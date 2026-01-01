Αναπτύξτε το PrestaShop με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ισχυρή πλατφόρμα e-commerce ανοιχτού κώδικα που τροφοδοτεί πάνω από 300.000 online καταστήματα παγκοσμίως με πλήρη διαχείριση προϊόντων, πληρωμές και υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για PrestaShop
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με PrestaShop
Το PrestaShop είναι μια πλήρης, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που χρησιμοποιείται από εμπόρους σε περισσότερες από 190 χώρες. Παρέχει όλα όσα χρειάζονται για τη λειτουργία ενός επαγγελματικού online καταστήματος από την αρχή: διαχείριση καταλόγου προϊόντων, επεξεργασία παραγγελιών, ενσωματωμένες πύλες πληρωμών (PayPal, Stripe και άλλες), υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών και νομισμάτων, και ενσωματωμένα εργαλεία SEO — όλα διαχειριζόμενα από ένα διαισθητικό back-office dashboard.
Το hosting του PrestaShop στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα πελατών και τα αρχεία πληρωμών υπό τον έλεγχό σας, σας επιτρέπει να ρυθμίσετε λεπτομερώς την PHP και τη MySQL για κορυφαία απόδοση, και κλιμακώνεται με την επιχείρησή σας χωρίς χρεώσεις ανά συναλλαγή ή τιμολόγηση ανά θέση από φιλοξενούμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.
Βασικά χαρακτηριστικά του PrestaShop
Πλήρης κατάλογος προϊόντων
Διαχειριστείτε απεριόριστα προϊόντα με παραλλαγές, συνδυασμούς, χαρακτηριστικά και ευέλικτους κανόνες τιμολόγησης, συμπεριλαμβανομένων μαζικών εκπτώσεων και χρονικά περιορισμένων διαφημιστικών καμπανιών.
Ενσωματωμένες Πληρωμές
Δέχεστε πληρωμές μέσω PayPal, Stripe, τραπεζικής μεταφοράς και δεκάδων περιφερειακών πυλών πληρωμών μέσω του marketplace μονάδων - δεν απαιτείται προσαρμοσμένος κώδικας πληρωμής.
Πολλαπλές Γλώσσες και Νομίσματα
Πουλήστε σε πελάτες παγκοσμίως με εγγενή υποστήριξη για πολλές γλώσσες, νομίσματα και φορολογικούς κανόνες σε μία μόνο εγκατάσταση καταστήματος από έναν πίνακα διαχείρισης.
SEO & Marketing εργαλεία
Προσαρμόσιμα URLs, meta fields, δημιουργία sitemap, καθώς και ενσωματωμένα εργαλεία κουπονιών έκπτωσης και προγραμμάτων επιβράβευσης, συμβάλλουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας και των επαναλαμβανόμενων αγορών.
Θέματα & ενότητες
Μια αγορά με χιλιάδες θέματα και πρόσθετα σάς επιτρέπει να επεκτείνετε τον σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα χωρίς να αγγίξετε κώδικα, από live chat έως πόντους επιβράβευσης.
Γιατί να τρέξω PrestaShop στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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