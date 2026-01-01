Το Spice είναι ένα open-source runtime υποδομής δεδομένων και AI που συνδυάζει federated SQL query, vector search και LLM inference σε μια ενιαία διαδικασία Rust. Βασισμένο σε Apache DataFusion, Arrow, και DuckDB, συνδέεται με δεκάδες πηγές — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka, και άλλα — και υλοποιεί hot data τοπικά για analytics σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο δίπλα στην εφαρμογή σας.

Το self-hosting του Spice στο δικό σας VPS δίνει σε AI agents και RAG pipelines ένα ενιαίο SQL και HTTP endpoint πάνω από federated data χωρίς cloud fees ανά query ή την αποστολή ευαίσθητων δεδομένων σε μια managed υπηρεσία. Datasets, accelerations, embeddings, και models δηλώνονται όλα σε ένα ενιαίο spicepod.yaml manifest.