Το Spree είναι μια πλήρως open-source headless πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου χτισμένη σε Ruby on Rails, που υποστηρίζει τα πάντα, από καταστήματα με ένα προϊόν έως B2B αγορές επιχειρήσεων και πλατφόρμες πολλαπλών πωλητών. Περιλαμβάνει ένα πλήρες REST API, ένα TypeScript SDK και ένα έτοιμο για παραγωγή Next.js storefront ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πλήρως προσαρμοσμένο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να χρειάζεται να χτίσετε το backend από την αρχή.

Η αυτο-φιλοξενία του Spree στο δικό σας VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στα δεδομένα πελατών, στις ροές πληρωμών και στον κατάλογο προϊόντων — χωρίς μερίδιο εσόδων, χωρίς χρεώσεις συναλλαγών και χωρίς περιορισμούς προμηθευτών σχετικά με τις πύλες πληρωμών ή τις υπηρεσίες εκπλήρωσης που μπορείτε να συνδέσετε.