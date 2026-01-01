Το Crontab UI είναι μια εφαρμογή web ανοιχτού κώδικα Node.js που αντικαθιστά την επιρρεπή σε σφάλματα χειροκίνητη επεξεργασία crontab με ένα ασφαλές, οπτικό περιβάλλον. Η προσθήκη, διαγραφή, παύση και επανεκκίνηση εργασιών γίνεται με ένα μόνο κλικ, και κάθε αλλαγή επικυρώνεται πριν εφαρμοστεί, έτσι ένα τυπογραφικό λάθος δεν καταρρίπτει πλέον όλες τις προγραμματισμένες εργασίες σας ταυτόχρονα.

Η αυτο-φιλοξενία του Crontab UI στο δικό σας VPS σάς παρέχει έναν ιδιωτικό πίνακα ελέγχου για εκατοντάδες cron jobs με αρχεία καταγραφής σφαλμάτων ανά εργασία, αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας πριν από επικίνδυνες λειτουργίες, και εισαγωγή/εξαγωγή για την αναπαραγωγή του ίδιου χρονοδιαγράμματος σε πολλές μηχανές. Η ενσωματωμένη βασική πιστοποίηση HTTP διατηρεί την διεπαφή προστατευμένη χωρίς να απαιτείται εξωτερικός reverse proxy ή identity provider.