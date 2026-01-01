Αναπτύξτε το Trino με εγκατάσταση ενός κλικ.
Γρήγορη κατανεμημένη μηχανή αναζήτησης SQL για την εκτέλεση ομοσπονδιακών αναλύσεων σε λίμνες δεδομένων, αποθήκες δεδομένων και λειτουργικές βάσεις δεδομένων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Trino
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Trino
Το Trino είναι μια κατανεμημένη μηχανή ερωτημάτων SQL υψηλής απόδοσης που αναπτύχθηκε αρχικά στο Facebook ως Presto και τώρα συντηρείται από το Trino Software Foundation. Επιτρέπει σε αναλυτές και μηχανικούς να εκτελούν διαδραστικά ερωτήματα ANSI SQL σε ετερογενείς πηγές δεδομένων — αποθήκευση αντικειμένων, σχεσιακές βάσεις δεδομένων, μεσίτες μηνυμάτων και ευρετήρια αναζήτησης — συνδέοντάς τα και συγκεντρώνοντάς τα σαν να βρίσκονταν σε μια ενιαία αποθήκη, χωρίς ETL ή μετακίνηση δεδομένων.
Η αυτο-φιλοξενία του Trino στο VPS σας δίνει στις ομάδες δεδομένων ένα ομοσπονδιακό επίπεδο ερωτημάτων που ελέγχουν πλήρως, χωρίς χρεώσεις ανά ερώτημα και χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή. Το ενσωματωμένο web UI εμφανίζει τα τρέχοντα ερωτήματα, τη χρήση των worker και τα σχέδια εκτέλεσης, ώστε οι χειριστές να μπορούν να εντοπίζουν σφάλματα απόδοσης και να ρυθμίζουν τους πόρους του cluster απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Trino
Ομοσπονδιακά ερωτήματα SQL
Συνδέστε δεκάδες πηγές δεδομένων μέσω pluggable συνδέσεων και πραγματοποιήστε ενώσεις μεταξύ τους σε μία ενιαία δήλωση ANSI SQL χωρίς staging ή ETL.
Μαζικά παράλληλη μηχανή
Η διανυσματοποιημένη ενδομνήμη εκτέλεση και ο προσαρμοστικός σχεδιασμός ερωτημάτων προσφέρουν διαδραστικό λανθάνοντα χρόνο σε λίμνες και αποθήκες δεδομένων κλίμακας terabyte.
Πλούσιος κατάλογος συνδετήρων
Επίσημες συνδέσεις για Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra, και άλλα.
Ενσωματωμένη web κονσόλα
Το UI που βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζει ενεργά και ολοκληρωμένα ερωτήματα, την υγεία των εργατών, μετρικά σε επίπεδο σταδίου και σχέδια εκτέλεσης για γρήγορη αποσφαλμάτωση απόδοσης.
ANSI SQL με επεκτάσεις
Πλήρες τυπικό SQL με συναρτήσεις παραθύρου, lateral joins, πίνακες, αντιστοιχίσεις, JSON, γεωχωρικούς τύπους και συναρτήσεις που ορίζονται από τον χρήστη.
JDBC, ODBC, και Python
Έτοιμα προς χρήση προγράμματα οδήγησης και πελάτες συνδέουν εργαλεία BI όπως τα Tableau, Superset και Metabase, καθώς και σημειωματάρια επιστήμης δεδομένων και διοχετεύσεις ETL.
Γιατί να τρέξω Trino στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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