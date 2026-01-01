Αναπτύξτε το Inngest με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα ενορχήστρωσης ροών εργασίας για την εκτέλεση αξιόπιστων λειτουργιών παρασκηνίου, προγραμματισμένων εργασιών και ροών εργασίας AI.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Inngest
Το Inngest είναι μια μηχανή ορχήστρωσης ροών εργασίας ανοιχτού κώδικα που σας επιτρέπει να γράφετε αξιόπιστες λειτουργίες παρασκηνίου, ροές εργασίας βασισμένες σε συμβάντα και προγραμματισμένες εργασίες απευθείας στον κώδικα της εφαρμογής σας. Χειρίζεται αυτόματα τις επανεκτελέσεις, την ταυτόχρονη εκτέλεση, τον περιορισμό ρυθμού και τη λογική βηματικής λειτουργίας, διατηρώντας τον κώδικα της εφαρμογής σας εστιασμένο στην επιχειρηματική λογική αντί για θέματα υποδομής.
Η αυτο-φιλοξενία του Inngest στο δικό σας VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στην εκτέλεση, τα δεδομένα και τη διαμόρφωση. Έρχεται με ενσωματωμένη επιμονή SQLite και μια ουρά στην μνήμη, ώστε να μπορείτε να εκτελέσετε την πλήρη πλατφόρμα χωρίς να χρειάζεστε εξωτερικές υπηρεσίες βάσης δεδομένων ή μεσίτη μηνυμάτων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Inngest
Αξιόπιστα background jobs
Εκτελέστε εργασίες παρασκηνίου με ενσωματωμένες αυτόματες επαναλήψεις, εκθετική αναμονή και χειρισμό σφαλμάτων - χωρίς να απαιτείται πρόσθετη υποδομή.
Step Function ροές εργασιών
Συνθέστε ροές εργασιών πολλαπλών βημάτων, όπου κάθε βήμα επαναλαμβάνεται και αποθηκεύεται προσωρινά ξεχωριστά, καθιστώντας την πολύπλοκη ενορχήστρωση ανθεκτική σε παροδικές αποτυχίες.
Εκτέλεση βασισμένη σε συμβάντα
Ενεργοποίηση λειτουργιών από γεγονότα εφαρμογών με ένα απλό κλειδί συμβάντος, επιτρέποντας αποσυνδεδεμένες, αντιδραστικές αρχιτεκτονικές σε όλες τις υπηρεσίες.
Υποστήριξη ροής εργασιών AI
Ενορχηστρώστε AI pipelines μακράς διάρκειας με ενσωματωμένη υποστήριξη για όρια ταυτόχρονης εκτέλεσης, περιορισμό ρυθμού και checkpointing σε επίπεδο βήματος.
Ενσωματωμένος Dev Server
Αναπτύξτε και δοκιμάστε ροές εργασίας τοπικά με ένα πλήρως εξοπλισμένο UI που εμφανίζει το ιστορικό συμβάντων, τις εκτελέσεις λειτουργιών και τα ίχνη βημάτων σε πραγματικό χρόνο.
Γιατί να τρέξω Inngest στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.