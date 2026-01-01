Έκπτωση έως 69% για Norish

Αναπτύξτε Norish με ένα κλικ.

Διαχειριστής συνταγών ανοιχτού κώδικα για νοικοκυριά με εισαγωγή από social media, ανάλυση διατροφής με AI και real-time sync.

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας άμεσα
Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε Norish με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Norish

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Norish

Το Norish είναι μια σύγχρονη εφαρμογή διαχείρισης συνταγών, προσανατολισμένη στο νοικοκυριό, σχεδιασμένη για οικογένειες και καταστάσεις συγκατοίκησης. Εισάγει συνταγές απευθείας από URLs, YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok βίντεο και στιγμιότυπα οθόνης εικόνων - εξαλείφοντας τη χειροκίνητη εργασία μεταγραφής που απαιτούν άλλες εφαρμογές διαχείρισης συνταγών. Η διατροφική ανάλυση και η ανίχνευση αλλεργιών με AI εκτελούνται αυτόματα σε κάθε εισαγόμενη συνταγή, και οι αλλαγές συγχρονίζονται σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις συσκευές του νοικοκυριού μέσω του Redis.

Σε αντίθεση με τις υπηρεσίες συνταγών cloud που εκμεταλλεύονται τα δεδομένα σας και περιορίζουν την εξαγωγή, το Norish είναι πλήρως self-hosted υπό την AGPL-3.0, διατηρώντας κάθε συνταγή, λίστα αγορών και πλάνο γευμάτων σε υποδομή που ελέγχετε εσείς, χωρίς χρεώσεις ανά νοικοκυριό ή επίπεδα συνδρομής.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Norish

Εισαγωγή συνταγής social media

Εισαγωγή συνταγών από οποιαδήποτε URL, YouTube Shorts, Instagram Reels ή βίντεο TikTok χρησιμοποιώντας ένα headless browser — δεν απαιτείται χειροκίνητη μεταγραφή.

AI διατροφική ανάλυση

Αυτόματη δημιουργία διατροφικών πληροφοριών και ανίχνευση αλλεργιογόνων σε εισαγόμενες συνταγές, ώστε τα μέλη του νοικοκυριού με διατροφικές ανάγκες να έχουν πάντα ακριβή δεδομένα.

Συγχρονισμός νοικοκυριού σε πραγματικό χρόνο

Αλλαγές συνταγών, ενημερώσεις λίστας αγορών και επεξεργασίες προγράμματος γευμάτων διαδίδονται άμεσα σε κάθε συσκευή του νοικοκυριού χωρίς μη αυτόματη ανανέωση.

Κοινές λίστες αγορών

Δημιουργήστε λίστες αγορών για το νοικοκυριό απευθείας από επιλεγμένες συνταγές και πλάνα γευμάτων, με τα είδη οργανωμένα για αποτελεσματικές αγορές.

CalDAV πρόγραμμα γευμάτων

Συγχρονίστε το ημερολόγιο του προγράμματος γευμάτων σας με οποιαδήποτε εφαρμογή συμβατή με CalDAV, ώστε τα προγραμματισμένα γεύματα να εμφανίζονται μαζί με ραντεβού και υπενθυμίσεις.

Γιατί να τρέξω Norish στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Noel
Noel

Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.

Omkar
Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Sylvain
Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
Herriman

Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

Martin K
Martin K

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

Ξεκινήστε

Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη

AdventureLog

AdventureLog

Self-hosted ιχνηλάτης και προγραμματιστής ταξιδιών με διαδραστικούς χάρτες

Επιλογή
AirTrail

AirTrail

Προσωπικό ημερολόγιο πτήσεων με διαδραστικό χάρτη, στατιστικά και υποστήριξη πολλαπλών χρηστών

Επιλογή
Baby Buddy

Baby Buddy

Εφαρμογή παρακολούθησης μωρού που βοηθά τους γονείς να παρακολουθούν τις καθημερινές δραστηριότητες και την υγεία.

Επιλογή
Δείτε όλες τις εφαρμογές

Μας ενδιαφέρει το απόρρητό σας

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της και για τη λήψη δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με αυτή, καθώς και για σκοπούς μάρκετινγκ. Με την αποδοχή, συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας για σκοπούς διαφήμισης, εξατομίκευση και αναλυτικά στοιχεία, όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.