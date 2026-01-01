Το WatchState είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα φτιαγμένο για νοικοκυριά που χρησιμοποιούν περισσότερους από έναν media server. Αντί να βασίζεται στο Trakt ή σε άλλες υπηρεσίες τρίτων, επικοινωνεί απευθείας με τα API των Plex, Jellyfin και Emby για να διατηρεί τις καταστάσεις αναπαραγωγής, τις θέσεις συνέχισης και το ιστορικό παρακολούθησης συνεπή σε κάθε backend που συνδέετε.

Η αυτο-φιλοξενία του WatchState στο δικό σας VPS διατηρεί τα tokens λογαριασμού, τα δεδομένα προβολής και την κίνηση των webhook εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Το container περιλαμβάνει ένα web UI για την προσθήκη backends, υποστηρίζει συγχρονισμό πολλών-προς-πολλούς ή μονόδρομο, και συνδυάζει προγραμματισμένες εισαγωγές με συμβάντα webhook σε πραγματικό χρόνο, ώστε οι αλλαγές να διαδίδονται μέσα σε δευτερόλεπτα.