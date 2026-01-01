Το Automatisch είναι μια open-source πλατφόρμα αυτοματοποίησης ροών εργασίας που σας επιτρέπει να συνδέετε εφαρμογές και να αυτοματοποιείτε επαναλαμβανόμενες εργασίες μέσω μιας οπτικής διεπαφής no-code. Όπως το Zapier ή το Make, δημιουργείτε ροές που ενεργοποιούν ενέργειες σε διάφορες υπηρεσίες — αλλά με το Automatisch, όλα τα δεδομένα και η λογική αυτοματοποίησης παραμένουν στον δικό σας server χωρίς τιμολόγηση ανά εργασία ή όρια χρήσης.

Το self-hosting του Automatisch σημαίνει ότι τα διαπιστευτήρια API, τα δεδομένα workflow και η επιχειρηματική λογική σας δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL για αποθήκευση workflow, Redis για ουρά εργασιών και μια αποκλειστική διεργασία worker για αξιόπιστη εκτέλεση στο παρασκήνιο. Συνδεθείτε με τα προεπιλεγμένα διαπιστευτήρια και αλλάξτε τα αμέσως από τις ρυθμίσεις.