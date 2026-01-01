Το Mautic είναι μια πλήρως open-source πλατφόρμα marketing automation που δίνει στις επιχειρήσεις πλήρη έλεγχο στις καμπάνιες τους, στα δεδομένα επαφών και στα ταξίδια πελατών. Σε αντίθεση με τα εργαλεία marketing SaaS που χρεώνουν ανά επαφή, το Mautic λειτουργεί στη δική σας υποδομή — χωρίς επαναλαμβανόμενα τέλη πλατφόρμας, χωρίς κοινή χρήση δεδομένων με τρίτους και χωρίς vendor lock-in.

Η αυτο-φιλοξενία του Mautic σε ένα VPS διατηρεί τα δεδομένα των πελατών σας υπό τον άμεσο έλεγχό σας — κρίσιμο για τις απαιτήσεις GDPR και κυριαρχίας δεδομένων. Χωρίς τιμολόγηση ανά επαφή, μπορείτε να κλιμακώσετε τις λειτουργίες marketing σας χωρίς επιβαρύνσεις κόστους, διατηρώντας παράλληλα την πλήρη ιδιοκτησία κάθε email, καμπάνιας και αλληλεπίδρασης δυνητικού πελάτη.