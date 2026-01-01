Το DumbDrop είναι μια σκόπιμα μινιμαλιστική εφαρμογή μεταφόρτωσης αρχείων από την DumbWare.io, βασισμένη στην ιδέα ότι η κοινή χρήση αρχείων με έναν server δεν πρέπει να απαιτεί σύστημα λογαριασμών, αποθήκευση αντικειμένων ή συνδρομή cloud. Η διεπαφή είναι μια ενιαία ζώνη απόθεσης (drop zone) — σύρετε αρχεία μέσα, και αυτά προσγειώνονται στον δίσκο σε έναν διαμορφωμένο κατάλογο μεταφόρτωσης που ελέγχετε πλήρως.

Παρά τη μικρή του επιφάνεια, το DumbDrop προσφέρει πρακτικά πρόσθετα όπως προαιρετική προστασία με PIN, υποστήριξη μεταφόρτωσης καταλόγων, διαμορφώσιμα όρια μεγέθους, φιλτράρισμα επεκτάσεων αρχείων και ειδοποιήσεις Apprise. Το self-hosting σε έναν VPS διατηρεί τα μεταφορτωμένα αρχεία ιδιωτικά, καταργεί τις χρεώσεις μεταφοράς ανά gigabyte από υπηρεσίες τρίτων και σας παρέχει ένα αξιόπιστο σημείο παράδοσης για συνεργάτες που δεν έχουν πρόσβαση σε shell ή SFTP.