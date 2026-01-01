Έκπτωση έως 69% για Crontab UI

Αναπτύξτε Crontab UI με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Διεπαφή web για την ασφαλή διαχείριση cron jobs, με εισαγωγή, εξαγωγή, backup και HTTP authentication.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε Crontab UI με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Crontab UI

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Crontab UI

Το Crontab UI είναι μια εφαρμογή web ανοιχτού κώδικα Node.js που αντικαθιστά την επιρρεπή σε σφάλματα χειροκίνητη επεξεργασία crontab με ένα ασφαλές, οπτικό περιβάλλον. Η προσθήκη, διαγραφή, παύση και επανεκκίνηση εργασιών γίνεται με ένα μόνο κλικ, και κάθε αλλαγή επικυρώνεται πριν εφαρμοστεί, έτσι ένα τυπογραφικό λάθος δεν καταρρίπτει πλέον όλες τις προγραμματισμένες εργασίες σας ταυτόχρονα.

Η αυτο-φιλοξενία του Crontab UI στο δικό σας VPS σάς παρέχει έναν ιδιωτικό πίνακα ελέγχου για εκατοντάδες cron jobs με αρχεία καταγραφής σφαλμάτων ανά εργασία, αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας πριν από επικίνδυνες λειτουργίες, και εισαγωγή/εξαγωγή για την αναπαραγωγή του ίδιου χρονοδιαγράμματος σε πολλές μηχανές. Η ενσωματωμένη βασική πιστοποίηση HTTP διατηρεί την διεπαφή προστατευμένη χωρίς να απαιτείται εξωτερικός reverse proxy ή identity provider.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Crontab UI

Ασφαλής επεξεργασία εργασίας

Προσθήκη, επεξεργασία, παύση, συνέχιση και διαγραφή cron jobs μέσω ενός επικυρωμένου UI αντί να διακινδυνεύετε σφάλματα σύνταξης σε ακατέργαστα αρχεία crontab.

Εισαγωγή και εξαγωγή

Εισαγάγετε ένα υπάρχον crontab σε δευτερόλεπτα και εξαγάγετε την πλήρη διαμόρφωση για να αναπτύξετε ξανά το ίδιο χρονοδιάγραμμα σε άλλες μηχανές χωρίς SSH.

Αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας

Το Crontab UI δημιουργεί ένα αντίγραφο ασφαλείας πριν από κάθε εισαγωγή και σας επιτρέπει να δημιουργείτε στιγμιότυπα και να επαναφέρετε τις εργασίες σας κατά απαίτηση, για να ανακτήσετε από λάθη.

Αρχεία καταγραφής σφαλμάτων ανά εργασία

Κάθε προγραμματισμένη εργασία γράφει το δικό της αρχείο καταγραφής σφαλμάτων, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τις αποτυχίες και να εντοπίζετε σφάλματα χωρίς να κάνετε grepping σε ένα κοινό αρχείο καταγραφής συστήματος.

Αλληλογραφία και hooks

Διαμορφώστε ειδοποιήσεις email ή webhook callbacks ανά εργασία για να ειδοποιήσετε την ομάδα σας ή να ενεργοποιήσετε μεταγενέστερο αυτοματισμό μετά από κάθε εκτέλεση.

Πιστοποίηση HTTP

Προστατέψτε το web UI με ενσωματωμένο βασικό έλεγχο ταυτότητας ώστε μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες να μπορούν να προβάλουν ή να τροποποιήσουν τις προγραμματισμένες εργασίες σας.

Γιατί να τρέξω Crontab UI στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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