Το FossFLOW είναι μια open-source Progressive Web App για τη δημιουργία επαγγελματικών ισομετρικών διαγραμμάτων υποδομής απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Σε αντίθεση με τα εργαλεία διαγραμμάτων cloud που αποθηκεύουν την τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής σας σε servers τρίτων, το FossFLOW λειτουργεί εξ ολοκλήρου client-side. Με αυτόματη αποθήκευση κάθε 5 δευτερόλεπτα, εξαγωγή JSON και υποστήριξη εκτός σύνδεσης, διατηρεί ευαίσθητες τοπολογίες δικτύου και σχεδιασμούς συστημάτων υπό τον έλεγχό σας ανά πάσα στιγμή.

Η ανάπτυξη του FossFLOW στο VPS σας προσθέτει server-side διατήρηση διαγραμμάτων, έτσι ώστε τα διαγράμματα να επιβιώνουν στις συνεδρίες περιήγησης και να είναι προσβάσιμα σε ολόκληρη την ομάδα σας από οποιαδήποτε συσκευή - χωρίς να στέλνετε αρχεία μέσω email ή να βασίζεστε σε εμπορικές πλατφόρμες που υπόκεινται σε πολιτικές διατήρησης δεδομένων και παραβιάσεις ασφαλείας.