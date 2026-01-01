Το Kibana είναι το επίσημο web UI για το Elasticsearch — μια εξελιγμένη πλατφόρμα για την εξερεύνηση δεδομένων, τη δημιουργία διαδραστικών dashboards, την εκτέλεση αναζητήσεων και τη λειτουργία μιας εγκατάστασης Elastic Stack. Δημιουργήθηκε αρχικά το 2013 και συντηρείται πλέον από την Elastic NV, το Kibana είναι το τυπικό επίπεδο οπτικοποίησης για κάθε εφαρμογή που βασίζεται στο Elasticsearch, από log analytics και observability έως e-commerce search και security analytics.

Η αυτο-φιλοξενία του Kibana στο VPS σας παρέχει στις ομάδες δεδομένων και πλατφόρμας ένα πλήρες περιβάλλον οπτικοποίησης Elastic Stack χωρίς χρεώσεις SaaS ανά έγγραφο που είναι κοινές στο Elastic Cloud. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει ένα single-node Elasticsearch μαζί με το Kibana, έτσι ώστε το stack να είναι έτοιμο να εισάγει δεδομένα και να δημιουργήσει dashboards αμέσως μετά την εγκατάσταση.