Το Bazarr είναι μια συνοδευτική εφαρμογή για τα Sonarr και Radarr που αυτοματοποιεί ολόκληρη τη ροή εργασιών υποτίτλων για τη βιβλιοθήκη πολυμέσων σας. Παρακολουθεί τη βιβλιοθήκη σας για νέο περιεχόμενο και αναζητά, κατεβάζει και οργανώνει αυτόματα υπότιτλους στις προτιμώμενες γλώσσες σας σε περισσότερους από 20 παρόχους, συμπεριλαμβανομένων των OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed και Podnapisi. Όταν γίνονται διαθέσιμες καλύτερες εκδόσεις υποτίτλων, το Bazarr τις αναβαθμίζει αυτόματα - χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη αναζήτηση.

Η εκτέλεση του Bazarr σε ένα αποκλειστικό VPS του προσφέρει το consistent uptime και την αξιόπιστη δημόσια διεύθυνση IP που απαιτούνται για απρόσκοπτη πρόσβαση στους παρόχους - τα οικιακά δίκτυα με δυναμικές IP μπορούν να αποκλειστούν από τους παρόχους υποτίτλων με την πάροδο του χρόνου. Σε συνδυασμό με εργαλεία συγχρονισμού υποτίτλων που διορθώνουν αναντιστοιχίες χρονισμού και υποστήριξη για κομμάτια SDH για άτομα με προβλήματα ακοής, το Bazarr παρέχει πλήρη κάλυψη υποτίτλων για κάθε κομμάτι πολυμέσων στη βιβλιοθήκη σας.