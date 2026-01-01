Αναπτύξτε n8n με AI Βοηθό, με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτοματοποίηση ροής εργασιών με ενσωματωμένη συνομιλία AI που σχεδιάζει, δημιουργεί και διορθώνει τις αυτοματοποιήσεις σας για εσάς.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για n8n with AI Assistant
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με n8n with AI Assistant
Το n8n είναι μια πλατφόρμα αυτοματοποίησης workflow που συνδέει εφαρμογές, υπηρεσίες και APIs μέσω ενός οπτικού editor βασισμένου σε nodes. Αυτή η ανάπτυξη προσθέτει το AI Assistant του n8n, ένα chat interface που μετατρέπει αιτήματα σε απλή γλώσσα σε λειτουργικά workflows — επιλέγει τα σωστά nodes, τα συνδέει, γράφει τις expressions και εξηγεί γιατί απέτυχε μια εκτέλεση αντί να σας αφήνει να διαβάζετε logs.
Ο assistant εκτελεί κώδικα σε ένα sandbox service αναπτυγμένο παράλληλα με το n8n στο δικό σας VPS αντί για ένα third-party cloud, έτσι η λογική του workflow, τα credentials και ο παραγόμενος κώδικας παραμένουν στην υποδομή σας. Τροφοδοτείται από το Nexos AI, δίνοντας στον assistant πρόσβαση σε frontier models μέσω ενός μόνο key ενώ εσείς διατηρείτε απεριόριστες εκτελέσεις workflow και χωρίς per-task pricing.
Βασικά χαρακτηριστικά του n8n with AI Assistant
Δημιουργία workflow με γνώμονα το chat
Περιγράψτε τον αυτοματισμό που θέλετε σε απλή γλώσσα και ο βοηθός συναρμολογεί τους κόμβους, τις συνδέσεις και τις εκφράσεις για εσάς.
Self-hosted code sandbox
Ο παραγόμενος κώδικας εκτελείται σε μια απομονωμένη υπηρεσία sandbox που εκτελείται στο δικό σας VPS, έτσι τίποτα δεν αποστέλλεται σε έναν εξωτερικό πάροχο εκτέλεσης.
Καθοδηγούμενο debugging σφαλμάτων
Ρωτήστε τον βοηθό γιατί απέτυχε μια εκτέλεση και λάβετε μια εξήγηση με μια συγκεκριμένη διόρθωση, αντί να ψάχνετε μέσα από ακατέργαστα αρχεία καταγραφής εκτέλεσης.
Πρόσβαση στο μοντέλο AI του Nexos
Ένα κλειδί Nexos AI δίνει στον βοηθό πρόσβαση σε κορυφαία μοντέλα, και μπορείτε να αλλάξετε το μοντέλο που χρησιμοποιεί ανά πάσα στιγμή.
Πλήρης n8n σουίτα αυτοματισμού
Όλα στην τυπική έκδοση του n8n περιλαμβάνονται — εκατοντάδες ενσωματώσεις, webhooks, χρονοδιαγράμματα και προσαρμοσμένοι κόμβοι JavaScript.
Δεδομένα παραμένουν στον VPS
Οι ορισμοί ροών εργασίας, τα διαπιστευτήρια API και το ιστορικό εκτελέσεων αποθηκεύονται σε έναν μόνιμο τόμο που ελέγχετε και μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ελεύθερα.
Γιατί να τρέξω n8n with AI Assistant στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.