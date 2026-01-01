Αναπτύξτε το Firefox με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος Firefox browser προσβάσιμος από οποιαδήποτε συσκευή μέσω ενός web interface, με μόνιμους σελιδοδείκτες, επεκτάσεις και ρυθμίσεις.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Firefox
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Firefox
Το Firefox σε Docker εκτελεί ένα πλήρως λειτουργικό πρόγραμμα περιήγησης στον VPS σας και το μεταδίδει σε οποιοδήποτε σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης μέσω ενός web-based GUI. Αυτό σας παρέχει ένα απομονωμένο περιβάλλον περιήγησης που προστατεύει τις τοπικές σας συσκευές, καλύπτει την οικιακή σας διεύθυνση IP και σας επιτρέπει να διατηρείτε ένα συνεπές προφίλ περιήγησης — πλήρες με σελιδοδείκτες, κωδικούς πρόσβασης και επεκτάσεις — προσβάσιμο από οπουδήποτε στον κόσμο.
Η αυτο-φιλοξενία του Firefox στον VPS σας σημαίνει ότι οι συνεδρίες περιήγησής σας δεν υποβάλλονται ποτέ σε επεξεργασία μέσω μιας εμπορικής υπηρεσίας remote-desktop, παρέχοντας σε ερευνητές ασφαλείας, χρήστες που ενδιαφέρονται για την ιδιωτικότητα και απομακρυσμένες ομάδες ένα ιδιωτικό, πάντα διαθέσιμο πρόγραμμα περιήγησης υπό τον δικό τους έλεγχο.
Βασικά χαρακτηριστικά του Firefox
Απομονωμένο περιβάλλον περιήγησης
Περιηγηθείτε από το VPS IP αντί της τοπικής σας σύνδεσης, προστατεύοντας το τοπικό σας σύστημα από web-based απειλές και καλύπτοντας την οικιακή σας διεύθυνση.
Μόνιμο προφίλ
Οι σελιδοδείκτες, το ιστορικό, οι κωδικοί πρόσβασης και οι εγκατεστημένες επεκτάσεις παραμένουν μετά τις επανεκκινήσεις του container, προσφέροντάς σας μια σταθερή εμπειρία περιήγησης κάθε φορά.
Πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή
Ανοίξτε την περίοδο λειτουργίας του browser σε οποιονδήποτε σύγχρονο web browser — δεν απαιτείται εγκατάσταση software ή VNC client στη συσκευή πρόσβασης.
Υποστήριξη πρόσθετων
Εγκαταστήστε οποιοδήποτε πρόσθετο του Firefox, συμπεριλαμβανομένων ad blockers, password managers και εργαλείων απορρήτου, όπως θα κάνατε σε μια τοπική εγκατάσταση Firefox.
Ροή ήχου
Ο ήχος web είναι ενεργοποιημένος από προεπιλογή, ώστε να μπορείτε να αναπαράγετε μέσα, να παρακολουθείτε βίντεο και να χρησιμοποιείτε εφαρμογές φωνής μέσω web κατά τη διάρκεια της απομακρυσμένης συνεδρίας.
Γιατί να τρέξω Firefox στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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