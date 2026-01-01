Το Inngest είναι μια μηχανή ορχήστρωσης ροών εργασίας ανοιχτού κώδικα που σας επιτρέπει να γράφετε αξιόπιστες λειτουργίες παρασκηνίου, ροές εργασίας βασισμένες σε συμβάντα και προγραμματισμένες εργασίες απευθείας στον κώδικα της εφαρμογής σας. Χειρίζεται αυτόματα τις επανεκτελέσεις, την ταυτόχρονη εκτέλεση, τον περιορισμό ρυθμού και τη λογική βηματικής λειτουργίας, διατηρώντας τον κώδικα της εφαρμογής σας εστιασμένο στην επιχειρηματική λογική αντί για θέματα υποδομής.

Η αυτο-φιλοξενία του Inngest στο δικό σας VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στην εκτέλεση, τα δεδομένα και τη διαμόρφωση. Έρχεται με ενσωματωμένη επιμονή SQLite και μια ουρά στην μνήμη, ώστε να μπορείτε να εκτελέσετε την πλήρη πλατφόρμα χωρίς να χρειάζεστε εξωτερικές υπηρεσίες βάσης δεδομένων ή μεσίτη μηνυμάτων.