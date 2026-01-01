Το Home Assistant είναι η κορυφαία πλατφόρμα αυτοματισμού σπιτιού ανοιχτού κώδικα στην οποία εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Ενοποιεί έξυπνες συσκευές από διαφορετικούς κατασκευαστές — φώτα, θερμοστάτες, κάμερες, συστήματα ασφαλείας και συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων — σε ένα ενιαίο προσαρμόσιμο περιβάλλον εργασίας, με μια ισχυρή μηχανή αυτοματισμού που υποστηρίζει σύνθετα σενάρια τα οποία ενεργοποιούνται από τον χρόνο, τις καταστάσεις συσκευών ή εξωτερικά γεγονότα.

Η εγκατάσταση του Home Assistant στο δικό σας VPS διασφαλίζει ότι το έξυπνο σπίτι σας παραμένει λειτουργικό ακόμα και κατά τη διάρκεια τοπικών διακοπών, παρέχει αξιόπιστη απομακρυσμένη πρόσβαση από οπουδήποτε, και διατηρεί όλα τα δεδομένα συσκευών και τη λογική αυτοματισμού εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας χωρίς εξαρτήσεις από υπηρεσίες cloud.