Το Papermerge είναι ένα open-source σύστημα διαχείρισης εγγράφων, σχεδιασμένο για να μετατρέπει τη φυσική γραφειοκρατία σε ένα αναζητήσιμο, οργανωμένο ψηφιακό αρχείο. Ανεβάστε αρχεία PDF ή σαρωμένες εικόνες και το Papermerge εξάγει αυτόματα κείμενο μέσω OCR, κάνοντας κάθε τιμολόγιο, συμβόλαιο και απόδειξη άμεσα ανιχνεύσιμα βάσει περιεχομένου. Η οργάνωση βάσει ετικετών, οι ιεραρχίες φακέλων και τα προσαρμοσμένα πεδία μεταδεδομένων σάς δίνουν λεπτομερή έλεγχο στον τρόπο δομής και ανάκτησης των εγγράφων. Η υποστήριξη πολλαπλών χρηστών με δικαιώματα βάσει ρόλων το καθιστά κατάλληλο τόσο για μικρές επιχειρήσεις όσο και για επαγγελματίες.

Το Self-hosting του Papermerge στο δικό σας VPS σημαίνει ότι ευαίσθητα οικονομικά αρχεία, νομικά έγγραφα και προσωπικά αρχεία δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας. Αποφεύγετε μηνιαίες χρεώσεις cloud storage, ενώ αποκτάτε απεριόριστη χωρητικότητα εγγράφων, τη δυνατότητα επιβολής προσαρμοσμένων πολιτικών διατήρησης και την ευελιξία ενσωμάτωσης με υπάρχουσες ροές εργασίας μέσω του REST API του Papermerge.