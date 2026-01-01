Το Glance είναι ένα Go-based, self-hosted dashboard που συγκεντρώνει τις σημαντικές ροές πληροφοριών σας σε μία ενιαία, προσαρμόσιμη σελίδα. Υποστηρίζει μια ευρεία συλλογή από widgets - RSS feeds, προβλέψεις καιρού, Hacker News, Reddit, YouTube channels, server statistics, Docker container status, και άλλα - όλα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο με ελάχιστο αποτύπωμα πόρων.

Το hosting του Glance στο VPS σας διατηρεί τις προσωπικές ροές δεδομένων σας ιδιωτικές και επιτρέπει την ενσωμάτωση με εσωτερικά APIs και υπηρεσίες που δεν είναι προσβάσιμες σε cloud-hosted εναλλακτικές. Μια προεπιλεγμένη διαμόρφωση δημιουργείται αυτόματα στην πρώτη εκκίνηση ώστε να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα λειτουργικό dashboard αμέσως μετά την ανάπτυξη.