Αναπτύξτε το WatchState με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη μηχανή συγχρονισμού που διατηρεί το ιστορικό παρακολούθησης ευθυγραμμισμένο σε backends Plex, Jellyfin και Emby.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με WatchState
Το WatchState είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα φτιαγμένο για νοικοκυριά που χρησιμοποιούν περισσότερους από έναν media server. Αντί να βασίζεται στο Trakt ή σε άλλες υπηρεσίες τρίτων, επικοινωνεί απευθείας με τα API των Plex, Jellyfin και Emby για να διατηρεί τις καταστάσεις αναπαραγωγής, τις θέσεις συνέχισης και το ιστορικό παρακολούθησης συνεπή σε κάθε backend που συνδέετε.
Η αυτο-φιλοξενία του WatchState στο δικό σας VPS διατηρεί τα tokens λογαριασμού, τα δεδομένα προβολής και την κίνηση των webhook εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Το container περιλαμβάνει ένα web UI για την προσθήκη backends, υποστηρίζει συγχρονισμό πολλών-προς-πολλούς ή μονόδρομο, και συνδυάζει προγραμματισμένες εισαγωγές με συμβάντα webhook σε πραγματικό χρόνο, ώστε οι αλλαγές να διαδίδονται μέσα σε δευτερόλεπτα.
Βασικά χαρακτηριστικά του WatchState
Συγχρονισμός πολλαπλών backend
Συγχρονισμός της κατάστασης παρακολούθησης πολλών προς πολλούς ή μονόδρομα σε Plex, Jellyfin και Emby servers από ένα ενιαίο dashboard.
Ενημερώσεις μέσω Webhook
Λάβετε συμβάντα αναπαραγωγής, παύσης και scrobble απευθείας από κάθε backend, ώστε το ιστορικό παρακολούθησης να διαδίδεται μέσα σε δευτερόλεπτα αντί να περιμένετε για σάρωση.
Ταυτότητες πολλαπλών χρηστών
Αντιστοιχίστε πολλούς χρήστες σε διαφορετικούς servers σε κοινές ταυτότητες και διατηρήστε κάθε μέλος της οικογένειας σε συγχρονισμό χωρίς να διασταυρώνονται τα ιστορικά.
Φορητά αντίγραφα ασφαλείας
Εξάγετε την πλήρη κατάσταση λειτουργίας κάθε backend σε μια φορητή μορφή την οποία μπορείτε να επαναφέρετε αργότερα ή να μεταφέρετε σε διαφορετικό server.
Έλεγχοι ισοτιμίας βιβλιοθήκης
Ανιχνεύστε μη αντιστοιχισμένες, αναντιστοιχίες ή παρωχημένες καταχωρίσεις και αναδείξτε τις διαφορές μεταξύ των backends, ώστε να μπορείτε να διορθώσετε τα metadata πριν προκαλέσουν συγκρούσεις συγχρονισμού.
Αντιστοίχιση διαδρομής
Αντιστοιχίστε στοιχεία μέσω κοινόχρηστων διαδρομών πολυμέσων όταν λείπουν ή είναι αναξιόπιστα τα εξωτερικά αναγνωριστικά, ιδανικό για βιβλιοθήκες διασκορπισμένες σε πολλά backends.
Γιατί να τρέξω WatchState στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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