Αναπτύξτε το HedgeDoc με εγκατάσταση ενός κλικ.
Open-source συνεργατικός Markdown editor σε πραγματικό χρόνο για ομάδες για να γράφουν, να αναθεωρούν και να μοιράζονται έγγραφα μαζί.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με HedgeDoc
Το HedgeDoc είναι ένας συνεργατικός επεξεργαστής Markdown ανοιχτού κώδικα όπου πολλά άτομα μπορούν να γράφουν και να επεξεργάζονται το ίδιο έγγραφο ταυτόχρονα με ζωντανή παρακολούθηση δρομέα και άμεσο συγχρονισμό. Πέρα από το βασικό Markdown, υποστηρίζει ενσωματωμένα διαγράμματα μέσω Mermaid και PlantUML, μαθηματικούς τύπους μέσω KaTeX, μπλοκ κώδικα με επισήμανση σύνταξης για πάνω από 100 γλώσσες, και μια λειτουργία παρουσίασης που μετατρέπει οποιαδήποτε σημείωση σε παρουσίαση διαφανειών.
Η αυτο-φιλοξενία του HedgeDoc στο VPS σας διατηρεί ευαίσθητη τεκμηρίωση, αποφάσεις εσωτερικής αρχιτεκτονικής και ιδιόκτητες σημειώσεις εντός της δικής σας υποδομής — χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη, χωρίς πρόσβαση δεδομένων από τρίτους και με πλήρη έλεγχο των μεθόδων ελέγχου ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένων των LDAP, OAuth και SAML για εταιρικά περιβάλλοντα.
Βασικά χαρακτηριστικά του HedgeDoc
Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο
Πολλοί συντάκτες επεξεργάζονται το ίδιο έγγραφο ταυτόχρονα με ζωντανές θέσεις δρομέα και άμεσες ενημερώσεις, διατηρώντας τις απομακρυσμένες ομάδες συγχρονισμένες χωρίς συγκρούσεις συγχώνευσης.
Διαγράμματα και μαθηματικά
Ενσωματώνοντας διαγράμματα Mermaid, Graphviz και PlantUML παράλληλα με μαθηματικές εκφράσεις KaTeX απευθείας σε Markdown, το HedgeDoc καθίσταται ιδανικό για τεχνική και ακαδημαϊκή τεκμηρίωση.
Λειτουργία παρουσίασης
Μετατρέψτε οποιοδήποτε έγγραφο Markdown σε μια παρουσίαση διαφανειών με ένα μόνο κλικ, εξαλείφοντας την ανάγκη για ξεχωριστό λογισμικό παρουσιάσεων για εσωτερικές ομιλίες και επιδείξεις.
Ευέλικτες άδειες
Ορίστε τα έγγραφα ως δημόσια, προστατευμένα ή ιδιωτικά και ελέγξτε ποιος μπορεί να τα προβάλει, να σχολιάσει ή να τα επεξεργαστεί - από ανοιχτά wiki κοινότητας έως εμπιστευτικές εσωτερικές προδιαγραφές.
Υποστήριξη Auth Επιχειρήσεων
Ενσωμάτωση με LDAP, παρόχους OAuth, SAML και τοπικούς λογαριασμούς, ώστε οι ομάδες να μπορούν να συνδεθούν με τα υπάρχοντα εταιρικά διαπιστευτήρια χωρίς να διαχειρίζονται ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης.
Γιατί να τρέξω HedgeDoc στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.