Το GlitchTip είναι μια open-source πλατφόρμα παρακολούθησης σφαλμάτων και απόδοσης που λειτουργεί ως άμεση αντικατάσταση του Sentry. Κάθε επίσημο Sentry SDK — για JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobile, και άλλα — λειτουργεί αμετάβλητο, απλά δείχνοντάς το στο GlitchTip DSN σας. Η πλατφόρμα καταγράφει μη διαχειριζόμενες εξαιρέσεις, περιεχόμενο breadcrumb, source maps, και παρακολούθηση εκδόσεων με την ίδια ροή εργασιών και μοτίβα UI που οι προγραμματιστές γνωρίζουν ήδη από το Sentry.

Το self-hosting του GlitchTip στον VPS σας προσφέρει όλη τη ροή εργασιών παρακολούθησης σφαλμάτων που θα είχατε από το Sentry SaaS — αλλά με ένα κλάσμα του αποτυπώματος πόρων και χωρίς όριο ανά συμβάν. Η λειτουργία all-in-one με ένα μόνο container χειρίζεται την εισαγωγή δεδομένων, το web UI, και την επεξεργασία παρασκηνίου χωρίς ξεχωριστές υπηρεσίες εργασίας.