Το Verdaccio είναι ένα ελαφρύ, ανοιχτού κώδικα ιδιωτικό npm registry που επιτρέπει στις ομάδες να δημοσιεύουν εσωτερικά πακέτα και να λειτουργούν ως proxy για το δημόσιο npm registry. Σε αντίθεση με τα φιλοξενούμενα registries που χρεώνουν ανά θέση ή επιβάλλουν όρια ρυθμού, το Verdaccio λειτουργεί εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή - παρέχοντάς σας μια γρήγορη, τοπική κρυφή μνήμη πακέτων npm μαζί με ένα ασφαλές αποθετήριο για τις ιδιωτικές σας μονάδες JavaScript.

Η αυτο-φιλοξενία με το Verdaccio αφαιρεί την εξάρτηση των build pipelines σας από την εξωτερική διαθεσιμότητα του npm, επιταχύνει τις εγκαταστάσεις μέσω τοπικής προσωρινής αποθήκευσης και διατηρεί τον ιδιόκτητο κώδικα μακριά από τα δημόσια registries. Είναι πλήρως συμβατό με npm, Yarn και pnpm χωρίς αλλαγές στη διαμόρφωση από την πλευρά του πελάτη, πέρα από την κατάδειξη στο URL του registry σας.