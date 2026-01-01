Το Galaxy είναι μια web πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει στους ερευνητές να εκτελούν, να μοιράζονται και να αναπαράγουν εντατικές σε δεδομένα βιοϊατρικές αναλύσεις χωρίς να γράψουν ούτε μια γραμμή κώδικα. Χρησιμοποιείται από χιλιάδες εργαστήρια παγκοσμίως, ενσωματώνει χιλιάδες εργαλεία γραμμής εντολών πίσω από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας browser ώστε οι επιστήμονες να μπορούν να δημιουργήσουν σύνθετες βιοπληροφορικές ροές εργασίας, να παρακολουθούν κάθε παράμετρο και να επανεκτελούν την ίδια ακριβώς ανάλυση μήνες αργότερα.

Η αυτο-φιλοξενία του Galaxy στο δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα αλληλούχισης, ομάδες ασθενών και μη δημοσιευμένες ροές εργασίας εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά εργασία και χωρίς αναμονές στην ουρά κοινόχρηστου server. Αυτό το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο all-in-one container με το Galaxy, το PostgreSQL και το nginx προ-διαμορφωμένα για άμεση ανάπτυξη single-tenant.