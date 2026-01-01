Αναπτύξτε το Strapi με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Κορυφαίο open-source headless CMS που δημιουργεί αυτόματα REST και GraphQL APIs από τα μοντέλα περιεχομένου σας με έναν προσαρμόσιμο πίνακα διαχείρισης.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Strapi
Το Strapi είναι το πιο δημοφιλές open-source headless CMS στον κόσμο, που εμπιστεύονται πάνω από 800.000 προγραμματιστές. Παρέχει ένα πλήρως προσαρμόσιμο backend διαχείρισης περιεχομένου με ένα διαισθητικό admin panel drag-and-drop, αυτοματοποιημένα REST και GraphQL APIs, και ένα πλούσιο οικοσύστημα plugin. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά CMSs που συνδέουν το περιεχόμενο με ένα σταθερό frontend, το Strapi παραδίδει περιεχόμενο σε οποιοδήποτε κανάλι — ιστοσελίδες, εφαρμογές για κινητά, συσκευές IoT — μέσω τυπικών APIs.
Η αυτο-φιλοξενία του Strapi στο VPS σας εξαλείφει την τιμολόγηση ανά θέση και τα όρια ρυθμού API που επιβάλλονται από τους παρόχους διαχειριζόμενων CMS, ενώ σας δίνει πλήρη έλεγχο στην αρχιτεκτονική περιεχομένου, την αποθήκευση δεδομένων και τη διαμόρφωση plugin. Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το Strapi με το PostgreSQL 16 για αξιοπιστία έτοιμη για παραγωγή.
Βασικά χαρακτηριστικά του Strapi
Αυτόματα δημιουργημένα APIs
Το Strapi δημιουργεί αυτόματα REST και GraphQL endpoints όταν ορίζετε τύπους περιεχομένου — χωρίς να απαιτείται χειροκίνητος προγραμματισμός API.
Builder περιεχομένου με Drag-and-drop
Δημιουργήστε σύνθετα μοντέλα περιεχομένου οπτικά με πεδία, συστατικά και δυναμικές ζώνες χωρίς να αγγίξετε τον κώδικα.
Έλεγχος πρόσβασης με βάση ρόλους
Ορίστε λεπτομερείς δικαιώματα ανά τύπο περιεχομένου και ρόλο χρήστη, ώστε οι συντάκτες, οι διαχειριστές και οι καταναλωτές API να έχουν πρόσβαση μόνο σε ό,τι πρέπει.
Βιβλιοθήκη πολυμέσων
Ανεβάστε, οργανώστε και βελτιστοποιήστε εικόνες και αρχεία σε μια κεντρική βιβλιοθήκη πολυμέσων με αυτόματη αλλαγή μεγέθους εικόνων και μετατροπή μορφής.
Plugin οικοσύστημα
Επεκτείνετε το Strapi με plugins από το marketplace για authentication, SEO, email, αναζήτηση και πολλά άλλα - ή δημιουργήστε προσαρμοσμένα plugins για τις ανάγκες σας.
Πολύγλωσσο περιεχόμενο
Διαχείριση περιεχομένου σε πολλές γλώσσες με ενσωματωμένη υποστήριξη i18n, δημοσιεύοντας κάθε τοπική ρύθμιση ανεξάρτητα για την υποστήριξη παγκόσμιων κοινών.
Γιατί να τρέξω Strapi στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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