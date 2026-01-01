Το Twingate Connector είναι το on-premises στοιχείο της πλατφόρμας zero trust network access (ZTNA) της Twingate. Λειτουργεί στο VPS σας και δημιουργεί κρυπτογραφημένες σήραγγες μόνο εξερχόμενης κίνησης προς το cloud relay της Twingate — χωρίς κανόνες εισερχόμενου firewall, χωρίς ανοιχτές θύρες και χωρίς να απαιτείται διαμόρφωση VPN client για την ομάδα σας.

Η αυτο-φιλοξενία του connector σε ένα VPS το τοποθετεί κοντά στους ιδιωτικούς σας πόρους, επιτρέποντας τον έλεγχο πρόσβασης βάσει ταυτότητας σε επίπεδο πόρου. Μόνο πιστοποιημένοι και εξουσιοδοτημένοι χρήστες σε εγκεκριμένες συσκευές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προστατευμένες υπηρεσίες, αντικαθιστώντας την παραδοσιακή εξάπλωση VPN με πολιτικές πρόσβασης ανά εφαρμογή.