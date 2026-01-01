Αναπτύξτε Twingate Connector με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Zero trust network access συνδετήρας που ασφαλίζει την πρόσβαση σε ιδιωτικούς πόρους χωρίς να εκθέτει θύρες ή να διαχειρίζεται VPNs.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Twingate Connector
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Twingate Connector
Το Twingate Connector είναι το on-premises στοιχείο της πλατφόρμας zero trust network access (ZTNA) της Twingate. Λειτουργεί στο VPS σας και δημιουργεί κρυπτογραφημένες σήραγγες μόνο εξερχόμενης κίνησης προς το cloud relay της Twingate — χωρίς κανόνες εισερχόμενου firewall, χωρίς ανοιχτές θύρες και χωρίς να απαιτείται διαμόρφωση VPN client για την ομάδα σας.
Η αυτο-φιλοξενία του connector σε ένα VPS το τοποθετεί κοντά στους ιδιωτικούς σας πόρους, επιτρέποντας τον έλεγχο πρόσβασης βάσει ταυτότητας σε επίπεδο πόρου. Μόνο πιστοποιημένοι και εξουσιοδοτημένοι χρήστες σε εγκεκριμένες συσκευές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προστατευμένες υπηρεσίες, αντικαθιστώντας την παραδοσιακή εξάπλωση VPN με πολιτικές πρόσβασης ανά εφαρμογή.
Βασικά χαρακτηριστικά του Twingate Connector
Δεν υπάρχουν ανοιχτές εισερχόμενες θύρες
Ο συνδετήρας χρησιμοποιεί μόνο εξερχόμενες συνδέσεις, έτσι το VPS σας δεν χρειάζεται ποτέ εισερχόμενους κανόνες τείχους προστασίας που να εκθέτουν την περίμετρο του δικτύου σας.
Πρόσβαση βάσει ταυτότητας
Οι αποφάσεις πρόσβασης επιβάλλονται ανά πόρο και ανά χρήστη, αντικαθιστώντας την ευρεία πρόσβαση VPN σε επίπεδο δικτύου με λεπτομερείς πολιτικές.
Εμπιστοσύνη συσκευής
Απαιτούνται έλεγχοι υγείας συσκευών πριν από την παραχώρηση πρόσβασης, διασφαλίζοντας ότι μόνο οι διαχειριζόμενες και συμβατές συσκευές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προστατευμένους πόρους.
Απλή ανάπτυξη
Αναπτύξτε σε λίγα λεπτά με ένα απλό όνομα δικτύου και ένα διακριτικό πρόσβασης — χωρίς περίπλοκη διαμόρφωση VPN server ή διαχείριση PKI.
Γιατί να τρέξω Twingate Connector στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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