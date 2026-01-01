Αναπτύξτε το Trudesk με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Λύση help desk και ticketing ανοιχτού κώδικα για την οργάνωση αιτημάτων υποστήριξης και τη διατήρηση του φόρτου εργασίας διαχειρίσιμου.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Trudesk
Το Trudesk είναι μια πλατφόρμα help desk ανοιχτού κώδικα, χτισμένη με Node.js και MongoDB, σχεδιασμένη να διατηρεί τις λειτουργίες υποστήριξης οργανωμένες και απλές. Παρέχει ένα καθαρό interface διαχείρισης αιτημάτων, όπου οι ομάδες μπορούν να δημιουργούν, να αναθέτουν, να ιεραρχούν και να επιλύουν αιτήματα υποστήριξης χωρίς την πολυπλοκότητα των εταιρικών εναλλακτικών λύσεων. Η ενσωμάτωση του Elasticsearch επιτρέπει γρήγορη αναζήτηση πλήρους κειμένου σε όλα τα αιτήματα και τη δραστηριότητα.
Το self-hosting του Trudesk στο δικό σας VPS διατηρεί όλα τα δεδομένα των πελατών υπό τον έλεγχό σας, χωρίς per-seat fees ή κοινή χρήση δεδομένων από τρίτους. Ο πρώτος επισκέπτης ολοκληρώνει τον setup wizard για να διαμορφώσει τη σύνδεση της βάσης δεδομένων και να δημιουργήσει τον admin account, κάνοντας την αρχική ανάπτυξη απλή και ασφαλή.
Βασικά χαρακτηριστικά του Trudesk
Διαχείριση αιτημάτων
Δημιουργία, ανάθεση και παρακολούθηση αιτημάτων υποστήριξης καθ' όλη τη διάρκεια του πλήρους κύκλου ζωής τους, με επίπεδα προτεραιότητας, ενημερώσεις κατάστασης και ανάθεση σε ομάδες.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Η αναζήτηση με την υποστήριξη του Elasticsearch επιτρέπει στους εκπροσώπους να βρίσκουν άμεσα αιτήματα, σχόλια και ιστορικό σε ολόκληρο το help desk.
Ομαδική συνεργασία
Αναθέστε αιτήματα σε συγκεκριμένους πράκτορες ή ομάδες, προσθέστε εσωτερικές σημειώσεις και παρακολουθήστε όλη τη δραστηριότητα σε ένα ενοποιημένο νήμα συνομιλίας.
Πρόσβαση βάσει ρόλου
Ελέγξτε τι μπορούν να δουν και να κάνουν οι εκπρόσωποι και οι πελάτες με διαμορφώσιμους ρόλους χρηστών και ομάδες δικαιωμάτων.
Σύστημα ειδοποιήσεων
Διατηρήστε τους εκπροσώπους και τους πελάτες ενήμερους μέσω ειδοποιήσεων email που ενεργοποιούνται από ενημερώσεις αιτημάτων, αναθέσεις και αλλαγές κατάστασης.
Γιατί να τρέξω Trudesk στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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