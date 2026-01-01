Αναπτύξτε το GlitchTip με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα παρακολούθησης σφαλμάτων και απόδοσης ανοιχτού κώδικα, πλήρως συμβατή με τα Sentry SDKs — μια ελαφριά αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με GlitchTip
Το GlitchTip είναι μια open-source πλατφόρμα παρακολούθησης σφαλμάτων και απόδοσης που λειτουργεί ως άμεση αντικατάσταση του Sentry. Κάθε επίσημο Sentry SDK — για JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobile, και άλλα — λειτουργεί αμετάβλητο, απλά δείχνοντάς το στο GlitchTip DSN σας. Η πλατφόρμα καταγράφει μη διαχειριζόμενες εξαιρέσεις, περιεχόμενο breadcrumb, source maps, και παρακολούθηση εκδόσεων με την ίδια ροή εργασιών και μοτίβα UI που οι προγραμματιστές γνωρίζουν ήδη από το Sentry.
Το self-hosting του GlitchTip στον VPS σας προσφέρει όλη τη ροή εργασιών παρακολούθησης σφαλμάτων που θα είχατε από το Sentry SaaS — αλλά με ένα κλάσμα του αποτυπώματος πόρων και χωρίς όριο ανά συμβάν. Η λειτουργία all-in-one με ένα μόνο container χειρίζεται την εισαγωγή δεδομένων, το web UI, και την επεξεργασία παρασκηνίου χωρίς ξεχωριστές υπηρεσίες εργασίας.
Βασικά χαρακτηριστικά του GlitchTip
Συμβατό με Sentry API
Άμεση αντικατάσταση για το Sentry - κάθε επίσημο Sentry SDK λειτουργεί αμετάβλητο, κατευθύνοντάς το στο DSN του GlitchTip σας, χωρίς να απαιτείται επανεγγραφή κώδικα.
Καταγραφή και ομαδοποίηση σφαλμάτων
Η έξυπνη ομαδοποίηση παρόμοιων εξαιρέσεων με βάση το αποτύπωμα του stack trace μειώνει τον διπλό θόρυβο, αναδεικνύοντας κάθε μοναδικό ζήτημα μία φορά με πλήρες ιστορικό συμβάντων.
Source maps και εκδόσεις
Ανεβάστε JavaScript source maps για εκδόσεις παραγωγής και προσθέστε ετικέτες στις εκδόσεις, ώστε τα stack traces να επιλύονται στις αρχικές γραμμές πηγαίου κώδικα και η παρακολούθηση παλινδρομήσεων να λειτουργεί άμεσα.
Απόδοση και διαθεσιμότητα
Προαιρετική παρακολούθηση απόδοσης συναλλαγών και έλεγχοι uptime συμπληρώνουν την παρακολούθηση σφαλμάτων με προφίλ χρόνου απόκρισης και εξωτερικούς ελέγχους υγείας.
Ειδοποιήσεις θεμάτων
Οι ειδοποιήσεις Slack, Discord, Microsoft Teams, γενικού webhook και email ενεργοποιούνται στην πρώτη εμφάνιση, επανεμφάνιση και υπέρβαση ορίου για κάθε έργο.
Προσδιορισμός εύρους ομάδας και έργου
Οργανώστε τα σφάλματα ανά έργο και ομάδα με δικαιώματα ρόλου ανά χρήστη, ώστε οι ομάδες frontend, backend και mobile να βλέπουν μόνο τις δικές τους ροές εξαιρέσεων.
Γιατί να τρέξω GlitchTip στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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