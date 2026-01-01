Αναπτύξτε το Kibana με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα οπτικοποίησης δεδομένων και εξερεύνησης ανοιχτού κώδικα για το Elasticsearch με πίνακες ελέγχου, αναζήτηση και εργαλεία παρατηρησιμότητας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Kibana
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Kibana
Το Kibana είναι το επίσημο web UI για το Elasticsearch — μια εξελιγμένη πλατφόρμα για την εξερεύνηση δεδομένων, τη δημιουργία διαδραστικών dashboards, την εκτέλεση αναζητήσεων και τη λειτουργία μιας εγκατάστασης Elastic Stack. Δημιουργήθηκε αρχικά το 2013 και συντηρείται πλέον από την Elastic NV, το Kibana είναι το τυπικό επίπεδο οπτικοποίησης για κάθε εφαρμογή που βασίζεται στο Elasticsearch, από log analytics και observability έως e-commerce search και security analytics.
Η αυτο-φιλοξενία του Kibana στο VPS σας παρέχει στις ομάδες δεδομένων και πλατφόρμας ένα πλήρες περιβάλλον οπτικοποίησης Elastic Stack χωρίς χρεώσεις SaaS ανά έγγραφο που είναι κοινές στο Elastic Cloud. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει ένα single-node Elasticsearch μαζί με το Kibana, έτσι ώστε το stack να είναι έτοιμο να εισάγει δεδομένα και να δημιουργήσει dashboards αμέσως μετά την εγκατάσταση.
Βασικά χαρακτηριστικά του Kibana
Ανακαλύψτε και εξερευνήστε
Περιηγηθείτε στους δείκτες Elasticsearch με τη διεπαφή Discover — αναζητήστε, φιλτράρετε, ταξινομήστε και οπτικοποιήστε ακατέργαστα έγγραφα για να εντοπίσετε μοτίβα και ακραίες τιμές σε πραγματικό χρόνο.
Dashboards και οπτικοποιήσεις
Δημιουργήστε διαδραστικούς πίνακες ελέγχου με γραφήματα γραμμής, ραβδογραφήματα, χάρτες θερμότητας, χάρτες, πίνακες και οπτικοποιήσεις Lens drag & drop που μπορούν να κοινοποιηθούν σε όλες τις ομάδες.
Αναζήτηση και ES|QL
Πλήρες Elasticsearch Query DSL συν ES|QL - μια γλώσσα ερωτημάτων με διοχέτευση παρόμοια με το Splunk SPL - καθιστούν τα σύνθετα ερωτήματα προσιτά για μη προγραμματιστές.
Εργαλεία παρατηρησιμότητας
Ενσωματωμένες εφαρμογές Αρχείων καταγραφής, Μετρήσεων, APM και παρακολούθησης διαθεσιμότητας για την εισαγωγή και ανάλυση δεδομένων παρατηρησιμότητας από το Elastic Agent και το Beats.
Χάρτες και γεωχωρικά
Διαδραστικοί χάρτες πολλαπλών επιπέδων με διανυσματικά επίπεδα, θερμικούς χάρτες και γεω-συγκεντρώσεις για την οπτικοποίηση γεωχωρικών δεδομένων παράλληλα με άλλες διαστάσεις.
Ειδοποιήσεις και αναφορές
Ειδοποιήσεις βάσει ορίων και ανωμαλιών με προορισμούς email, Slack και webhook, καθώς και προγραμματισμένη δημιουργία αναφορών PDF και CSV.
Γιατί να τρέξω Kibana στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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