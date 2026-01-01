Το Strapi είναι το πιο δημοφιλές open-source headless CMS στον κόσμο, που εμπιστεύονται πάνω από 800.000 προγραμματιστές. Παρέχει ένα πλήρως προσαρμόσιμο backend διαχείρισης περιεχομένου με ένα διαισθητικό admin panel drag-and-drop, αυτοματοποιημένα REST και GraphQL APIs, και ένα πλούσιο οικοσύστημα plugin. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά CMSs που συνδέουν το περιεχόμενο με ένα σταθερό frontend, το Strapi παραδίδει περιεχόμενο σε οποιοδήποτε κανάλι — ιστοσελίδες, εφαρμογές για κινητά, συσκευές IoT — μέσω τυπικών APIs.

Η αυτο-φιλοξενία του Strapi στο VPS σας εξαλείφει την τιμολόγηση ανά θέση και τα όρια ρυθμού API που επιβάλλονται από τους παρόχους διαχειριζόμενων CMS, ενώ σας δίνει πλήρη έλεγχο στην αρχιτεκτονική περιεχομένου, την αποθήκευση δεδομένων και τη διαμόρφωση plugin. Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το Strapi με το PostgreSQL 16 για αξιοπιστία έτοιμη για παραγωγή.