Αναπτύξτε Crontab UI με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Διεπαφή web για την ασφαλή διαχείριση cron jobs, με εισαγωγή, εξαγωγή, backup και HTTP authentication.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Crontab UI
Το Crontab UI είναι μια εφαρμογή web ανοιχτού κώδικα Node.js που αντικαθιστά την επιρρεπή σε σφάλματα χειροκίνητη επεξεργασία crontab με ένα ασφαλές, οπτικό περιβάλλον. Η προσθήκη, διαγραφή, παύση και επανεκκίνηση εργασιών γίνεται με ένα μόνο κλικ, και κάθε αλλαγή επικυρώνεται πριν εφαρμοστεί, έτσι ένα τυπογραφικό λάθος δεν καταρρίπτει πλέον όλες τις προγραμματισμένες εργασίες σας ταυτόχρονα.
Η αυτο-φιλοξενία του Crontab UI στο δικό σας VPS σάς παρέχει έναν ιδιωτικό πίνακα ελέγχου για εκατοντάδες cron jobs με αρχεία καταγραφής σφαλμάτων ανά εργασία, αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας πριν από επικίνδυνες λειτουργίες, και εισαγωγή/εξαγωγή για την αναπαραγωγή του ίδιου χρονοδιαγράμματος σε πολλές μηχανές. Η ενσωματωμένη βασική πιστοποίηση HTTP διατηρεί την διεπαφή προστατευμένη χωρίς να απαιτείται εξωτερικός reverse proxy ή identity provider.
Βασικά χαρακτηριστικά του Crontab UI
Ασφαλής επεξεργασία εργασίας
Προσθήκη, επεξεργασία, παύση, συνέχιση και διαγραφή cron jobs μέσω ενός επικυρωμένου UI αντί να διακινδυνεύετε σφάλματα σύνταξης σε ακατέργαστα αρχεία crontab.
Εισαγωγή και εξαγωγή
Εισαγάγετε ένα υπάρχον crontab σε δευτερόλεπτα και εξαγάγετε την πλήρη διαμόρφωση για να αναπτύξετε ξανά το ίδιο χρονοδιάγραμμα σε άλλες μηχανές χωρίς SSH.
Αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας
Το Crontab UI δημιουργεί ένα αντίγραφο ασφαλείας πριν από κάθε εισαγωγή και σας επιτρέπει να δημιουργείτε στιγμιότυπα και να επαναφέρετε τις εργασίες σας κατά απαίτηση, για να ανακτήσετε από λάθη.
Αρχεία καταγραφής σφαλμάτων ανά εργασία
Κάθε προγραμματισμένη εργασία γράφει το δικό της αρχείο καταγραφής σφαλμάτων, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τις αποτυχίες και να εντοπίζετε σφάλματα χωρίς να κάνετε grepping σε ένα κοινό αρχείο καταγραφής συστήματος.
Αλληλογραφία και hooks
Διαμορφώστε ειδοποιήσεις email ή webhook callbacks ανά εργασία για να ειδοποιήσετε την ομάδα σας ή να ενεργοποιήσετε μεταγενέστερο αυτοματισμό μετά από κάθε εκτέλεση.
Πιστοποίηση HTTP
Προστατέψτε το web UI με ενσωματωμένο βασικό έλεγχο ταυτότητας ώστε μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες να μπορούν να προβάλουν ή να τροποποιήσουν τις προγραμματισμένες εργασίες σας.
Γιατί να τρέξω Crontab UI στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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