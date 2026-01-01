Αναπτύξτε το Mautic με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα marketing automation ανοιχτού κώδικα για καμπάνιες email, lead scoring και πολυκαναλική δέσμευση πελατών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Mautic
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mautic
Το Mautic είναι μια πλήρως open-source πλατφόρμα marketing automation που δίνει στις επιχειρήσεις πλήρη έλεγχο στις καμπάνιες τους, στα δεδομένα επαφών και στα ταξίδια πελατών. Σε αντίθεση με τα εργαλεία marketing SaaS που χρεώνουν ανά επαφή, το Mautic λειτουργεί στη δική σας υποδομή — χωρίς επαναλαμβανόμενα τέλη πλατφόρμας, χωρίς κοινή χρήση δεδομένων με τρίτους και χωρίς vendor lock-in.
Η αυτο-φιλοξενία του Mautic σε ένα VPS διατηρεί τα δεδομένα των πελατών σας υπό τον άμεσο έλεγχό σας — κρίσιμο για τις απαιτήσεις GDPR και κυριαρχίας δεδομένων. Χωρίς τιμολόγηση ανά επαφή, μπορείτε να κλιμακώσετε τις λειτουργίες marketing σας χωρίς επιβαρύνσεις κόστους, διατηρώντας παράλληλα την πλήρη ιδιοκτησία κάθε email, καμπάνιας και αλληλεπίδρασης δυνητικού πελάτη.
Βασικά χαρακτηριστικά του Mautic
Αυτοματοποίηση καμπάνιας Email
Δημιουργήστε αυτοματοποιημένες καμπάνιες drip και email εκπομπής με έναν builder drag-and-drop, δυναμική εξατομίκευση περιεχομένου και A/B testing.
Βαθμολόγηση και παρακολούθηση Leads
Βαθμολογήστε τις επαφές με βάση τις επισκέψεις σε σελίδες, τα ανοίγματα email, τις υποβολές φορμών και τα προσαρμοσμένα συμβάντα, για να δώσετε προτεραιότητα στην παρακολούθηση την κατάλληλη στιγμή.
Visual campaign builder
Σχεδιάστε πολύπλοκες διαδρομές πελατών πολλαπλών βημάτων με έναν επεξεργαστή ροής εργασιών βασισμένο σε καμβά που συνδέει συνθήκες, ενέργειες και αποφάσεις.
Τμηματοποίηση επαφών
Τμηματοποιεί δυναμικά τις επαφές χρησιμοποιώντας δεδομένα συμπεριφοράς, δημογραφικά στοιχεία και προσαρμοσμένα πεδία για να στοχεύσετε το σωστό κοινό για κάθε καμπάνια.
Πολυκαναλική προσέγγιση
Προσεγγίστε επαφές μέσω email, SMS, push notifications και web notifications από μία ενιαία πλατφόρμα με ενοποιημένη παρακολούθηση αλληλεπίδρασης.
Γιατί να τρέξω Mautic στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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