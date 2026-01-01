Το Xibo CMS είναι μια ώριμη, πλήρως ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα ψηφιακής σήμανσης που χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό διατάξεων, την οργάνωση βιβλιοθηκών πολυμέσων και τον προγραμματισμό περιεχομένου σε στόλους οθονών — από μία μόνο οθόνη λόμπι έως χιλιάδες σημεία σε όλη τη χώρα. Το CMS διαχειρίζεται χρήστες, δικαιώματα, καμπάνιες, dayparting και αναφορές proof-of-play, ενώ οι ελαφροί Xibo Players που τρέχουν σε Android, webOS, Tizen, Linux ή Windows αποδίδουν το περιεχόμενο στην οθόνη.

Η αυτο-φιλοξενία του Xibo CMS στο VPS σας διατηρεί τα χρονοδιαγράμματα, τα αναλυτικά στοιχεία κοινού και τα στοιχεία πολυμέσων υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις SaaS ανά οθόνη. Αυτό το πρότυπο παρέχει το CMS με MySQL, το XMR message relay για έλεγχο player σε πραγματικό χρόνο, το Memcached για caching και το QuickChart για ενσωματωμένα γραφήματα — όλα συνδεδεμένα και εκτεθειμένα μέσω του προεγκατεστημένου Traefik reverse proxy με αυτόματο HTTPS.