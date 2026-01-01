Αναπτύξτε το Verdaccio με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ελαφρύ ιδιωτικό npm proxy μητρώο για τη δημοσίευση, το caching και τη διαχείριση πακέτων JavaScript εντός της ομάδας σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Verdaccio
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Verdaccio
Το Verdaccio είναι ένα ελαφρύ, ανοιχτού κώδικα ιδιωτικό npm registry που επιτρέπει στις ομάδες να δημοσιεύουν εσωτερικά πακέτα και να λειτουργούν ως proxy για το δημόσιο npm registry. Σε αντίθεση με τα φιλοξενούμενα registries που χρεώνουν ανά θέση ή επιβάλλουν όρια ρυθμού, το Verdaccio λειτουργεί εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή - παρέχοντάς σας μια γρήγορη, τοπική κρυφή μνήμη πακέτων npm μαζί με ένα ασφαλές αποθετήριο για τις ιδιωτικές σας μονάδες JavaScript.
Η αυτο-φιλοξενία με το Verdaccio αφαιρεί την εξάρτηση των build pipelines σας από την εξωτερική διαθεσιμότητα του npm, επιταχύνει τις εγκαταστάσεις μέσω τοπικής προσωρινής αποθήκευσης και διατηρεί τον ιδιόκτητο κώδικα μακριά από τα δημόσια registries. Είναι πλήρως συμβατό με npm, Yarn και pnpm χωρίς αλλαγές στη διαμόρφωση από την πλευρά του πελάτη, πέρα από την κατάδειξη στο URL του registry σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Verdaccio
Ιδιωτική δημοσίευση πακέτου
Δημοσιεύστε και διανείμετε εσωτερικά npm packages εντός της ομάδας σας χωρίς να τα εκθέτετε στο public registry.
npm proxy και cache
Αυτόματα αντικατοπτρίζει δημόσια πακέτα npm τοπικά, ώστε οι εγκαταστάσεις να παραμένουν γρήγορες και αξιόπιστες ακόμα και όταν το npm είναι απρόσιτο.
npm, Yarn, pnpm συμβατό
Λειτουργεί άμεσα με όλους τους κύριους JavaScript package managers — δεν απαιτούνται ειδικά client plugins ή wrappers.
Ενσωματωμένη πιστοποίηση
Διαχειριστείτε την πρόσβαση χρηστών με έλεγχο ταυτότητας βάσει htpasswd για να ελέγχετε ποιος μπορεί να δημοσιεύει ή να εγκαθιστά πακέτα.
Περιλαμβάνεται Διεπαφή χρήστη Ιστού
Περιηγηθείτε στα πακέτα, επιθεωρήστε τις εκδόσεις και αναζητήστε το registry σας μέσω ενός καθαρού ενσωματωμένου web interface.
Plugin οικοσύστημα
Επέκταση αποθηκευτικού χώρου, ελέγχου ταυτότητας και middleware μέσω ενός πλούσιου συστήματος plugin για ενσωμάτωση με S3, LDAP ή προσαρμοσμένες ροές εργασίας.
Γιατί να τρέξω Verdaccio στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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