Το Shlink είναι μια ισχυρή υπηρεσία συντόμευσης URL ανοιχτού κώδικα που σας δίνει πλήρη ιδιοκτησία της υποδομής των συνδέσμων σας. Σε αντίθεση με τις εμπορικές υπηρεσίες που επιβάλλουν επωνυμία, κλιμάκια τιμολόγησης ή απαιτήσεις κοινής χρήσης δεδομένων, το Shlink σας επιτρέπει να δημιουργείτε συντομευμένους συνδέσμους με επωνυμία στο δικό σας domain χωρίς καμία εξάρτηση από τρίτους.

Η αυτο-φιλοξενία του Shlink στο VPS σας σημαίνει ότι τα δεδομένα κλικ, τα αναλυτικά στοιχεία και οι διαμορφώσεις των συνδέσμων σας παραμένουν εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Με πάνω από 4.600 GitHub stars, το Shlink είναι ένα αποδεδειγμένο, ενεργά συντηρούμενο έργο που εμπιστεύονται επιχειρήσεις, δημιουργοί περιεχομένου και προγραμματιστές που χρειάζονται αξιόπιστη συντόμευση URL χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή.