Έκπτωση έως 69% για Bazarr

Αναπτύξτε το Bazarr με εγκατάσταση ενός κλικ.

Αυτοματοποιημένος σύντροφος διαχείρισης υποτίτλων για Sonarr και Radarr που κατεβάζει και αναβαθμίζει υπότιτλους σε όλη τη βιβλιοθήκη πολυμέσων σας.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση από τεχνητή νοημοσύνη
5,49  € /μήνα
Επιλογή προγράμματος
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Bazarr με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Bazarr

69% έκπτωση
KVM 1
17,99  €
5,49  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 131,76€ (κανονική τιμή 431,76€). Τιμή ανανέωσης 11,99€/μήνα.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99  €
7,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 191,76€ (κανονική τιμή 527,76€). Τιμή ανανέωσης 14,99€/μήνα.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99  €
10,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 263,76€ (κανονική τιμή 863,76€). Τιμή ανανέωσης 27,99€/μήνα.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99  €
21,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 527,76€ (κανονική τιμή 1.559,76€). Τιμή ανανέωσης 49,99€/μήνα.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99  €
5,49  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 131,76€ (κανονική τιμή 431,76€). Τιμή ανανέωσης 11,99€/μήνα.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99  €
7,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 191,76€ (κανονική τιμή 527,76€). Τιμή ανανέωσης 14,99€/μήνα.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99  €
10,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 263,76€ (κανονική τιμή 863,76€). Τιμή ανανέωσης 27,99€/μήνα.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99  €
21,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 527,76€ (κανονική τιμή 1.559,76€). Τιμή ανανέωσης 49,99€/μήνα.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Bazarr

Το Bazarr είναι μια συνοδευτική εφαρμογή για τα Sonarr και Radarr που αυτοματοποιεί ολόκληρη τη ροή εργασιών υποτίτλων για τη βιβλιοθήκη πολυμέσων σας. Παρακολουθεί τη βιβλιοθήκη σας για νέο περιεχόμενο και αναζητά, κατεβάζει και οργανώνει αυτόματα υπότιτλους στις προτιμώμενες γλώσσες σας σε περισσότερους από 20 παρόχους, συμπεριλαμβανομένων των OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed και Podnapisi. Όταν γίνονται διαθέσιμες καλύτερες εκδόσεις υποτίτλων, το Bazarr τις αναβαθμίζει αυτόματα - χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη αναζήτηση.

Η εκτέλεση του Bazarr σε ένα αποκλειστικό VPS του προσφέρει το consistent uptime και την αξιόπιστη δημόσια διεύθυνση IP που απαιτούνται για απρόσκοπτη πρόσβαση στους παρόχους - τα οικιακά δίκτυα με δυναμικές IP μπορούν να αποκλειστούν από τους παρόχους υποτίτλων με την πάροδο του χρόνου. Σε συνδυασμό με εργαλεία συγχρονισμού υποτίτλων που διορθώνουν αναντιστοιχίες χρονισμού και υποστήριξη για κομμάτια SDH για άτομα με προβλήματα ακοής, το Bazarr παρέχει πλήρη κάλυψη υποτίτλων για κάθε κομμάτι πολυμέσων στη βιβλιοθήκη σας.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Bazarr

Sonarr και Radarr ενσωμάτωση

Το Bazarr συνδέεται απευθείας με το υπάρχον arr setup σας και ανακτά αυτόματα υπότιτλους για κάθε ταινία ή επεισόδιο καθώς προστίθεται στη βιβλιοθήκη σας.

20+ πάροχοι υποτίτλων

Αναζητήστε OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi, και πολλά άλλα ταυτόχρονα για να μεγιστοποιήσετε την πιθανότητα να βρείτε ακριβείς υπότιτλους στη γλώσσα σας.

Αυτόματες αναβαθμίσεις ποιότητας

Όταν κυκλοφορήσει μια καλύτερη έκδοση υποτίτλων για περιεχόμενο που βρίσκεται ήδη στη βιβλιοθήκη σας, το Bazarr αντικαθιστά αυτόματα το υπάρχον αρχείο χωρίς καμία χειροκίνητη παρέμβαση.

Συγχρονισμός υποτίτλων

Ενσωματωμένα εργαλεία συγχρονισμού προσαρμόζουν τον χρονισμό των υποτίτλων ώστε να ταιριάζουν με τα κομμάτια ήχου, διορθώνοντας τον πιο κοινό λόγο που οι υπότιτλοι φαίνονται εκτός συγχρονισμού ακόμα και όταν έχουν ληφθεί από αξιόπιστες πηγές.

Υποστήριξη για άτομα με προβλήματα ακοής

Προτιμήστε υπότιτλους SDH ή CC για προσβασιμότητα — το Bazarr μπορεί να δώσει προτεραιότητα σε υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής σε όλους τους παρόχους για κάθε στοιχείο στη βιβλιοθήκη σας.

Γιατί να τρέχω Bazarr στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

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Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία διακομιστή κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Noel
Noel

Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.

Omkar
Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Sylvain
Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
Herriman

Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

Martin K
Martin K

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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