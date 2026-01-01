Αναπτύξτε το Home Assistant με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα οικιακού αυτοματισμού ανοιχτού κώδικα, με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα, με 2.000+ ενσωματώσεις για έξυπνες συσκευές και υπηρεσίες.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Home Assistant
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Home Assistant
Το Home Assistant είναι η κορυφαία πλατφόρμα αυτοματισμού σπιτιού ανοιχτού κώδικα στην οποία εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Ενοποιεί έξυπνες συσκευές από διαφορετικούς κατασκευαστές — φώτα, θερμοστάτες, κάμερες, συστήματα ασφαλείας και συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων — σε ένα ενιαίο προσαρμόσιμο περιβάλλον εργασίας, με μια ισχυρή μηχανή αυτοματισμού που υποστηρίζει σύνθετα σενάρια τα οποία ενεργοποιούνται από τον χρόνο, τις καταστάσεις συσκευών ή εξωτερικά γεγονότα.
Η εγκατάσταση του Home Assistant στο δικό σας VPS διασφαλίζει ότι το έξυπνο σπίτι σας παραμένει λειτουργικό ακόμα και κατά τη διάρκεια τοπικών διακοπών, παρέχει αξιόπιστη απομακρυσμένη πρόσβαση από οπουδήποτε, και διατηρεί όλα τα δεδομένα συσκευών και τη λογική αυτοματισμού εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας χωρίς εξαρτήσεις από υπηρεσίες cloud.
Βασικά χαρακτηριστικά του Home Assistant
2,000+ Ενσωματώσεις
Συνδέστε σχεδόν οποιαδήποτε συσκευή smart home ή υπηρεσία cloud μέσω μιας συνεχώς αναπτυσσόμενης βιβλιοθήκης ενσωματώσεων κοινότητας.
Τοπικός έλεγχος
Όλοι οι αυτοματισμοί εκτελούνται τοπικά χωρίς εξάρτηση από το cloud, διατηρώντας το σπίτι σας ανταποκριτικό ακόμα και όταν η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο αποτύχει.
Ισχυρές αυτοματοποιήσεις
Ο οπτικός και βασισμένος σε YAML επεξεργαστής αυτοματισμού υποστηρίζει σύνθετα εναύσματα, συνθήκες και ενέργειες πολλαπλών βημάτων για οποιοδήποτε σενάριο.
Προσαρμόσιμοι πίνακες ελέγχου
Τα Lovelace dashboards σάς επιτρέπουν να σχεδιάζετε εξατομικευμένες διεπαφές ελέγχου για οποιαδήποτε συσκευή ή οθόνη στο σπίτι σας.
Ενσωμάτωση φωνητικού βοηθού
Συνεργάζεται με το Google Assistant, την Amazon Alexa και τη Siri για έλεγχο χωρίς χέρια οποιασδήποτε συνδεδεμένης συσκευής.
Ενεργειακή παρακολούθηση
Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας του νοικοκυριού με ειδικά monitoring dashboards και δεδομένα κατανάλωσης σε επίπεδο συσκευής.
Γιατί να τρέξω Home Assistant στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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