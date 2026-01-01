Το HedgeDoc είναι ένας συνεργατικός επεξεργαστής Markdown ανοιχτού κώδικα όπου πολλά άτομα μπορούν να γράφουν και να επεξεργάζονται το ίδιο έγγραφο ταυτόχρονα με ζωντανή παρακολούθηση δρομέα και άμεσο συγχρονισμό. Πέρα από το βασικό Markdown, υποστηρίζει ενσωματωμένα διαγράμματα μέσω Mermaid και PlantUML, μαθηματικούς τύπους μέσω KaTeX, μπλοκ κώδικα με επισήμανση σύνταξης για πάνω από 100 γλώσσες, και μια λειτουργία παρουσίασης που μετατρέπει οποιαδήποτε σημείωση σε παρουσίαση διαφανειών.

Η αυτο-φιλοξενία του HedgeDoc στο VPS σας διατηρεί ευαίσθητη τεκμηρίωση, αποφάσεις εσωτερικής αρχιτεκτονικής και ιδιόκτητες σημειώσεις εντός της δικής σας υποδομής — χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη, χωρίς πρόσβαση δεδομένων από τρίτους και με πλήρη έλεγχο των μεθόδων ελέγχου ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένων των LDAP, OAuth και SAML για εταιρικά περιβάλλοντα.