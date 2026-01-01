Αναπτύξτε το Peppermint με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Σύστημα ticketing και help desk ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση αιτημάτων πελατών, εσωτερικών ζητημάτων IT και ροών εργασίας ομάδας.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Peppermint
Το Peppermint είναι μια λύση ticketing και help desk ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη ως μια ελαφριά εναλλακτική λύση για τα Zendesk και Jira. Παρέχει στις ομάδες υποστήριξης, στα τμήματα IT και στις μικρές επιχειρήσεις μια οργανωμένη ουρά για την καταγραφή αιτημάτων πελατών, την παρακολούθηση εσωτερικών ζητημάτων και τη συνεργασία για την επίλυση, χωρίς χρεώσεις αδειοδότησης ανά πράκτορα ή την αποστολή ευαίσθητων δεδομένων συνομιλιών σε τρίτο προμηθευτή SaaS.
Η αυτο-φιλοξενία του Peppermint στον δικό σας VPS διατηρεί κάθε ticket, αρχείο πελάτη και εσωτερική σημείωση υπό τον έλεγχό σας. Το ενσωματωμένο backend PostgreSQL διασφαλίζει την ανθεκτική αποθήκευση του ιστορικού των ticket, ενώ ένα προσωπικό σημειωματάριο markdown με λίστες εκκρεμοτήτων δίνει σε κάθε πράκτορα έναν ιδιωτικό χώρο για να οργανώσει τη δική του εργασία παράλληλα με την κοινή ουρά.
Βασικά χαρακτηριστικά του Peppermint
Επεξεργαστής δελτίων Markdown
Συντάξτε αιτήματα υποστήριξης και απαντήσεις σε ένα πλούσιο markdown editor με συνημμένα αρχεία, ώστε οι συνομιλίες να διατηρούν τη μορφοποίηση, τα μπλοκ κώδικα και τα στιγμιότυπα οθόνης.
Προσωπικά σημειωματάρια
Κάθε εκπρόσωπος λαμβάνει ένα ιδιωτικό σημειωματάριο βασισμένο σε markdown με todo lists για την παρακολούθηση της ατομικής εργασίας παράλληλα με την κοινόχρηστη ουρά αιτημάτων.
Ιστορικό πελάτη
Κάθε αλληλεπίδραση με έναν πελάτη καταγράφεται στο προφίλ του, δίνοντας στους εκπροσώπους το πλήρες πλαίσιο των προηγούμενων αιτημάτων πριν απαντήσουν σε ένα νέο.
Πρόσβαση βάσει ρόλων
Αναλυτικά δικαιώματα ρόλων επιτρέπουν στους διαχειριστές να ελέγχουν ποιους πράκτορες μπορούν να βλέπουν, να σχολιάζουν ή να επιλύουν συγκεκριμένες κατηγορίες αιτημάτων.
Ενσωμάτωση REST API
Ένα τεκμηριωμένο REST API σάς επιτρέπει να προωθείτε αιτήματα από εργαλεία παρακολούθησης, να συγχρονίζετε δεδομένα με CRMs ή να δημιουργείτε προσαρμοσμένα dashboards πάνω από το Peppermint.
Ανταποκρινόμενη διεπαφή
Το UI έχει σχεδιαστεί για οθόνες από κινητά έως 4K, ώστε οι εκπρόσωποι να μπορούν να κάνουν διαλογή αιτημάτων από οποιαδήποτε συσκευή χωρίς να χάνεται η ευχρηστία.
Γιατί να τρέξω Peppermint στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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