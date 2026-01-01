Αναπτύξτε το Bazarr με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτοματοποιημένος σύντροφος διαχείρισης υποτίτλων για Sonarr και Radarr που κατεβάζει και αναβαθμίζει υπότιτλους σε όλη τη βιβλιοθήκη πολυμέσων σας.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Bazarr
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Bazarr
Το Bazarr είναι μια συνοδευτική εφαρμογή για τα Sonarr και Radarr που αυτοματοποιεί ολόκληρη τη ροή εργασιών υποτίτλων για τη βιβλιοθήκη πολυμέσων σας. Παρακολουθεί τη βιβλιοθήκη σας για νέο περιεχόμενο και αναζητά, κατεβάζει και οργανώνει αυτόματα υπότιτλους στις προτιμώμενες γλώσσες σας σε περισσότερους από 20 παρόχους, συμπεριλαμβανομένων των OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed και Podnapisi. Όταν γίνονται διαθέσιμες καλύτερες εκδόσεις υποτίτλων, το Bazarr τις αναβαθμίζει αυτόματα - χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη αναζήτηση.
Η εκτέλεση του Bazarr σε ένα αποκλειστικό VPS του προσφέρει το consistent uptime και την αξιόπιστη δημόσια διεύθυνση IP που απαιτούνται για απρόσκοπτη πρόσβαση στους παρόχους - τα οικιακά δίκτυα με δυναμικές IP μπορούν να αποκλειστούν από τους παρόχους υποτίτλων με την πάροδο του χρόνου. Σε συνδυασμό με εργαλεία συγχρονισμού υποτίτλων που διορθώνουν αναντιστοιχίες χρονισμού και υποστήριξη για κομμάτια SDH για άτομα με προβλήματα ακοής, το Bazarr παρέχει πλήρη κάλυψη υποτίτλων για κάθε κομμάτι πολυμέσων στη βιβλιοθήκη σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Bazarr
Sonarr και Radarr ενσωμάτωση
Το Bazarr συνδέεται απευθείας με το υπάρχον arr setup σας και ανακτά αυτόματα υπότιτλους για κάθε ταινία ή επεισόδιο καθώς προστίθεται στη βιβλιοθήκη σας.
20+ πάροχοι υποτίτλων
Αναζητήστε OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi, και πολλά άλλα ταυτόχρονα για να μεγιστοποιήσετε την πιθανότητα να βρείτε ακριβείς υπότιτλους στη γλώσσα σας.
Αυτόματες αναβαθμίσεις ποιότητας
Όταν κυκλοφορήσει μια καλύτερη έκδοση υποτίτλων για περιεχόμενο που βρίσκεται ήδη στη βιβλιοθήκη σας, το Bazarr αντικαθιστά αυτόματα το υπάρχον αρχείο χωρίς καμία χειροκίνητη παρέμβαση.
Συγχρονισμός υποτίτλων
Ενσωματωμένα εργαλεία συγχρονισμού προσαρμόζουν τον χρονισμό των υποτίτλων ώστε να ταιριάζουν με τα κομμάτια ήχου, διορθώνοντας τον πιο κοινό λόγο που οι υπότιτλοι φαίνονται εκτός συγχρονισμού ακόμα και όταν έχουν ληφθεί από αξιόπιστες πηγές.
Υποστήριξη για άτομα με προβλήματα ακοής
Προτιμήστε υπότιτλους SDH ή CC για προσβασιμότητα — το Bazarr μπορεί να δώσει προτεραιότητα σε υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής σε όλους τους παρόχους για κάθε στοιχείο στη βιβλιοθήκη σας.
Γιατί να τρέχω Bazarr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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