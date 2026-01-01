Το SABnzbd είναι ο κορυφαίος open-source Usenet downloader, αυτοματοποιώντας ολόκληρη τη διαδικασία από το αρχείο NZB έως το τελικό αρχείο: παράλληλη λήψη από πολλούς servers, επαλήθευση ακεραιότητας PAR2, αυτόματη επιδιόρθωση και εξαγωγή αρχείων — όλα χωρίς χειροκίνητα βήματα. Αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των ροών εργασίας αυτοματοποίησης πολυμέσων για πάνω από μια δεκαετία.

Το self-hosting του SABnzbd σε έναν VPS παρέχει διαθεσιμότητα 24/7 για παρακολούθηση RSS και ουρές λήψεων χωρίς να χρειάζεται να λειτουργεί ένας οικιακός υπολογιστής. Το εύρος ζώνης του Datacenter συχνά υπερβαίνει τις οικιακές ταχύτητες, και οι λήψεις αποθηκεύονται στον χώρο αποθήκευσης του VPS για μεταγενέστερη ροή ή ανάκτηση μέσω των Sonarr, Radarr και του ευρύτερου media automation stack.