Αναπτύξτε το TubeSync με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτόματος συγχρονισμός και λήψη καναλιών και λιστών αναπαραγωγής YouTube στο VPS σας, σαν ένα PVR για online βίντεο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για TubeSync
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με TubeSync
Το TubeSync είναι ένα αυτο-φιλοξενούμενο εργαλείο τύπου PVR για το YouTube που παρακολουθεί κανάλια και λίστες αναπαραγωγής και κατεβάζει αυτόματα νέα βίντεο μόλις δημοσιευτούν. Λειτουργεί σαν DVR για online περιεχόμενο, διατηρώντας την βιβλιοθήκη πολυμέσων σας ενημερωμένη χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Η αυτο-φιλοξενία του TubeSync σε ένα VPS σημαίνει ότι οι λήψεις εκτελούνται συνεχώς στο παρασκήνιο ενώ οι συσκευές σας είναι απενεργοποιημένες. Ενσωματώνεται με Plex και Jellyfin media servers, χειρίζεται αυτόματα metadata και thumbnails, και υποστηρίζει keyword φιλτράρισμα και όρια ποιότητας για εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης.
Βασικά χαρακτηριστικά του TubeSync
Αυτόματος συγχρονισμός καναλιών
Παρακολουθήστε κανάλια YouTube και λίστες αναπαραγωγής και κατεβάστε νέα βίντεο αυτόματα μόλις δημοσιευτούν.
Ενσωμάτωση Plex & Jellyfin
Τα ληφθέντα βίντεο είναι οργανωμένα με κατάλληλα metadata και thumbnails για απρόσκοπτη εισαγωγή στις βιβλιοθήκες Plex ή Jellyfin.
Έλεγχος ποιότητας
Ορίστε μέγιστα όρια ανάλυσης και προτιμήσεις μορφής για να εξισορροπήσετε την ποιότητα βίντεο με τον διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης.
Φιλτράρισμα λέξεων-κλειδιών
Φιλτράρετε ποια βίντεο να κατεβάσετε με βάση λέξεις-κλειδιά τίτλου, εξαιρώντας περιεχόμενο που δεν ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
Γιατί να τρέξω TubeSync στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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