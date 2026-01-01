Αναπτύξτε το Spree με ένα κλικ.
Ανοιχτού κώδικα headless πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου για τη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων πολυπωλητή, B2B και διασυνοριακών.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Spree
Το Spree είναι μια πλήρως open-source headless πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου χτισμένη σε Ruby on Rails, που υποστηρίζει τα πάντα, από καταστήματα με ένα προϊόν έως B2B αγορές επιχειρήσεων και πλατφόρμες πολλαπλών πωλητών. Περιλαμβάνει ένα πλήρες REST API, ένα TypeScript SDK και ένα έτοιμο για παραγωγή Next.js storefront ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πλήρως προσαρμοσμένο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να χρειάζεται να χτίσετε το backend από την αρχή.
Η αυτο-φιλοξενία του Spree στο δικό σας VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στα δεδομένα πελατών, στις ροές πληρωμών και στον κατάλογο προϊόντων — χωρίς μερίδιο εσόδων, χωρίς χρεώσεις συναλλαγών και χωρίς περιορισμούς προμηθευτών σχετικά με τις πύλες πληρωμών ή τις υπηρεσίες εκπλήρωσης που μπορείτε να συνδέσετε.
Βασικά χαρακτηριστικά του Spree
Headless Αρχιτεκτονική
Ένα πλήρες REST API και TypeScript SDK σάς επιτρέπουν να δημιουργήσετε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κατάστημα - Next.js, κινητό ή προσαρμοσμένο - ενώ το Spree χειρίζεται όλη την εμπορική λογική παρασκηνιακά.
Ηλεκτρονική αγορά πολλαπλών πωλητών
Η ενσωματωμένη διαχείριση πωλητών σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε ένα marketplace με πολλούς πωλητές, ξεχωριστούς καταλόγους και ανεξάρτητη διεκπεραίωση από μία μόνο εγκατάσταση.
B2B Χονδρική
Δημιουργήστε ομάδες πελατών με προσαρμοσμένες τιμές, ελάχιστες παραγγελίες και όρους πίστωσης για να διαχειρίζεστε χονδρική B2B παράλληλα με το ηλεκτρονικό σας κατάστημα B2C χωρίς δεύτερη πλατφόρμα.
Διασυνοριακό Εμπόριο
Η εγγενής υποστήριξη πολλαπλών νομισμάτων και πολλαπλών γλωσσών σάς επιτρέπει να πουλάτε παγκοσμίως χωρίς πρόσθετα τρίτων ή λύσεις προσαρμοσμένες ανά χώρα.
Αναζήτηση προϊόντων πλήρους κειμένου
Η ενσωμάτωση του Meilisearch προσφέρει αναζήτηση προϊόντων με ανοχή σε τυπογραφικά λάθη, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, με ενσωματωμένο πολυκριτηριακό φιλτράρισμα.
Γιατί να τρέξω Spree στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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