Ανάπτυξη Shelfmark με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα αναζήτησης βιβλίων και ηχητικών βιβλίων που βρίσκει και κατεβάζει τίτλους από πολλαπλές πηγές στην βιβλιοθήκη σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Shelfmark
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Shelfmark
Το Shelfmark είναι μια self-hosted web application που αναζητά βιβλία και ηχητικά βιβλία σε πολλαπλές πηγές ταυτόχρονα — συμπεριλαμβανομένων web catalogs, torrent indexers, Usenet και IRC channels — και παραδίδει τα αποτελέσματα στον τοπικό διαχειριστή της βιβλιοθήκης σας.
Υποστηρίζει πρόσβαση πολλών χρηστών με ένα ενσωματωμένο σύστημα αιτημάτων, ώστε τα μέλη του νοικοκυριού να μπορούν να περιηγηθούν και να υποβάλουν αιτήματα λήψης χωρίς να απαιτούνται ξεχωριστοί λογαριασμοί σε κάθε ενσωμάτωση.
Το Shelfmark ενσωματώνεται με τα Calibre, Calibre-Web, Grimmory και Audiobookshelf για να προσθέσει τα ληφθέντα αρχεία απευθείας στην υπάρχουσα βιβλιοθήκη σας. Όλες οι ρυθμίσεις και το ιστορικό αποθηκεύονται σε μια ενιαία βάση δεδομένων SQLite μέσα στον config directory — δεν απαιτείται εξωτερική υπηρεσία βάσης δεδομένων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Shelfmark
Αναζήτηση βιβλίων πολλαπλών πηγών
Αναζητήστε καταλόγους ιστού, torrent indexers, Usenet και κανάλια IRC ταυτόχρονα και συγκρίνετε αποτελέσματα από μία ενιαία διεπαφή.
Ενσωμάτωση διαχειριστή βιβλιοθήκης
Συνδεθείτε με Calibre, Calibre-Web, Grimmory, ή Audiobookshelf για να δρομολογήσετε τα ληφθέντα βιβλία απευθείας στην υπάρχουσα βιβλιοθήκη σας.
Σύστημα αιτημάτων πολλών χρηστών
Τα μέλη του νοικοκυριού μπορούν να περιηγηθούν στα αποτελέσματα αναζήτησης και να υποβάλουν αιτήματα λήψης μέσω των λογαριασμών τους, χωρίς άμεση πρόσβαση σε download clients.
Ευέλικτη Αυθεντικοποίηση
Επιλέξτε από χωρίς έλεγχο ταυτότητας, ενσωματωμένους λογαριασμούς χρηστών, κεφαλίδες reverse proxy ή OIDC για να ταιριάζει με τις απαιτήσεις ασφάλειας του δικτύου σας.
Αυτόνομη ανάπτυξη
Το SQLite αποθηκεύει όλες τις ρυθμίσεις και το ιστορικό μέσα στο config volume — δεν απαιτείται εξωτερική υπηρεσία βάσης δεδομένων για την εκτέλεση του Shelfmark.
Γιατί να τρέξω Shelfmark στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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