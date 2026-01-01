Το PdfDing είναι ένας self-hosted διαχειριστής και προβολέας PDF που θυμάται τη θέση ανάγνωσής σας σε όλες τις συσκευές, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε την ανάγνωση σε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή και να συνεχίσετε σε ένα τηλέφωνο χωρίς να χάσετε τη θέση σας. Τα αρχεία οργανώνονται σε χώρους εργασίας και συλλογές με πολυεπίπεδη προσθήκη ετικετών, επισήμανση με αστέρι και αρχειοθέτηση. Ο browser-based προβολέας σάς επιτρέπει να σχολιάζετε, να επισημαίνετε, να προσθέτετε κείμενο, να σχεδιάζετε και να υπογράφετε έγγραφα — με όλους τους σχολιασμούς αποθηκευμένους server-side και συγχρονισμένους σε κάθε συσκευή.

Το self-hosting του PdfDing στο δικό σας VPS διατηρεί την βιβλιοθήκη εγγράφων σας ιδιωτική: χωρίς αρχεία να ανεβαίνουν σε cloud service, χωρίς usage analytics και με πλήρη έλεγχο του ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στην εγκατάστασή σας. Η προαιρετική OIDC single sign-on, η two-factor authentication και οι έλεγχοι πρόσβασης ανά σύνδεσμο το καθιστούν πρακτικό τόσο για προσωπική χρήση όσο και για μικρές ομάδες.