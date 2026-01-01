Εγκαταστήστε το Castopod με ένα κλικ.
Πλατφόρμα podcast hosting ανοιχτού κώδικα με analytics, κοινωνικές λειτουργίες και ενσωματωμένα εργαλεία δημιουργίας εσόδων.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Castopod
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Castopod
Το Castopod είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα podcast hosting ανοιχτού κώδικα, φτιαγμένη για δημιουργούς που θέλουν επαγγελματικές δυνατότητες δημοσίευσης χωρίς να βασίζονται σε υπηρεσίες hosting τρίτων. Προσφέρει διαχείριση επεισοδίων, αυτόματη δημιουργία RSS feed για διανομή σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες, λεπτομερή αναλυτικά στοιχεία ακροατών και ενσωμάτωση ActivityPub για αποκεντρωμένη κοινωνική δικτύωση - όλα σε ένα ενιαίο αυτο-φιλοξενούμενο πακέτο.
Το hosting του podcast σας στο δικό σας VPS σημαίνει ότι έχετε στην κατοχή σας τα δεδομένα του κοινού σας, αποφεύγετε τις χρεώσεις εύρους ζώνης ανά λήψη και διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο της διανομής και της δημιουργίας εσόδων από το περιεχόμενό σας χωρίς εξάρτηση από πλατφόρμα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Castopod
Αυτόματη διανομή RSS
Δημιουργεί και διατηρεί αυτόματα τη ροή RSS του podcast σας, διατηρώντας την εκπομπή σας διαθέσιμη στο Spotify, στα Apple Podcasts και σε κάθε μεγάλο κατάλογο.
Αναλύσεις Ακροατών
Λεπτομερή στατιστικά λήψεων, δημογραφικά στοιχεία και μετρήσεις αφοσίωσης σάς παρέχουν τις πληροφορίες κοινού που χρειάζεστε για να αναπτύξετε στρατηγικά την εκπομπή σας.
Ενσωματωμένη δημιουργία εσόδων
Οι Premium συνδρομές και οι λειτουργίες υποστήριξης ακροατών σάς επιτρέπουν να δημιουργήσετε μια βιώσιμη επιχείρηση podcast απευθείας στη δική σας infrastructure.
ActivityPub ενσωμάτωση
Συνδεθείτε στο Fediverse ώστε οι ακροατές σε αποκεντρωμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να μπορούν να ακολουθούν, να σχολιάζουν και να αλληλεπιδρούν χωρίς να εγκαταλείπουν την προτιμώμενη εφαρμογή τους.
Πολυχρηστική συνεργασία
Τα δικαιώματα βάσει ρόλου επιτρέπουν στις ομάδες να διαχειρίζονται επεισόδια, αναλύσεις και δημοσιεύσεις σε πολλές σειρές podcast από ένα dashboard.
Γιατί να τρέχω Castopod στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.