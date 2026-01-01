Το Castopod είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα podcast hosting ανοιχτού κώδικα, φτιαγμένη για δημιουργούς που θέλουν επαγγελματικές δυνατότητες δημοσίευσης χωρίς να βασίζονται σε υπηρεσίες hosting τρίτων. Προσφέρει διαχείριση επεισοδίων, αυτόματη δημιουργία RSS feed για διανομή σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες, λεπτομερή αναλυτικά στοιχεία ακροατών και ενσωμάτωση ActivityPub για αποκεντρωμένη κοινωνική δικτύωση - όλα σε ένα ενιαίο αυτο-φιλοξενούμενο πακέτο.

Το hosting του podcast σας στο δικό σας VPS σημαίνει ότι έχετε στην κατοχή σας τα δεδομένα του κοινού σας, αποφεύγετε τις χρεώσεις εύρους ζώνης ανά λήψη και διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο της διανομής και της δημιουργίας εσόδων από το περιεχόμενό σας χωρίς εξάρτηση από πλατφόρμα.