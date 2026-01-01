Το Budibase είναι μια open-source low-code πλατφόρμα που επιτρέπει στις ομάδες να δημιουργούν εσωτερικά εργαλεία, πίνακες ελέγχου και αυτοματοποιημένες ροές εργασίας μέσω ενός οπτικού builder drag-and-drop. Συνδέεται με PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs και τη δική της ενσωματωμένη βάση δεδομένων, μετατρέποντας πηγές δεδομένων σε λειτουργικές εφαρμογές σε ώρες αντί για εβδομάδες.

Το self-hosting του Budibase στον δικό σας VPS διατηρεί κρίσιμα για την επιχείρηση δεδομένα και τη λογική της εφαρμογής εντός της υποδομής σας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις κυριαρχίας δεδομένων και συμμόρφωσης που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τα cloud-hosted low-code εργαλεία. Το πλήρες stack - υπηρεσία εφαρμογής, worker, CouchDB, Redis και MinIO - λειτουργεί σε μία ενιαία ανάπτυξη χωρίς εξωτερικές εξαρτήσεις.