Το Norish είναι μια σύγχρονη εφαρμογή διαχείρισης συνταγών, προσανατολισμένη στο νοικοκυριό, σχεδιασμένη για οικογένειες και καταστάσεις συγκατοίκησης. Εισάγει συνταγές απευθείας από URLs, YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok βίντεο και στιγμιότυπα οθόνης εικόνων - εξαλείφοντας τη χειροκίνητη εργασία μεταγραφής που απαιτούν άλλες εφαρμογές διαχείρισης συνταγών. Η διατροφική ανάλυση και η ανίχνευση αλλεργιών με AI εκτελούνται αυτόματα σε κάθε εισαγόμενη συνταγή, και οι αλλαγές συγχρονίζονται σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις συσκευές του νοικοκυριού μέσω του Redis.

Σε αντίθεση με τις υπηρεσίες συνταγών cloud που εκμεταλλεύονται τα δεδομένα σας και περιορίζουν την εξαγωγή, το Norish είναι πλήρως self-hosted υπό την AGPL-3.0, διατηρώντας κάθε συνταγή, λίστα αγορών και πλάνο γευμάτων σε υποδομή που ελέγχετε εσείς, χωρίς χρεώσεις ανά νοικοκυριό ή επίπεδα συνδρομής.