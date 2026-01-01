Το Firefox σε Docker εκτελεί ένα πλήρως λειτουργικό πρόγραμμα περιήγησης στον VPS σας και το μεταδίδει σε οποιοδήποτε σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης μέσω ενός web-based GUI. Αυτό σας παρέχει ένα απομονωμένο περιβάλλον περιήγησης που προστατεύει τις τοπικές σας συσκευές, καλύπτει την οικιακή σας διεύθυνση IP και σας επιτρέπει να διατηρείτε ένα συνεπές προφίλ περιήγησης — πλήρες με σελιδοδείκτες, κωδικούς πρόσβασης και επεκτάσεις — προσβάσιμο από οπουδήποτε στον κόσμο.

Η αυτο-φιλοξενία του Firefox στον VPS σας σημαίνει ότι οι συνεδρίες περιήγησής σας δεν υποβάλλονται ποτέ σε επεξεργασία μέσω μιας εμπορικής υπηρεσίας remote-desktop, παρέχοντας σε ερευνητές ασφαλείας, χρήστες που ενδιαφέρονται για την ιδιωτικότητα και απομακρυσμένες ομάδες ένα ιδιωτικό, πάντα διαθέσιμο πρόγραμμα περιήγησης υπό τον δικό τους έλεγχο.