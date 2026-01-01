Το Trudesk είναι μια πλατφόρμα help desk ανοιχτού κώδικα, χτισμένη με Node.js και MongoDB, σχεδιασμένη να διατηρεί τις λειτουργίες υποστήριξης οργανωμένες και απλές. Παρέχει ένα καθαρό interface διαχείρισης αιτημάτων, όπου οι ομάδες μπορούν να δημιουργούν, να αναθέτουν, να ιεραρχούν και να επιλύουν αιτήματα υποστήριξης χωρίς την πολυπλοκότητα των εταιρικών εναλλακτικών λύσεων. Η ενσωμάτωση του Elasticsearch επιτρέπει γρήγορη αναζήτηση πλήρους κειμένου σε όλα τα αιτήματα και τη δραστηριότητα.

Το self-hosting του Trudesk στο δικό σας VPS διατηρεί όλα τα δεδομένα των πελατών υπό τον έλεγχό σας, χωρίς per-seat fees ή κοινή χρήση δεδομένων από τρίτους. Ο πρώτος επισκέπτης ολοκληρώνει τον setup wizard για να διαμορφώσει τη σύνδεση της βάσης δεδομένων και να δημιουργήσει τον admin account, κάνοντας την αρχική ανάπτυξη απλή και ασφαλή.