Το Peppermint είναι μια λύση ticketing και help desk ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη ως μια ελαφριά εναλλακτική λύση για τα Zendesk και Jira. Παρέχει στις ομάδες υποστήριξης, στα τμήματα IT και στις μικρές επιχειρήσεις μια οργανωμένη ουρά για την καταγραφή αιτημάτων πελατών, την παρακολούθηση εσωτερικών ζητημάτων και τη συνεργασία για την επίλυση, χωρίς χρεώσεις αδειοδότησης ανά πράκτορα ή την αποστολή ευαίσθητων δεδομένων συνομιλιών σε τρίτο προμηθευτή SaaS.

Η αυτο-φιλοξενία του Peppermint στον δικό σας VPS διατηρεί κάθε ticket, αρχείο πελάτη και εσωτερική σημείωση υπό τον έλεγχό σας. Το ενσωματωμένο backend PostgreSQL διασφαλίζει την ανθεκτική αποθήκευση του ιστορικού των ticket, ενώ ένα προσωπικό σημειωματάριο markdown με λίστες εκκρεμοτήτων δίνει σε κάθε πράκτορα έναν ιδιωτικό χώρο για να οργανώσει τη δική του εργασία παράλληλα με την κοινή ουρά.