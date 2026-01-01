Το Trino είναι μια κατανεμημένη μηχανή ερωτημάτων SQL υψηλής απόδοσης που αναπτύχθηκε αρχικά στο Facebook ως Presto και τώρα συντηρείται από το Trino Software Foundation. Επιτρέπει σε αναλυτές και μηχανικούς να εκτελούν διαδραστικά ερωτήματα ANSI SQL σε ετερογενείς πηγές δεδομένων — αποθήκευση αντικειμένων, σχεσιακές βάσεις δεδομένων, μεσίτες μηνυμάτων και ευρετήρια αναζήτησης — συνδέοντάς τα και συγκεντρώνοντάς τα σαν να βρίσκονταν σε μια ενιαία αποθήκη, χωρίς ETL ή μετακίνηση δεδομένων.

Η αυτο-φιλοξενία του Trino στο VPS σας δίνει στις ομάδες δεδομένων ένα ομοσπονδιακό επίπεδο ερωτημάτων που ελέγχουν πλήρως, χωρίς χρεώσεις ανά ερώτημα και χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή. Το ενσωματωμένο web UI εμφανίζει τα τρέχοντα ερωτήματα, τη χρήση των worker και τα σχέδια εκτέλεσης, ώστε οι χειριστές να μπορούν να εντοπίζουν σφάλματα απόδοσης και να ρυθμίζουν τους πόρους του cluster απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης.