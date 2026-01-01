Αναπτύξτε το PdfDing με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη διαχείριση PDF με προβολή βασισμένη σε browser, σχολιασμό και συγχρονισμό θέσης ανάγνωσης μεταξύ συσκευών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για PdfDing
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με PdfDing
Το PdfDing είναι ένας self-hosted διαχειριστής και προβολέας PDF που θυμάται τη θέση ανάγνωσής σας σε όλες τις συσκευές, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε την ανάγνωση σε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή και να συνεχίσετε σε ένα τηλέφωνο χωρίς να χάσετε τη θέση σας. Τα αρχεία οργανώνονται σε χώρους εργασίας και συλλογές με πολυεπίπεδη προσθήκη ετικετών, επισήμανση με αστέρι και αρχειοθέτηση. Ο browser-based προβολέας σάς επιτρέπει να σχολιάζετε, να επισημαίνετε, να προσθέτετε κείμενο, να σχεδιάζετε και να υπογράφετε έγγραφα — με όλους τους σχολιασμούς αποθηκευμένους server-side και συγχρονισμένους σε κάθε συσκευή.
Το self-hosting του PdfDing στο δικό σας VPS διατηρεί την βιβλιοθήκη εγγράφων σας ιδιωτική: χωρίς αρχεία να ανεβαίνουν σε cloud service, χωρίς usage analytics και με πλήρη έλεγχο του ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στην εγκατάστασή σας. Η προαιρετική OIDC single sign-on, η two-factor authentication και οι έλεγχοι πρόσβασης ανά σύνδεσμο το καθιστούν πρακτικό τόσο για προσωπική χρήση όσο και για μικρές ομάδες.
Βασικά χαρακτηριστικά του PdfDing
Συγχρονισμός μεταξύ συσκευών
Η θέση ανάγνωσης, οι σχολιασμοί και οι ψηφιακές υπογραφές συγχρονίζονται σε όλες τις συσκευές, ώστε να μην χάνετε ποτέ τη θέση σας όταν αλλάζετε μεταξύ επιτραπέζιου υπολογιστή και κινητού.
Σχολιασμός και επεξεργασία
Προσθέστε κείμενο, επισημάνσεις, σχέδια και σχόλια απευθείας στον browser — δεν απαιτείται εργαλείο τρίτου μέρους — με σχολιασμούς αποθηκευμένους από την πλευρά του server.
Συλλογές και ετικετογράφηση
Οργανώστε τα PDF σε χώρους εργασίας και συλλογές με ετικέτες πολλαπλών επιπέδων, επισήμανση με αστέρι και αρχειοθέτηση για μια δομημένη προσωπική ή ομαδική βιβλιοθήκη.
Ψηφιακές υπογραφές
Υπογράψτε έγγραφα στον browser και οι υπογραφές σας να συγχρονίζονται και να διατηρούνται σε όλες τις συσκευές σας, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε κανένα desktop software.
SSO και two-factor auth
Ενσωματώστε με οποιονδήποτε πάροχο OIDC για single sign-on, και ασφαλίστε λογαριασμούς με TOTP ή WebAuthn hardware key two-factor authentication.
Κοινόχρηστοι σύνδεσμοι
Δημιουργήστε συνδέσμους κοινής χρήσης με έλεγχο πρόσβασης με κωδικούς QR για μεμονωμένα PDF, διευκολύνοντας την κοινή χρήση εγγράφων χωρίς να παραχωρείτε πλήρη πρόσβαση στον λογαριασμό.
Γιατί να τρέξω PdfDing στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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