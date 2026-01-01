Εγκαταστήστε το Grimmory με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής ψηφιακής βιβλιοθήκης για ebooks, comics και audiobooks με αυτόματα metadata και ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Grimmory
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Grimmory
Το Grimmory είναι ένας ολοκληρωμένος διαχειριστής συλλογής βιβλίων self-hosted που μετατρέπει τα διάσπαρτα ψηφιακά αρχεία σε μια όμορφα οργανωμένη βιβλιοθήκη. Υποστηρίζει ebooks (EPUB, MOBI, AZW), PDF, comics (CBZ, CBR) και audiobooks (M4B, MP3), και ανακτά αυτόματα τίτλους, εξώφυλλα, περιγραφές και είδη από τα Google Books, Open Library και Amazon τη στιγμή που προστίθενται τα αρχεία.
Το self-hosting στον VPS σας καταργεί τα όρια αποθήκευσης, τον περιορισμό πλατφόρμας (platform lock-in) και την παρακολούθηση περιεχομένου που είναι συνηθισμένα στις εμπορικές υπηρεσίες ebook. Ολόκληρη η βιβλιοθήκη σας — μαζί με την πρόοδο ανάγνωσης, τις επισημάνσεις και τους λογαριασμούς πολλών χρηστών — παραμένει σε υλικό που σας ανήκει, προσβάσιμη από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ή συγχρονισμένη με Kobo e-readers μέσω OPDS.
Βασικά χαρακτηριστικά του Grimmory
Αυτόματος εμπλουτισμός μεταδεδομένων
Εξώφυλλα, στοιχεία συγγραφέα, περιγραφές και είδη ανακτώνται αυτόματα από το Google Books, το Open Library και το Amazon όταν εισάγονται βιβλία.
Ενσωματωμένος αναγνώστης πολλαπλών μορφών
Διαβάστε αρχεία EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ και CBR απευθείας στο browser με προσαρμόσιμα θέματα, μεγέθη γραμματοσειράς και παρακολούθηση προόδου ανάγνωσης.
Kobo & OPDS Sync
Συγχρονίστε τη βιβλιοθήκη και τη θέση ανάγνωσής σας με Kobo e-readers και οποιαδήποτε OPDS-compatible app για απρόσκοπτη ανάγνωση εκτός σύνδεσης σε ειδικές συσκευές.
BookDrop αυτόματη εισαγωγή
Ρίξτε νέα αρχεία σε έναν παρακολουθούμενο φάκελο και το Grimmory τα εισάγει αυτόματα - δεν απαιτούνται μη αυτόματες μεταφορτώσεις ή καταχώριση metadata.
Υποστήριξη πολλαπλών χρηστών
Δημιουργήστε ατομικούς λογαριασμούς με ξεχωριστά ιστορικά ανάγνωσης και επίπεδα δικαιωμάτων, καθιστώντας το Grimmory ιδανικό για οικογένειες και λέσχες ανάγνωσης που μοιράζονται μία βιβλιοθήκη.
Γιατί να τρέξω Grimmory στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.