Το PrestaShop είναι μια πλήρης, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που χρησιμοποιείται από εμπόρους σε περισσότερες από 190 χώρες. Παρέχει όλα όσα χρειάζονται για τη λειτουργία ενός επαγγελματικού online καταστήματος από την αρχή: διαχείριση καταλόγου προϊόντων, επεξεργασία παραγγελιών, ενσωματωμένες πύλες πληρωμών (PayPal, Stripe και άλλες), υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών και νομισμάτων, και ενσωματωμένα εργαλεία SEO — όλα διαχειριζόμενα από ένα διαισθητικό back-office dashboard.

Το hosting του PrestaShop στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα πελατών και τα αρχεία πληρωμών υπό τον έλεγχό σας, σας επιτρέπει να ρυθμίσετε λεπτομερώς την PHP και τη MySQL για κορυφαία απόδοση, και κλιμακώνεται με την επιχείρησή σας χωρίς χρεώσεις ανά συναλλαγή ή τιμολόγηση ανά θέση από φιλοξενούμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.