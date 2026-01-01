Αναπτύξτε το Budibase με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα χαμηλού κώδικα για τη δημιουργία εσωτερικών επιχειρηματικών εφαρμογών, πινάκων διαχείρισης και αυτοματοποιημένων ροών εργασίας χωρίς εκτεταμένη κωδικοποίηση.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Budibase
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Budibase
Το Budibase είναι μια open-source low-code πλατφόρμα που επιτρέπει στις ομάδες να δημιουργούν εσωτερικά εργαλεία, πίνακες ελέγχου και αυτοματοποιημένες ροές εργασίας μέσω ενός οπτικού builder drag-and-drop. Συνδέεται με PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs και τη δική της ενσωματωμένη βάση δεδομένων, μετατρέποντας πηγές δεδομένων σε λειτουργικές εφαρμογές σε ώρες αντί για εβδομάδες.
Το self-hosting του Budibase στον δικό σας VPS διατηρεί κρίσιμα για την επιχείρηση δεδομένα και τη λογική της εφαρμογής εντός της υποδομής σας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις κυριαρχίας δεδομένων και συμμόρφωσης που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τα cloud-hosted low-code εργαλεία. Το πλήρες stack - υπηρεσία εφαρμογής, worker, CouchDB, Redis και MinIO - λειτουργεί σε μία ενιαία ανάπτυξη χωρίς εξωτερικές εξαρτήσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά του Budibase
Οπτικός app builder
Drag-and-drop συστατικά - πίνακες, φόρμες, γραφήματα και κουμπιά - σε έναν καμβά για να συνθέσετε λειτουργικές επιχειρηματικές εφαρμογές χωρίς να γράψετε frontend κώδικα.
Συνδέσεις δεδομένων πολλαπλών πηγών
Συνδεθείτε σε PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs και την ενσωματωμένη βάση δεδομένων CouchDB, ώστε οι εφαρμογές να μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν από τις υπάρχουσες πηγές δεδομένων σας.
Αυτοματοποίηση ροής εργασιών
Ορίστε αυτοματοποιημένες διαδικασίες με εναύσματα, συνθήκες και ενέργειες για να αντικαταστήσετε τα χειροκίνητα βήματα σε ροές έγκρισης, ειδοποιήσεις και λειτουργίες δεδομένων.
Έλεγχος πρόσβασης βασισμένος σε ρόλους
Αντιστοιχίστε ρόλους σε χρήστες σε επίπεδο εφαρμογής, ώστε κάθε μέλος της ομάδας να βλέπει μόνο τα δεδομένα και τις ενέργειες που αντιστοιχούν στις αρμοδιότητές του.
Προσαρμοσμένη λογική JavaScript
Μεταβείτε σε JavaScript όταν οι οπτικές συνδέσεις δεν επαρκούν, δίνοντας στους προγραμματιστές λεπτομερή έλεγχο στις μετατροπές δεδομένων και στην υπό όρους συμπεριφορά.
Γιατί να τρέχω Budibase στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.