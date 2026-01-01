Αναπτύξτε το Chartbrew με εγκατάσταση ενός κλικ.
Open-source πλατφόρμα αναφορών που μετατρέπει δεδομένα APIs, SQL και NoSQL σε ζωντανά dashboards με έναν βοηθό AI.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Chartbrew
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Chartbrew
Το Chartbrew είναι μια πλατφόρμα αναλυτικών στοιχείων και αναφορών ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη για ομάδες που χρειάζονται να συνδυάσουν δεδομένα από πολλαπλές πηγές σε ένα ενιαίο, ζωντανό dashboard. Συνδέεται απευθείας με REST APIs, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics και πολλά SaaS tools, και στη συνέχεια αποδίδει γραφήματα που ανανεώνονται βάσει χρονοδιαγράμματος χωρίς υπηρεσίες ETL τρίτων.
Η αυτο-φιλοξενία του Chartbrew στο δικό σας VPS διατηρεί τα API keys, τα αποτελέσματα ερωτημάτων και τα δεδομένα πελατών εντός του περιβάλλοντός σας, καταργεί την τιμολόγηση ανά θέση (per-seat pricing) σε κοινόχρηστα dashboards, και σας δίνει πλήρη έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο οι αναφορές προγραμματίζονται, ενσωματώνονται και μοιράζονται με πελάτες ή ενδιαφερόμενους φορείς.
Βασικά χαρακτηριστικά του Chartbrew
Σύνδεσμοι πολλαπλών πηγών
Αντλήστε δεδομένα από REST APIs, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore και δημοφιλή εργαλεία SaaS σε μία ενιαία προβολή πίνακα ελέγχου.
Βοηθός διαγραμμάτων AI
Περιγράψτε το γράφημα που θέλετε σε απλά Αγγλικά και αφήστε την ενσωματωμένη AI να δημιουργήσει το ερώτημα και την οπτικοποίηση για εσάς.
Προγραμματισμένες αναφορές
Ανανεώστε τα σύνολα δεδομένων σε ένα cron schedule και στείλτε email ή Slack snapshots, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν νέα δεδομένα χωρίς να συνδεθούν.
Ενσωματώσιμοι πίνακες ελέγχου
Μοιραστείτε δημόσιους συνδέσμους μόνο για ανάγνωση ή ενσωματώστε γραφήματα απευθείας σε πύλες πελατών, intranets και εξωτερικές εφαρμογές μέσω iframes.
Ομαδική συνεργασία
Προσκαλέστε συνεργάτες με δικαιώματα βάσει ρόλου για να δημιουργήσετε, να ελέγξετε και να σχολιάσετε πίνακες ελέγχου μαζί.
Γιατί να τρέχω Chartbrew στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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