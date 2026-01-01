Αναπτύξτε το Xibo CMS με εγκατάσταση με ένα κλικ.
CMS ψηφιακής σήμανσης ανοιχτού κώδικα για τον προγραμματισμό διατάξεων και μέσων σε δίκτυα οθονών από έναν κεντρικό server.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Xibo CMS
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Xibo CMS
Το Xibo CMS είναι μια ώριμη, πλήρως ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα ψηφιακής σήμανσης που χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό διατάξεων, την οργάνωση βιβλιοθηκών πολυμέσων και τον προγραμματισμό περιεχομένου σε στόλους οθονών — από μία μόνο οθόνη λόμπι έως χιλιάδες σημεία σε όλη τη χώρα. Το CMS διαχειρίζεται χρήστες, δικαιώματα, καμπάνιες, dayparting και αναφορές proof-of-play, ενώ οι ελαφροί Xibo Players που τρέχουν σε Android, webOS, Tizen, Linux ή Windows αποδίδουν το περιεχόμενο στην οθόνη.
Η αυτο-φιλοξενία του Xibo CMS στο VPS σας διατηρεί τα χρονοδιαγράμματα, τα αναλυτικά στοιχεία κοινού και τα στοιχεία πολυμέσων υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις SaaS ανά οθόνη. Αυτό το πρότυπο παρέχει το CMS με MySQL, το XMR message relay για έλεγχο player σε πραγματικό χρόνο, το Memcached για caching και το QuickChart για ενσωματωμένα γραφήματα — όλα συνδεδεμένα και εκτεθειμένα μέσω του προεγκατεστημένου Traefik reverse proxy με αυτόματο HTTPS.
Βασικά χαρακτηριστικά του Xibo CMS
Σχεδιαστής layout
Δημιουργήστε διατάξεις πολλαπλών ζωνών συνδυάζοντας εικόνες, βίντεο, ιστοσελίδες, RSS, tickers και widgets χρησιμοποιώντας ένα οπτικό πρόγραμμα επεξεργασίας drag-and-drop στον browser.
Προγραμματισμός και dayparting
Προγραμματίστε καμπάνιες ανά εύρος ημερομηνιών, ώρα της ημέρας, ημέρα της εβδομάδας, επανάληψη ή προτεραιότητα — συμπεριλαμβανομένης γεωγραφικά προσαρμοσμένης και ενεργοποιούμενης από συμβάντα αναπαραγωγής.
Διαχείριση εμφάνισης ομάδων
Οργανώστε εκατοντάδες ή χιλιάδες οθόνες σε ομάδες και ετικέτες, στη συνέχεια προωθήστε διαφορετικά χρονοδιαγράμματα σε κάθε τμήμα από μία κεντρική κονσόλα.
Έλεγχος παίκτη σε πραγματικό χρόνο
Το συμπεριλαμβανόμενο XMR message relay προωθεί αλλαγές layout, αιτήματα screenshot και εντολές σε συνδεδεμένους παίκτες τη στιγμή που δημοσιεύετε.
Αναφορές απόδειξης προβολής
Καταγράψτε στατιστικά αναπαραγωγής ανά οθόνη για συμμόρφωση και συμφιλίωση διαφημίσεων, με αναφορές που μπορούν να εξαχθούν ως CSV ή να αποδοθούν ως γραφήματα.
Διαπλατφορμικοί παίκτες
Συνδυάστε το CMS με δωρεάν ή αδειοδοτημένους Xibo Players σε Android, webOS, Tizen, Linux και Windows για να λειτουργήσετε σχεδόν οποιονδήποτε εξοπλισμό ψηφιακής σήμανσης.
Γιατί να τρέξω Xibo CMS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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