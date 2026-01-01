Εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα του Zapier για τη σύνδεση εφαρμογών και την αυτοματοποίηση ροών εργασίας χωρίς κωδικοποίηση.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Automatisch
Το Automatisch είναι μια open-source πλατφόρμα αυτοματοποίησης ροών εργασίας που σας επιτρέπει να συνδέετε εφαρμογές και να αυτοματοποιείτε επαναλαμβανόμενες εργασίες μέσω μιας οπτικής διεπαφής no-code. Όπως το Zapier ή το Make, δημιουργείτε ροές που ενεργοποιούν ενέργειες σε διάφορες υπηρεσίες — αλλά με το Automatisch, όλα τα δεδομένα και η λογική αυτοματοποίησης παραμένουν στον δικό σας server χωρίς τιμολόγηση ανά εργασία ή όρια χρήσης.
Το self-hosting του Automatisch σημαίνει ότι τα διαπιστευτήρια API, τα δεδομένα workflow και η επιχειρηματική λογική σας δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL για αποθήκευση workflow, Redis για ουρά εργασιών και μια αποκλειστική διεργασία worker για αξιόπιστη εκτέλεση στο παρασκήνιο. Συνδεθείτε με τα προεπιλεγμένα διαπιστευτήρια και αλλάξτε τα αμέσως από τις ρυθμίσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά του Automatisch
Οπτικός δημιουργός ροής
Δημιουργήστε ροές εργασίας αυτοματισμού συνδέοντας εναύσματα και ενέργειες σε ένα περιβάλλον drag-and-drop χωρίς να γράψετε κώδικα.
Ενσωματώσεις εφαρμογών
Συνδεθείτε με δημοφιλείς υπηρεσίες όπως Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio και πολλές άλλες μέσω ενσωματωμένων συνδέσεων.
Webhook ενεργοποιητές
Ξεκινήστε ροές εργασίας από εξωτερικά γεγονότα χρησιμοποιώντας εισερχόμενα webhooks για αυτοματοποίηση σε πραγματικό χρόνο από οποιαδήποτε πηγή.
Λογική υπό όρους
Προσθέστε φίλτρα και συνθήκες στις ροές εργασίας ώστε οι ενέργειες να εκτελούνται μόνο όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια.
Διεργασία παρασκηνίου
Αποκλειστική διεργασία εργασίας εξασφαλίζει αξιόπιστη εκτέλεση μακροχρόνιων και προγραμματισμένων εργασιών αυτοματισμού.
Γιατί να τρέχω Automatisch στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.