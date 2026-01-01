Το WUD (What's Up Docker) είναι ο ενεργά συντηρούμενος διάδοχος του whats-up-docker, εστιασμένος αποκλειστικά στο να διατηρεί τις εικόνες container ενημερωμένες σε όλη την αυτο-φιλοξενούμενη υποδομή. Επιθεωρεί συνεχώς τα τρέχοντα container, αναζητά πληροφορίες από τα upstream μητρώα και αναφέρει ακριβώς ποιες εικόνες έχουν διαθέσιμες νέες εκδόσεις — τα Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay, καθώς και τα αυτο-φιλοξενούμενα μητρώα υποστηρίζονται όλα άμεσα.

Η αυτο-φιλοξενία του WUD στο δικό σας VPS αφαιρεί κάθε εξάρτηση από τρίτους ιχνηλάτες ενημερώσεων SaaS και διατηρεί το πλήρες απόθεμα του στόλου των container σας εντός της υποδομής που ελέγχετε. Οι ενεργοποιητές μπορούν να διανεμηθούν σε Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, γενικά webhooks ή να ανακατασκευάσουν αυτόματα τις στοίβες.