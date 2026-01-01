Το Grimmory είναι ένας ολοκληρωμένος διαχειριστής συλλογής βιβλίων self-hosted που μετατρέπει τα διάσπαρτα ψηφιακά αρχεία σε μια όμορφα οργανωμένη βιβλιοθήκη. Υποστηρίζει ebooks (EPUB, MOBI, AZW), PDF, comics (CBZ, CBR) και audiobooks (M4B, MP3), και ανακτά αυτόματα τίτλους, εξώφυλλα, περιγραφές και είδη από τα Google Books, Open Library και Amazon τη στιγμή που προστίθενται τα αρχεία.

Το self-hosting στον VPS σας καταργεί τα όρια αποθήκευσης, τον περιορισμό πλατφόρμας (platform lock-in) και την παρακολούθηση περιεχομένου που είναι συνηθισμένα στις εμπορικές υπηρεσίες ebook. Ολόκληρη η βιβλιοθήκη σας — μαζί με την πρόοδο ανάγνωσης, τις επισημάνσεις και τους λογαριασμούς πολλών χρηστών — παραμένει σε υλικό που σας ανήκει, προσβάσιμη από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ή συγχρονισμένη με Kobo e-readers μέσω OPDS.