Το Web-Check είναι ένα εργαλείο ανάλυσης ιστοσελίδων και OSINT ανοιχτού κώδικα που συγκεντρώνει πληροφορίες από 50+ ενότητες σε μια ενιαία αναφορά domain. Εισαγάγετε οποιαδήποτε URL για να δείτε άμεσα εγγραφές DNS, λεπτομέρειες πιστοποιητικού SSL, ανοιχτές θύρες, κεφαλίδες ασφαλείας HTTP, αποτυπώματα τεχνολογίας, δεδομένα WHOIS και διαμόρφωση ασφαλείας email.

Η αυτο-φιλοξενία του Web-Check σε ένα VPS παρέχει σε ομάδες ασφαλείας και προγραμματιστές ένα ιδιωτικό εργαλείο ανάλυσης χωρίς όρια ρυθμού ή ανώτατα όρια χρήσης που επιβάλλονται από δημόσιες περιπτώσεις. Είναι χρήσιμο για ελέγχους ασφαλείας πριν την ανάπτυξη, ανταγωνιστική έρευνα, αναγνώριση για penetration testing και την επαλήθευση ότι η δική σας υποδομή είναι σωστά διαμορφωμένη.