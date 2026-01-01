Το n8n είναι μια πλατφόρμα αυτοματοποίησης workflow που συνδέει εφαρμογές, υπηρεσίες και APIs μέσω ενός οπτικού editor βασισμένου σε nodes. Αυτή η ανάπτυξη προσθέτει το AI Assistant του n8n, ένα chat interface που μετατρέπει αιτήματα σε απλή γλώσσα σε λειτουργικά workflows — επιλέγει τα σωστά nodes, τα συνδέει, γράφει τις expressions και εξηγεί γιατί απέτυχε μια εκτέλεση αντί να σας αφήνει να διαβάζετε logs.

Ο assistant εκτελεί κώδικα σε ένα sandbox service αναπτυγμένο παράλληλα με το n8n στο δικό σας VPS αντί για ένα third-party cloud, έτσι η λογική του workflow, τα credentials και ο παραγόμενος κώδικας παραμένουν στην υποδομή σας. Τροφοδοτείται από το Nexos AI, δίνοντας στον assistant πρόσβαση σε frontier models μέσω ενός μόνο key ενώ εσείς διατηρείτε απεριόριστες εκτελέσεις workflow και χωρίς per-task pricing.