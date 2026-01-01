Το Shelfmark είναι μια self-hosted web application που αναζητά βιβλία και ηχητικά βιβλία σε πολλαπλές πηγές ταυτόχρονα — συμπεριλαμβανομένων web catalogs, torrent indexers, Usenet και IRC channels — και παραδίδει τα αποτελέσματα στον τοπικό διαχειριστή της βιβλιοθήκης σας.

Υποστηρίζει πρόσβαση πολλών χρηστών με ένα ενσωματωμένο σύστημα αιτημάτων, ώστε τα μέλη του νοικοκυριού να μπορούν να περιηγηθούν και να υποβάλουν αιτήματα λήψης χωρίς να απαιτούνται ξεχωριστοί λογαριασμοί σε κάθε ενσωμάτωση.

Το Shelfmark ενσωματώνεται με τα Calibre, Calibre-Web, Grimmory και Audiobookshelf για να προσθέσει τα ληφθέντα αρχεία απευθείας στην υπάρχουσα βιβλιοθήκη σας. Όλες οι ρυθμίσεις και το ιστορικό αποθηκεύονται σε μια ενιαία βάση δεδομένων SQLite μέσα στον config directory — δεν απαιτείται εξωτερική υπηρεσία βάσης δεδομένων.