Αναπτύξτε το Shlink με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted Συντομευτής URL με επώνυμους συνδέσμους, αναλύσεις κλικ, κωδικούς QR και ένα πλήρες REST API.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Shlink
Το Shlink είναι μια ισχυρή υπηρεσία συντόμευσης URL ανοιχτού κώδικα που σας δίνει πλήρη ιδιοκτησία της υποδομής των συνδέσμων σας. Σε αντίθεση με τις εμπορικές υπηρεσίες που επιβάλλουν επωνυμία, κλιμάκια τιμολόγησης ή απαιτήσεις κοινής χρήσης δεδομένων, το Shlink σας επιτρέπει να δημιουργείτε συντομευμένους συνδέσμους με επωνυμία στο δικό σας domain χωρίς καμία εξάρτηση από τρίτους.
Η αυτο-φιλοξενία του Shlink στο VPS σας σημαίνει ότι τα δεδομένα κλικ, τα αναλυτικά στοιχεία και οι διαμορφώσεις των συνδέσμων σας παραμένουν εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Με πάνω από 4.600 GitHub stars, το Shlink είναι ένα αποδεδειγμένο, ενεργά συντηρούμενο έργο που εμπιστεύονται επιχειρήσεις, δημιουργοί περιεχομένου και προγραμματιστές που χρειάζονται αξιόπιστη συντόμευση URL χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή.
Βασικά χαρακτηριστικά του Shlink
Σύντομοι σύνδεσμοι με επωνυμία
Δημιουργήστε σύντομους συνδέσμους στο δικό σας προσαρμοσμένο domain, διατηρώντας την επωνυμία σας συνεπή σε όλο το κοινόχρηστο περιεχόμενο.
Κλικ analytics
Παρακολουθήστε λεπτομερή στατιστικά κλικ, συμπεριλαμβανομένων της γεωγραφικής τοποθεσίας, του τύπου συσκευής και των δεδομένων referrer για κάθε σύντομο link.
Δημιουργία QR Code
Δημιουργήστε αυτόματα κωδικούς QR για οποιονδήποτε σύντομο σύνδεσμο, έτοιμους για έντυπο υλικό, παρουσιάσεις και offline καμπάνιες.
REST API Πρόσβαση
Δημιουργία και διαχείριση συνδέσμων μέσω προγραμματισμού μέσω ενός πλήρους REST API, επιτρέποντας την ενσωμάτωση με τα υπάρχοντα εργαλεία και workflows σας.
Λήξη ισχύος συνδέσμου και ασφάλεια
Ορίστε ημερομηνίες λήξης και προστατέψτε με κωδικό πρόσβασης ευαίσθητους συνδέσμους για να ελέγχετε την πρόσβαση και να επιβάλλετε χρονικά περιορισμένη κοινή χρήση.
Γιατί να τρέξω Shlink στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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