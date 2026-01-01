Το Jenkins είναι ο κορυφαίος open-source automation server στον κόσμο, στον οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια ομάδες ανάπτυξης για να τροφοδοτούν pipelines συνεχούς ενσωμάτωσης και συνεχούς παράδοσης. Με πάνω από 1.800 plugins, το Jenkins ενσωματώνεται με σχεδόν κάθε εργαλείο στη σύγχρονη ανάπτυξη λογισμικού — από Git και GitHub μέχρι Docker, Kubernetes, AWS, και πέρα από αυτά.

Το self-hosting του Jenkins στο δικό σας VPS σάς παρέχει αποκλειστικούς πόρους build χωρίς τιμολόγηση ανά λεπτό, χωρίς όρια χρόνου εκτέλεσης, και πλήρη έλεγχο του περιβάλλοντος build σας. Εγκαταστήστε οποιοδήποτε SDK, compiler ή dependency απαιτούν τα έργα σας χωρίς να αντιμετωπίσετε περιορισμούς πλατφόρμας.