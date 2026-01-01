Το MiroTalk P2P είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης WebRTC που δρομολογεί τα μέσα απευθείας μεταξύ των συμμετεχόντων — όχι μέσω του server σας. Επειδή οι ροές βίντεο ταξιδεύουν peer-to-peer, η καθυστέρηση είναι ελάχιστη και το εύρος ζώνης του VPS σας χρησιμοποιείται μόνο για signaling, ακόμα και όταν πολλά δωμάτια λειτουργούν ταυτόχρονα. Οι συμμετέχοντες συνδέονται από οποιοδήποτε σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης μέσω ενός κοινόχρηστου συνδέσμου χωρίς να απαιτείται λογαριασμός, λήψη ή plugin.

Σε αντίθεση με τις cloud υπηρεσίες που καταγράφουν και επεξεργάζονται δεδομένα συσκέψεων στην υποδομή τους, η αυτο-φιλοξενία του MiroTalk διατηρεί κάθε συνομιλία σε hardware που σας ανήκει. Τα δωμάτια μπορούν να προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, η προστασία host περιορίζει τη δημιουργία συνεδριών σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, και ένα REST API σας επιτρέπει να ενσωματώσετε τη δημιουργία συσκέψεων στις δικές σας εφαρμογές.