Αναπτύξτε το Glance με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύ self-hosted dashboard που συγκεντρώνει RSS feeds, τον καιρό, στατιστικά server και άλλα σε μία ενιαία προβολή.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Glance
Το Glance είναι ένα Go-based, self-hosted dashboard που συγκεντρώνει τις σημαντικές ροές πληροφοριών σας σε μία ενιαία, προσαρμόσιμη σελίδα. Υποστηρίζει μια ευρεία συλλογή από widgets - RSS feeds, προβλέψεις καιρού, Hacker News, Reddit, YouTube channels, server statistics, Docker container status, και άλλα - όλα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο με ελάχιστο αποτύπωμα πόρων.
Το hosting του Glance στο VPS σας διατηρεί τις προσωπικές ροές δεδομένων σας ιδιωτικές και επιτρέπει την ενσωμάτωση με εσωτερικά APIs και υπηρεσίες που δεν είναι προσβάσιμες σε cloud-hosted εναλλακτικές. Μια προεπιλεγμένη διαμόρφωση δημιουργείται αυτόματα στην πρώτη εκκίνηση ώστε να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα λειτουργικό dashboard αμέσως μετά την ανάπτυξη.
Βασικά χαρακτηριστικά του Glance
Ενοποιημένη συγκέντρωση ροών
Συγκεντρώστε ροές RSS, αναρτήσεις Reddit, Hacker News και ενημερώσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε μία ενιαία κυλιόμενη προβολή πίνακα ελέγχου.
Παρακολούθηση server και container
Παρακολουθήστε την κατάσταση των Docker container και τα server metrics παράλληλα με τις ροές περιεχομένου σας χωρίς να αλλάζετε εργαλεία.
Εκτεταμένη βιβλιοθήκη widget
Ημερολόγιο, καιρός, δεδομένα αγοράς, κανάλια YouTube και ροές Twitch είναι διαθέσιμα ως διαμορφώσιμα widgets.
Ελαφρύ Go binary
Κατασκευασμένο σε Go για ελάχιστη χρήση μνήμης και CPU, το Glance λειτουργεί άνετα παράλληλα με άλλες υπηρεσίες σε ένα κοινόχρηστο VPS.
Προσαρμοσμένες ενσωματώσεις API
Συνδέστε εσωτερικά APIs και ιδιόκτητες πηγές δεδομένων για να εμφανίζετε ιδιωτικές μετρήσεις, στις οποίες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση οι φιλοξενούμενοι πίνακες ελέγχου.
Γιατί να τρέξω Glance στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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