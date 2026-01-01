Αναπτύξτε Norish με ένα κλικ.
Διαχειριστής συνταγών ανοιχτού κώδικα για νοικοκυριά με εισαγωγή από social media, ανάλυση διατροφής με AI και real-time sync.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Norish
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Norish
Το Norish είναι μια σύγχρονη εφαρμογή διαχείρισης συνταγών, προσανατολισμένη στο νοικοκυριό, σχεδιασμένη για οικογένειες και καταστάσεις συγκατοίκησης. Εισάγει συνταγές απευθείας από URLs, YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok βίντεο και στιγμιότυπα οθόνης εικόνων - εξαλείφοντας τη χειροκίνητη εργασία μεταγραφής που απαιτούν άλλες εφαρμογές διαχείρισης συνταγών. Η διατροφική ανάλυση και η ανίχνευση αλλεργιών με AI εκτελούνται αυτόματα σε κάθε εισαγόμενη συνταγή, και οι αλλαγές συγχρονίζονται σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις συσκευές του νοικοκυριού μέσω του Redis.
Σε αντίθεση με τις υπηρεσίες συνταγών cloud που εκμεταλλεύονται τα δεδομένα σας και περιορίζουν την εξαγωγή, το Norish είναι πλήρως self-hosted υπό την AGPL-3.0, διατηρώντας κάθε συνταγή, λίστα αγορών και πλάνο γευμάτων σε υποδομή που ελέγχετε εσείς, χωρίς χρεώσεις ανά νοικοκυριό ή επίπεδα συνδρομής.
Βασικά χαρακτηριστικά του Norish
Εισαγωγή συνταγής social media
Εισαγωγή συνταγών από οποιαδήποτε URL, YouTube Shorts, Instagram Reels ή βίντεο TikTok χρησιμοποιώντας ένα headless browser — δεν απαιτείται χειροκίνητη μεταγραφή.
AI διατροφική ανάλυση
Αυτόματη δημιουργία διατροφικών πληροφοριών και ανίχνευση αλλεργιογόνων σε εισαγόμενες συνταγές, ώστε τα μέλη του νοικοκυριού με διατροφικές ανάγκες να έχουν πάντα ακριβή δεδομένα.
Συγχρονισμός νοικοκυριού σε πραγματικό χρόνο
Αλλαγές συνταγών, ενημερώσεις λίστας αγορών και επεξεργασίες προγράμματος γευμάτων διαδίδονται άμεσα σε κάθε συσκευή του νοικοκυριού χωρίς μη αυτόματη ανανέωση.
Κοινές λίστες αγορών
Δημιουργήστε λίστες αγορών για το νοικοκυριό απευθείας από επιλεγμένες συνταγές και πλάνα γευμάτων, με τα είδη οργανωμένα για αποτελεσματικές αγορές.
CalDAV πρόγραμμα γευμάτων
Συγχρονίστε το ημερολόγιο του προγράμματος γευμάτων σας με οποιαδήποτε εφαρμογή συμβατή με CalDAV, ώστε τα προγραμματισμένα γεύματα να εμφανίζονται μαζί με ραντεβού και υπενθυμίσεις.
Γιατί να τρέξω Norish στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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