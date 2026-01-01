Αναπτύξτε το SABnzbd με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτοματοποιημένο πρόγραμμα λήψης δυαδικών αρχείων Usenet που βάζει σε ουρά, επαληθεύει και εξάγει αρχεία NZB χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SABnzbd
Το SABnzbd είναι ο κορυφαίος open-source Usenet downloader, αυτοματοποιώντας ολόκληρη τη διαδικασία από το αρχείο NZB έως το τελικό αρχείο: παράλληλη λήψη από πολλούς servers, επαλήθευση ακεραιότητας PAR2, αυτόματη επιδιόρθωση και εξαγωγή αρχείων — όλα χωρίς χειροκίνητα βήματα. Αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των ροών εργασίας αυτοματοποίησης πολυμέσων για πάνω από μια δεκαετία.
Το self-hosting του SABnzbd σε έναν VPS παρέχει διαθεσιμότητα 24/7 για παρακολούθηση RSS και ουρές λήψεων χωρίς να χρειάζεται να λειτουργεί ένας οικιακός υπολογιστής. Το εύρος ζώνης του Datacenter συχνά υπερβαίνει τις οικιακές ταχύτητες, και οι λήψεις αποθηκεύονται στον χώρο αποθήκευσης του VPS για μεταγενέστερη ροή ή ανάκτηση μέσω των Sonarr, Radarr και του ευρύτερου media automation stack.
Βασικά χαρακτηριστικά του SABnzbd
Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία NZB
Χειρίζεται αυτόματα ολόκληρη τη διαδικασία λήψης — ανάκτηση, επαλήθευση με PAR2, επιδιόρθωση ελλιπών αρχείων και εξαγωγή αρχείων χωρίς παρέμβαση χρήστη.
Multi-Server υποστήριξη
Συνδέεται με πολλούς παρόχους Usenet με σειρά προτεραιότητας και διαμόρφωση fill-server για την ολοκλήρωση των λήψεων παρά την ελλιπή κάλυψη άρθρων.
Ενσωμάτωση Sonarr και Radarr
Λειτουργεί ως client λήψης για το δημοφιλές arr media automation stack, επιτρέποντας πλήρως αυτοματοποιημένες ροές εργασίας απόκτησης τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών.
Προγραμματισμός εύρους ζώνης
Ορίστε όρια ταχύτητας και ώρες λειτουργίας ώστε οι λήψεις να μην ανταγωνίζονται άλλες υπηρεσίες κατά τις περιόδους αιχμής χρήσης.
RSS Feed Παρακολούθηση
Παρακολουθεί ροές RSS από ευρετήρια Usenet και ενεργοποιεί αυτόματα λήψεις όταν δημοσιεύεται νέο περιεχόμενο που ταιριάζει με τα φίλτρα σας.
Γιατί να τρέξω SABnzbd στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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