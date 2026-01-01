Το TubeSync είναι ένα αυτο-φιλοξενούμενο εργαλείο τύπου PVR για το YouTube που παρακολουθεί κανάλια και λίστες αναπαραγωγής και κατεβάζει αυτόματα νέα βίντεο μόλις δημοσιευτούν. Λειτουργεί σαν DVR για online περιεχόμενο, διατηρώντας την βιβλιοθήκη πολυμέσων σας ενημερωμένη χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.

Η αυτο-φιλοξενία του TubeSync σε ένα VPS σημαίνει ότι οι λήψεις εκτελούνται συνεχώς στο παρασκήνιο ενώ οι συσκευές σας είναι απενεργοποιημένες. Ενσωματώνεται με Plex και Jellyfin media servers, χειρίζεται αυτόματα metadata και thumbnails, και υποστηρίζει keyword φιλτράρισμα και όρια ποιότητας για εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης.