Αναπτύξτε το DumbDrop με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Απλό εργαλείο μεταφόρτωσης αρχείων drag-and-drop που μεταφέρει αρχεία απευθείας σε έναν φάκελο — χωρίς βάση δεδομένων, χωρίς λογαριασμούς, χωρίς φασαρία.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με DumbDrop
Το DumbDrop είναι μια σκόπιμα μινιμαλιστική εφαρμογή μεταφόρτωσης αρχείων από την DumbWare.io, βασισμένη στην ιδέα ότι η κοινή χρήση αρχείων με έναν server δεν πρέπει να απαιτεί σύστημα λογαριασμών, αποθήκευση αντικειμένων ή συνδρομή cloud. Η διεπαφή είναι μια ενιαία ζώνη απόθεσης (drop zone) — σύρετε αρχεία μέσα, και αυτά προσγειώνονται στον δίσκο σε έναν διαμορφωμένο κατάλογο μεταφόρτωσης που ελέγχετε πλήρως.
Παρά τη μικρή του επιφάνεια, το DumbDrop προσφέρει πρακτικά πρόσθετα όπως προαιρετική προστασία με PIN, υποστήριξη μεταφόρτωσης καταλόγων, διαμορφώσιμα όρια μεγέθους, φιλτράρισμα επεκτάσεων αρχείων και ειδοποιήσεις Apprise. Το self-hosting σε έναν VPS διατηρεί τα μεταφορτωμένα αρχεία ιδιωτικά, καταργεί τις χρεώσεις μεταφοράς ανά gigabyte από υπηρεσίες τρίτων και σας παρέχει ένα αξιόπιστο σημείο παράδοσης για συνεργάτες που δεν έχουν πρόσβαση σε shell ή SFTP.
Βασικά χαρακτηριστικά του DumbDrop
Drag-and-drop μεταφορτώσεις
Ρίχνοντας ένα αρχείο, πολλά αρχεία ή έναν ολόκληρο φάκελο στη σελίδα, η αρχική δομή καταλόγων διατηρείται στον δίσκο.
Δεν απαιτείται βάση δεδομένων
Τα ανεβασμένα αρχεία γράφονται απευθείας σε έναν προσαρτημένο κατάλογο, οπότε τα αντίγραφα ασφαλείας είναι ένα απλό αντίγραφο φακέλου και δεν υπάρχει τίποτα για μετεγκατάσταση.
Προαιρετική προστασία PIN
Ορίστε ένα PIN 4-10 ψηφίων για να περιορίσετε τις μεταφορτώσεις σε κοινόχρηστους servers χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα πλήρες σύστημα authentication.
Apprise ειδοποιήσεις
Λαμβάνετε ειδοποίηση μέσω οποιουδήποτε καναλιού υποστηρίζεται από το Apprise κάθε φορά που φτάνει ένα νέο αρχείο, με προσαρμόσιμα πρότυπα για το όνομα αρχείου, το μέγεθος και τη χρήση αποθηκευτικού χώρου.
Λίστα αρχείων και καθαρισμός
Ενεργοποιήστε τον προαιρετικό διαχειριστή αρχείων για να κατεβάζετε ή να διαγράφετε αρχεία που έχετε ανεβάσει απευθείας από τη διασύνδεση web χωρίς πρόσβαση SSH.
Επέκταση και όρια μεγέθους
Περιορίστε τους αποδεκτούς τύπους αρχείων και θέστε όρια στο μέγεθος των μεταφορτώσεων για να διατηρήσετε τη ζώνη απόθεσης ευθυγραμμισμένη με τον τρόπο που σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε.
Γιατί να τρέξω DumbDrop στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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