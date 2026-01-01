Αναπτύξτε το Jenkins με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Διακομιστής αυτοματισμού ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία CI/CD pipelines με πάνω από 1.800 ενσωματώσεις plugin.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Jenkins
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Jenkins
Το Jenkins είναι ο κορυφαίος open-source automation server στον κόσμο, στον οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια ομάδες ανάπτυξης για να τροφοδοτούν pipelines συνεχούς ενσωμάτωσης και συνεχούς παράδοσης. Με πάνω από 1.800 plugins, το Jenkins ενσωματώνεται με σχεδόν κάθε εργαλείο στη σύγχρονη ανάπτυξη λογισμικού — από Git και GitHub μέχρι Docker, Kubernetes, AWS, και πέρα από αυτά.
Το self-hosting του Jenkins στο δικό σας VPS σάς παρέχει αποκλειστικούς πόρους build χωρίς τιμολόγηση ανά λεπτό, χωρίς όρια χρόνου εκτέλεσης, και πλήρη έλεγχο του περιβάλλοντος build σας. Εγκαταστήστε οποιοδήποτε SDK, compiler ή dependency απαιτούν τα έργα σας χωρίς να αντιμετωπίσετε περιορισμούς πλατφόρμας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Jenkins
Pipeline ως κώδικας
Ορίστε ροές εργασίας CI/CD σε ένα Jenkinsfile με έλεγχο εκδόσεων, κάνοντας τον αυτοματισμό σας αναπαραγώγιμο και ελέγξιμο παράλληλα με τον κώδικα της εφαρμογής σας.
1.800+ Plugins
Ενσωματώστε το Jenkins με το GitHub, το GitLab, το Docker, το Kubernetes, το AWS, το Slack και σχεδόν οποιοδήποτε εργαλείο από το οποίο εξαρτάται η ροή εργασιών ανάπτυξής σας.
Κατανεμημένες Κατασκευές
Διανέμει τις εκτελέσεις σε πολλούς agents για παράλληλη εκτέλεση, μειώνοντας δραματικά τον χρόνο ανατροφοδότησης σε μεγάλες test suites.
Έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων
Διαχειριστείτε την πρόσβαση της ομάδας με λεπτομερή δικαιώματα, υποστηρίζοντας παρόχους ελέγχου ταυτότητας LDAP, Active Directory, OAuth και SAML.
Προγραμματισμένες & ενεργοποιημένες builds
Εκτελέστε builds σε χρονοπρογραμματισμούς cron, webhooks Git, ολοκληρώσεις εργασιών upstream ή πύλες χειροκίνητης έγκρισης για να ταιριάζουν με οποιαδήποτε ροή εργασιών κυκλοφορίας.
Γιατί να τρέξω Jenkins στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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