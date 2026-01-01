Αναπτύξτε το MiroTalk με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη P2P τηλεδιάσκεψη με απεριόριστα δωμάτια, κοινή χρήση οθόνης και χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση εφαρμογής για τους συμμετέχοντες.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με MiroTalk
Το MiroTalk P2P είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης WebRTC που δρομολογεί τα μέσα απευθείας μεταξύ των συμμετεχόντων — όχι μέσω του server σας. Επειδή οι ροές βίντεο ταξιδεύουν peer-to-peer, η καθυστέρηση είναι ελάχιστη και το εύρος ζώνης του VPS σας χρησιμοποιείται μόνο για signaling, ακόμα και όταν πολλά δωμάτια λειτουργούν ταυτόχρονα. Οι συμμετέχοντες συνδέονται από οποιοδήποτε σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης μέσω ενός κοινόχρηστου συνδέσμου χωρίς να απαιτείται λογαριασμός, λήψη ή plugin.
Σε αντίθεση με τις cloud υπηρεσίες που καταγράφουν και επεξεργάζονται δεδομένα συσκέψεων στην υποδομή τους, η αυτο-φιλοξενία του MiroTalk διατηρεί κάθε συνομιλία σε hardware που σας ανήκει. Τα δωμάτια μπορούν να προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, η προστασία host περιορίζει τη δημιουργία συνεδριών σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, και ένα REST API σας επιτρέπει να ενσωματώσετε τη δημιουργία συσκέψεων στις δικές σας εφαρμογές.
Βασικά χαρακτηριστικά του MiroTalk
Μέσα Peer-to-peer
Ροή βίντεο και ήχου απευθείας μεταξύ των συμμετεχόντων - όχι μέσω του server σας - διατηρώντας το latency χαμηλό και το κόστος bandwidth σχεδόν μηδενικό, ανεξάρτητα από το πόσα δωμάτια λειτουργούν ταυτόχρονα.
Δεν απαιτείται εφαρμογή
Οι συμμετέχοντες συνδέονται από οποιοδήποτε σύγχρονο browser μέσω ενός κοινόχρηστου link, χωρίς να απαιτείται εγγραφή λογαριασμού, λήψη ή plugin browser.
Κοινή χρήση οθόνης και καταγραφή
Μοιραστείτε την οθόνη σας ή ένα συγκεκριμένο παράθυρο εφαρμογής, και καταγράψτε συνεδρίες τοπικά στη συσκευή σας χωρίς να αποθηκεύετε τις εγγραφές στον server.
Λευκός πίνακας και κοινή χρήση αρχείων
Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο σε έναν κοινό λευκό πίνακα και μεταφορά αρχείων απευθείας μεταξύ των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας χωρίς εξωτερικό χώρο αποθήκευσης.
Προστασία host
Απαιτείται κωδικός πρόσβασης για τη δημιουργία νέων δωματίων, περιορίζοντας τη δημιουργία συνεδριών σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, διατηρώντας παράλληλα τους συνδέσμους συμμετοχής των συμμετεχόντων ανοιχτούς και χωρίς τριβές.
REST API και ενσωμάτωση
Δημιουργήστε δωμάτια και tokens συμμετοχής μέσω προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας ένα τεκμηριωμένο REST API, και ενσωματώστε το UI τηλεδιάσκεψης σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ως iframe.
Γιατί να τρέξω MiroTalk στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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