστες ή εξωτερικούς επισκέπτες, με έλεγχο των δικαιωμάτων προβολής, επεξεργασίας, εκ νέου κοινοποίησης και των ημερομηνιών λήξης των συνδέσμων.
Έκδοση αρχείων
Κάθε επεξεργασία αρχείου δημιουργεί μια νέα έκδοση την οποία μπορείτε να περιηγηθείτε και να επαναφέρετε, προστατεύοντας από τυχαίες αντικαταστάσεις και απώλεια δεδομένων.
Πρόσβαση WebDAV
Προσαρτήστε το ownCloud ως δικτυακό δίσκο σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο WebDAV server χωρίς να εγκαταστήσετε έναν αποκλειστικό sync client.
Κατάστημα εφαρμογών
Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα με εφαρμογές για επεξεργασία εγγράφων γραφείου, σάρωση antivirus, έλεγχο ταυτότητας LDAP και σύνδεση δύο παραγόντων από το ownCloud marketplace.
Γιατί να τρέξω ownCloud στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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