Αναπτύξτε το nopCommerce με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ASP.NET που τροφοδοτεί χιλιάδες online καταστήματα με ένα πλήρως εξοπλισμένο admin panel και 1.700+ επεκτάσεις marketplace.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για nopCommerce
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με nopCommerce
Το nopCommerce είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα e-commerce βασισμένη σε .NET στον κόσμο, την οποία εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις για τη λειτουργία online καταστημάτων κάθε μεγέθους. Κατασκευασμένο σε ASP.NET Core, διαθέτει ένα πλήρες admin panel για τη διαχείριση προϊόντων, παραγγελιών, πελατών, εκπτώσεων και αποστολών, και υποστηρίζει PostgreSQL, MySQL και Microsoft SQL Server εξ αρχής.
Η ανοιχτή αρχιτεκτονική της πλατφόρμας υποστηρίζει χιλιάδες plugins και themes από το nopCommerce marketplace, επιτρέποντας στους εμπόρους να επεκτείνουν τα καταστήματά τους χωρίς να τροποποιούν τον βασικό κώδικα. Το self-hosting στο δικό σας VPS σημαίνει μηδενικές χρεώσεις συναλλαγών, πλήρη έλεγχο των δεδομένων των πελατών και καμία χρέωση ανά πώληση, ανεξάρτητα από τον όγκο των εσόδων.
Βασικά χαρακτηριστικά του nopCommerce
Πλήρης πίνακας διαχείρισης
Διαχειριστείτε προϊόντα, κατηγορίες, παραγγελίες, πελάτες, εκπτώσεις και κανόνες αποστολής από έναν ενιαίο, ολοκληρωμένο πίνακα ελέγχου διαχείρισης.
Υποστήριξη πολλαπλών καταστημάτων
Λειτουργήστε πολλά ανεξάρτητα ηλεκτρονικά καταστήματα από μία ενιαία εγκατάσταση nopCommerce, το καθένα με τον δικό του κατάλογο, τιμολόγηση και θέμα.
Οικοσύστημα plugin marketplace
Επεκτείνετε το κατάστημά σας με πύλες πληρωμών, εταιρείες αποστολών, ενσωματώσεις ERP και προσαρμοσμένα θέματα από 1.700+ επεκτάσεις marketplace.
Διεθνείς πωλήσεις
Οι ενσωματωμένες δυνατότητες πολλαπλών νομισμάτων, πολλαπλών γλωσσών και διαχείρισης φόρων διευκολύνουν την πώληση σε πελάτες σε οποιαδήποτε χώρα.
Εργαλεία SEO και μάρκετινγκ
Οι ενσωματωμένες λειτουργίες SEO, η ανάκτηση εγκαταλελειμμένων καλαθιών, οι πόντοι επιβράβευσης και τα εργαλεία προωθητικών τιμών αυξάνουν την επισκεψιμότητα και τις επαναλαμβανόμενες αγορές.
Γιατί να τρέξω nopCommerce στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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