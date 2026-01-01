AI-managed VPS hosting

Your own server, made simple.

Get the power and flexibility of a VPS, with a built-in AI assistant that helps with setup, configuration, and troubleshooting using plain language.
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Your own server, made simple.

Manage your server with help from AI

A VPS is your own private server. Running one used to require technical knowledge, but now Hostinger Agent handles the technical work for you.

Regular VPS

  • Learn technical commands
  • Set up and manage everything yourself
  • Find and fix issues on your own

AI-managed VPS with Hostinger Agent

  • Describe what you need in plain language
  • Let Hostinger Agent carry out technical tasks
  • Get help finding and fixing issues

Meet Hostinger Agent, your built-in AI assistant

Hostinger Agent is your built-in AI assistant for managing a VPS. Just describe what you need and it helps with the technical work while you stay in control.
Runs server tasks from plain-language instructions
Installs, configures, and troubleshoots on your VPS
Works directly in your VPS terminal and hPanel
Understands 50+ languages
Requires no extra subscription or setup
Get started
Meet Hostinger Agent, your built-in AI assistant

Choose your AI-managed VPS hosting plan

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
Διαχείριση τείχους προστασίας
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
AI Web terminal
Δωρεάν domain για 1 έτος
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
Διαχείριση τείχους προστασίας
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
AI Web terminal
Δωρεάν domain για 1 έτος
All plans are paid upfront. The monthly rate reflects the total plan price divided by the number of months in your plan.

Εγκατάσταση εφαρμογών με ένα κλικ

Επιλέξτε από δημοφιλείς εφαρμογές και να τις εγκαταστήσετε στο VPS σας χωρίς εγκατάσταση με το χέρι.
n8n

n8n

Αυτοματοποιήστε εργασίες σε περισσότερες από 400 εφαρμογές, χωρίς να χρειάζεται κώδικας.
OpenClaw

OpenClaw

Προσωπικός βοηθός AI με υποστήριξη μηνυμάτων πολλαπλών καναλιών.
Hermes Agent

Hermes Agent

Αυτοβελτιωτικός πράκτορας AI με ενσωματωμένο κύκλο μάθησης και multi-platform messaging.
Paperclip

Paperclip

Πλατφόρμα οργάνωσης AI/ML για αυτόνομες ομάδες.
WordPress

WordPress

Ο πιο δημοφιλής οικοδόμος ιστοσελίδων και CMS στον κόσμο.
Immich

Immich

Διαχείριση φωτογραφιών και βίντεο υψηλών επιδόσεων.
Δείτε 1000+ εφαρμογές

Made a mistake? Just go back

Τα αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας σας επιτρέπουν να επαναφέρετε το VPS σας με ένα μόνο κλικ.
Δωρεάν αυτόματα backups
Restore with one click
Ξεκινήστε
Made a mistake? Just go back

The power of a VPS, the ease of a conversation

Fast performance

NVMe storage, dedicated resources, and AMD EPYC processors keep your projects fast and responsive.
Your CPU and RAM aren't shared with other users, so performance stays consistent when traffic grows.
Tell Hostinger Agent what you need in plain language, and it helps configure, troubleshoot, and manage your VPS.
Start with one-click templates, guided setup, and AI assistance instead of learning server commands.
Connect your VPS to VS Code, Cursor, Claude, and other AI tools you already use.

Trusted by 5M+ users

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Gad Iradufasha

Gad Iradufasha

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και οι υπηρεσίες VPS είναι φοβερές, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Maxim Shishkin

Maxim Shishkin

Επιτέλους μια εταιρεία VPS hosting που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετικό portal που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Απλά άψογη.

Noel

Noel

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Omkar

Omkar

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Sylvain

Sylvain

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Gad Iradufasha

Gad Iradufasha

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και οι υπηρεσίες VPS είναι φοβερές, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Maxim Shishkin

Maxim Shishkin

Επιτέλους μια εταιρεία VPS hosting που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετικό portal που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Απλά άψογη.

Noel

Noel

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Omkar

Omkar

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Sylvain

Sylvain

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Frequently asked questions

An AI-managed VPS is a virtual private server where an AI assistant handles the technical work for you. With Hostinger's AI-managed VPS, you stay in full control of your server while Hostinger Agent — our built-in agent — carries out setup, configuration, and troubleshooting based on plain-language instructions. You get the power of a VPS without needing to learn Linux or server administration.
No. With Hostinger's AI-managed VPS, you don't need any Linux or command-line knowledge. Instead of typing server commands, you tell Hostinger Agent what you want in everyday language — for example, 'install WordPress' or 'set up a firewall' — and it performs the technical steps for you. This makes it a good fit for first-time VPS users with no technical background.
With a regular VPS, you're responsible for everything yourself: installing software, applying security updates, monitoring performance, and fixing problems through the command line. With Hostinger's AI-managed VPS, Hostinger Agent handles that technical work on your behalf, so you can focus on your website or project instead of server administration — while still keeping full control of the server.
Hostinger Agent is Hostinger's built-in AI assistant for VPS hosting. It runs inside the VPS web terminal and hPanel, and it manages your server through natural language in 50+ languages. You can ask Hostinger Agent to install applications, configure security, check server health, and troubleshoot issues — and it executes the actual commands on your server, confirming with you before any destructive action.
The VPS web terminal is a terminal built directly into hPanel that lets you access and manage your server straight from your browser — with no need to install PuTTY, configure SSH, or set up authentication keys. It works the same on Windows, macOS, and Linux, and Hostinger Agent is built into it, so you can manage your server using plain-language prompts instead of memorizing commands.
Yes. Hostinger's VPS supports 1-click installation for popular applications, including WordPress, WooCommerce, and 300+ others, so they set up automatically with no manual configuration. You can also simply ask Hostinger Agent to install and configure an app for you — for example, 'install WordPress with SSL' — and it will handle the steps.
Yes. Hostinger's VPS includes free automatic weekly backups at no extra cost, so you can restore your server to an earlier state if something goes wrong. In addition, Hostinger Agent always asks for your confirmation before performing any destructive action, such as reinstalling the server or restoring a backup, giving you a safety net as you learn.
No. Hostinger Agent and the VPS web terminal are included with Hostinger's VPS plans at no additional cost — there's no separate subscription or setup required. AI-powered management is part of the plan, along with dedicated resources, fast NVMe storage, and free weekly backups.

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