Αναπτύξτε το FossFLOW με εγκατάσταση ενός κλικ.
Με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα, ένα ισομετρικό εργαλείο διαγραμμάτων βασισμένο σε browser για την οπτικοποίηση υποδομής και αρχιτεκτονικής συστημάτων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για FossFLOW
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με FossFLOW
Το FossFLOW είναι μια open-source Progressive Web App για τη δημιουργία επαγγελματικών ισομετρικών διαγραμμάτων υποδομής απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Σε αντίθεση με τα εργαλεία διαγραμμάτων cloud που αποθηκεύουν την τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής σας σε servers τρίτων, το FossFLOW λειτουργεί εξ ολοκλήρου client-side. Με αυτόματη αποθήκευση κάθε 5 δευτερόλεπτα, εξαγωγή JSON και υποστήριξη εκτός σύνδεσης, διατηρεί ευαίσθητες τοπολογίες δικτύου και σχεδιασμούς συστημάτων υπό τον έλεγχό σας ανά πάσα στιγμή.
Η ανάπτυξη του FossFLOW στο VPS σας προσθέτει server-side διατήρηση διαγραμμάτων, έτσι ώστε τα διαγράμματα να επιβιώνουν στις συνεδρίες περιήγησης και να είναι προσβάσιμα σε ολόκληρη την ομάδα σας από οποιαδήποτε συσκευή - χωρίς να στέλνετε αρχεία μέσω email ή να βασίζεστε σε εμπορικές πλατφόρμες που υπόκεινται σε πολιτικές διατήρησης δεδομένων και παραβιάσεις ασφαλείας.
Βασικά χαρακτηριστικά του FossFLOW
Ισομετρική διαγραμμάτιση
Δημιουργήστε 3D-style ισομετρικά διαγράμματα που απεικονίζουν διατάξεις υποδομής, διαμορφώσεις rack και επίπεδα συστημάτων με μεγαλύτερη σαφήνεια από τα επίπεδα 2D διαγράμματα.
Αυτόματη Αποθήκευση Κάθε 5 δευτερόλεπτα
Η εργασία αποθηκεύεται αυτόματα κάθε 5 δευτερόλεπτα, εξαλείφοντας τον κίνδυνο απώλειας προόδου κατά τη διάρκεια μακρών συνεδριών διαγραμμάτων.
Υποστήριξη εκτός σύνδεσης
Δημιουργήστε και επεξεργαστείτε διαγράμματα χωρίς σύνδεση internet - όλη η επεξεργασία γίνεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας χωρίς να απαιτούνται διαδρομές μετ' επιστροφής στον server.
JSON Εισαγωγή και εξαγωγή
Μοιραστείτε διαγράμματα ως φορητά αρχεία JSON ή εισαγάγετε υπάρχοντα διαγράμματα για επεξεργασία χωρίς δέσμευση σε ιδιόκτητη μορφή.
Δεν απαιτούνται λογαριασμοί
Η εφαρμογή δεν απαιτεί εγγραφή χρήστη ή έλεγχο ταυτότητας, καθιστώντας την άμεσα προσβάσιμη για οποιονδήποτε στην ομάδα σας.
Γιατί να τρέξω FossFLOW στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.