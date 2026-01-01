Αναπτύξτε το Galaxy με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Διαδικτυακή πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για προσβάσιμες, αναπαραγώγιμες αναλύσεις βιοπληροφορικής και επιστημονικές ροές εργασίας εντατικής επεξεργασίας δεδομένων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Galaxy
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Galaxy
Το Galaxy είναι μια web πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει στους ερευνητές να εκτελούν, να μοιράζονται και να αναπαράγουν εντατικές σε δεδομένα βιοϊατρικές αναλύσεις χωρίς να γράψουν ούτε μια γραμμή κώδικα. Χρησιμοποιείται από χιλιάδες εργαστήρια παγκοσμίως, ενσωματώνει χιλιάδες εργαλεία γραμμής εντολών πίσω από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας browser ώστε οι επιστήμονες να μπορούν να δημιουργήσουν σύνθετες βιοπληροφορικές ροές εργασίας, να παρακολουθούν κάθε παράμετρο και να επανεκτελούν την ίδια ακριβώς ανάλυση μήνες αργότερα.
Η αυτο-φιλοξενία του Galaxy στο δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα αλληλούχισης, ομάδες ασθενών και μη δημοσιευμένες ροές εργασίας εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά εργασία και χωρίς αναμονές στην ουρά κοινόχρηστου server. Αυτό το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο all-in-one container με το Galaxy, το PostgreSQL και το nginx προ-διαμορφωμένα για άμεση ανάπτυξη single-tenant.
Βασικά χαρακτηριστικά του Galaxy
Αναπαραγώγιμες ροές εργασίας
Καταγράψτε κάθε εργαλείο, παράμετρο και έκδοση συνόλου δεδομένων, ώστε οποιαδήποτε ανάλυση να μπορεί να επαναληφθεί ακριβώς μήνες ή χρόνια αργότερα.
Οπτικός επεξεργαστής pipeline
Δημιουργήστε πολυβηματικές bioinformatics pipelines σε έναν drag-and-drop καμβά χωρίς scripting σε Bash ή Snakemake.
Χιλιάδες εργαλεία
Εγκαταστήστε ελεγμένα εργαλεία από το Galaxy Tool Shed που καλύπτουν genomics, proteomics, metabolomics, imaging, και machine learning.
Διαδραστικά σημειωματάρια
Εκκινήστε Jupyter, RStudio, και άλλα διαδραστικά περιβάλλοντα απευθείας με τα Galaxy histories και datasets σας.
Ιστορικά και κοινοποίηση
Οργανώστε κάθε ανάλυση σε ένα ιστορικό με εκδόσεις που μπορεί να κοινοποιηθεί, να δημοσιευθεί ή να εισαχθεί από συνεργάτες με ένα κλικ.
Conda επίλυση εξαρτήσεων
Τα εργαλεία επιλύουν τις εξαρτήσεις τους αυτόματα μέσω Conda και BioContainers, εξαλείφοντας τις συγκρούσεις περιβάλλοντος.
Γιατί να τρέξω Galaxy στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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