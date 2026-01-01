Το Odoo είναι μια ολοκληρωμένη σουίτα διαχείρισης επιχειρήσεων ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται από πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες σε 120 χώρες. Ο αρθρωτός σχεδιασμός του σάς επιτρέπει να ξεκινήσετε με τις εφαρμογές που χρειάζεστε — CRM, λογιστική, απογραφή, e-commerce ή διαχείριση έργων — και να επεκταθείτε καθώς η επιχείρησή σας αναπτύσσεται, όλα από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας.

Η αυτο-φιλοξενία του Odoo στο VPS σας εξαλείφει το κόστος συνδρομής ανά χρήστη, διατηρεί όλα τα δεδομένα της επιχείρησής σας υπό τον έλεγχό σας και σας δίνει την ελευθερία να εγκαταστήσετε προσαρμοσμένες ενότητες και ενσωματώσεις χωρίς περιορισμούς. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει PostgreSQL για αξιόπιστη αποθήκευση δεδομένων.