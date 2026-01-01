Το nopCommerce είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα e-commerce βασισμένη σε .NET στον κόσμο, την οποία εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις για τη λειτουργία online καταστημάτων κάθε μεγέθους. Κατασκευασμένο σε ASP.NET Core, διαθέτει ένα πλήρες admin panel για τη διαχείριση προϊόντων, παραγγελιών, πελατών, εκπτώσεων και αποστολών, και υποστηρίζει PostgreSQL, MySQL και Microsoft SQL Server εξ αρχής.

Η ανοιχτή αρχιτεκτονική της πλατφόρμας υποστηρίζει χιλιάδες plugins και themes από το nopCommerce marketplace, επιτρέποντας στους εμπόρους να επεκτείνουν τα καταστήματά τους χωρίς να τροποποιούν τον βασικό κώδικα. Το self-hosting στο δικό σας VPS σημαίνει μηδενικές χρεώσεις συναλλαγών, πλήρη έλεγχο των δεδομένων των πελατών και καμία χρέωση ανά πώληση, ανεξάρτητα από τον όγκο των εσόδων.