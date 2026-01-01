Το Chartbrew είναι μια πλατφόρμα αναλυτικών στοιχείων και αναφορών ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη για ομάδες που χρειάζονται να συνδυάσουν δεδομένα από πολλαπλές πηγές σε ένα ενιαίο, ζωντανό dashboard. Συνδέεται απευθείας με REST APIs, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics και πολλά SaaS tools, και στη συνέχεια αποδίδει γραφήματα που ανανεώνονται βάσει χρονοδιαγράμματος χωρίς υπηρεσίες ETL τρίτων.

Η αυτο-φιλοξενία του Chartbrew στο δικό σας VPS διατηρεί τα API keys, τα αποτελέσματα ερωτημάτων και τα δεδομένα πελατών εντός του περιβάλλοντός σας, καταργεί την τιμολόγηση ανά θέση (per-seat pricing) σε κοινόχρηστα dashboards, και σας δίνει πλήρη έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο οι αναφορές προγραμματίζονται, ενσωματώνονται και μοιράζονται με πελάτες ή ενδιαφερόμενους φορείς.