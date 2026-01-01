Αναπτύξτε Spice AI με εγκατάσταση ενός κλικ.
Φορητή μηχανή ερωτημάτων SQL, αναζήτησης και συμπερασματολογίας LLM, βασισμένη σε Rust, για πράκτορες AI βασισμένους σε δεδομένα.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Spice AI
Το Spice είναι ένα open-source runtime υποδομής δεδομένων και AI που συνδυάζει federated SQL query, vector search και LLM inference σε μια ενιαία διαδικασία Rust. Βασισμένο σε Apache DataFusion, Arrow, και DuckDB, συνδέεται με δεκάδες πηγές — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka, και άλλα — και υλοποιεί hot data τοπικά για analytics σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο δίπλα στην εφαρμογή σας.
Το self-hosting του Spice στο δικό σας VPS δίνει σε AI agents και RAG pipelines ένα ενιαίο SQL και HTTP endpoint πάνω από federated data χωρίς cloud fees ανά query ή την αποστολή ευαίσθητων δεδομένων σε μια managed υπηρεσία. Datasets, accelerations, embeddings, και models δηλώνονται όλα σε ένα ενιαίο spicepod.yaml manifest.
Βασικά χαρακτηριστικά του Spice AI
Ομοσπονδιακή μηχανή SQL
Υποβάλετε ερωτήματα σε Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks και δεκάδες άλλες πηγές, όλα μαζί, μέσω ενός ενιαίου SQL endpoint που υποστηρίζεται από το Apache DataFusion.
Τοπική επιτάχυνση δεδομένων
Υλοποιήστε θερμά σύνολα δεδομένων σε Arrow, DuckDB ή SQLite δίπλα στην εφαρμογή σας για να εξυπηρετήσετε αναλυτικά ερωτήματα με καθυστέρηση χιλιοστού του δευτερολέπτου.
Ενσωματωμένο LLM inference
Εκτελέστε μοντέλα chat και embedding ανοιχτού βάρους μέσω ενός συμβατού με OpenAI HTTP API απευθείας μέσα στο runtime, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστός model server.
Αναζήτηση AI και RAG
Συνδυάστε το vector similarity search με φίλτρα SQL σε ένα ερώτημα για να τροφοδοτήσετε την retrieval-augmented generation, βασισμένη στα ζωντανά λειτουργικά σας δεδομένα.
Arrow Flight gRPC
Μεταδώστε μεγάλα σύνολα αποτελεσμάτων σε πελάτες analytics με zero-copy Apache Arrow μέσω Flight για πρόσβαση δεδομένων υψηλής απόδοσης παράλληλα με το REST API.
Δηλωτικά spicepods
Ορίστε σύνολα δεδομένων, επιταχύνσεις, μοντέλα και χρονοδιαγράμματα ανανέωσης σε ένα ενιαίο YAML manifest που είναι ελεγχόμενο από εκδόσεις και αναπαραγώγιμο σε όλα τα περιβάλλοντα.
Γιατί να τρέξω Spice AI στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
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