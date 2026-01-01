Αναπτύξτε το Odoo με εγκατάσταση ενός κλικ.
Σουίτα ERP και CRM ανοιχτού κώδικα που καλύπτει πωλήσεις, λογιστική, αποθήκη, e-commerce και πολλά άλλα σε μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Odoo
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Odoo
Το Odoo είναι μια ολοκληρωμένη σουίτα διαχείρισης επιχειρήσεων ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται από πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες σε 120 χώρες. Ο αρθρωτός σχεδιασμός του σάς επιτρέπει να ξεκινήσετε με τις εφαρμογές που χρειάζεστε — CRM, λογιστική, απογραφή, e-commerce ή διαχείριση έργων — και να επεκταθείτε καθώς η επιχείρησή σας αναπτύσσεται, όλα από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας.
Η αυτο-φιλοξενία του Odoo στο VPS σας εξαλείφει το κόστος συνδρομής ανά χρήστη, διατηρεί όλα τα δεδομένα της επιχείρησής σας υπό τον έλεγχό σας και σας δίνει την ελευθερία να εγκαταστήσετε προσαρμοσμένες ενότητες και ενσωματώσεις χωρίς περιορισμούς. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει PostgreSQL για αξιόπιστη αποθήκευση δεδομένων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Odoo
Ολοκληρωμένο CRM & Πωλήσεις
Παρακολουθήστε leads, διαχειριστείτε pipelines και αυτοματοποιήστε τα follow-ups σε ένα CRM που συνδέεται απευθείας με την τιμολόγηση και το απόθεμα.
Ενσωματωμένο Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ξεκινήστε ένα online store με έναν website builder με drag-and-drop, κατάλογο προϊόντων και ενσωματώσεις payment gateway.
Λογιστικά & Τιμολόγηση
Διαχειριστείτε την τιμολόγηση πολλαπλών νομισμάτων, τη φορολογική συμμόρφωση και τη συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών χωρίς ξεχωριστό λογιστικό εργαλείο.
Απογραφή & Παραγωγή
Διαχείριση αποθεμάτων σε πολλαπλές αποθήκες, εκτέλεση ροών εργασίας MRP και παρακολούθηση παραγωγής με υποστήριξη σάρωσης barcode.
Αρθρωτό κατάστημα εφαρμογών
Επιλέξτε από πάνω από 30.000 ενότητες τρίτων για να επεκτείνετε το Odoo με ροές εργασίας και ενσωματώσεις ειδικά για τον κλάδο.
Γιατί να τρέξω Odoo στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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