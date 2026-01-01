Αναπτύξτε το WUD με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Εργαλείο παρακολούθησης ανοιχτού κώδικα που εντοπίζει ενημερώσεις εικόνων Docker και σας ειδοποιεί μέσω δεκάδων ενσωματωμένων καναλιών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για WUD
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με WUD
Το WUD (What's Up Docker) είναι ο ενεργά συντηρούμενος διάδοχος του whats-up-docker, εστιασμένος αποκλειστικά στο να διατηρεί τις εικόνες container ενημερωμένες σε όλη την αυτο-φιλοξενούμενη υποδομή. Επιθεωρεί συνεχώς τα τρέχοντα container, αναζητά πληροφορίες από τα upstream μητρώα και αναφέρει ακριβώς ποιες εικόνες έχουν διαθέσιμες νέες εκδόσεις — τα Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay, καθώς και τα αυτο-φιλοξενούμενα μητρώα υποστηρίζονται όλα άμεσα.
Η αυτο-φιλοξενία του WUD στο δικό σας VPS αφαιρεί κάθε εξάρτηση από τρίτους ιχνηλάτες ενημερώσεων SaaS και διατηρεί το πλήρες απόθεμα του στόλου των container σας εντός της υποδομής που ελέγχετε. Οι ενεργοποιητές μπορούν να διανεμηθούν σε Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, γενικά webhooks ή να ανακατασκευάσουν αυτόματα τις στοίβες.
Βασικά χαρακτηριστικά του WUD
Παρακολούθηση πολλαπλών μητρώων
Παρακολουθεί ενημερώσεις σε Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay, και οποιαδήποτε προσαρμοσμένα μητρώα χωρίς επεκτάσεις ανά πάροχο.
Ενεργοποιήστε αυτοματισμούς
Δρομολογεί γεγονότα νέας έκδοσης σε Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, γενικά webhooks, ή container rebuild jobs.
Web UI και REST API
Περιηγηθείτε σε εκκρεμείς ενημερώσεις, επιθεωρήστε περιλήψεις και ενσωματωθείτε με υπάρχοντα dashboards μέσω ενός τεκμηριωμένου REST API.
Λεπτομερείς κανόνες παρακολούθησης
Συμπεριλάβετε ή εξαιρέστε περιέκτες με βάση την ετικέτα, το όνομα ή το μητρώο, και επιλέξτε ανάμεσα σε semver, regex, ή digest στρατηγικές σύγκρισης.
Prometheus metrics
Εξάγει μετρικές κοντέινερ και ενημέρωσης στο /metrics ώστε τα υπάρχοντα Grafana stacks να μπορούν να ειδοποιούν για παλιές εικόνες.
Ελαφρύ αποτύπωμα
Λειτουργεί ως ένα ενιαίο κοντέινερ Node.js με έναν μικρό όγκο αποθήκευσης, κατάλληλο για μικρές περιπτώσεις VPS παράλληλα με φόρτους εργασίας παραγωγής.
Γιατί να τρέξω WUD στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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