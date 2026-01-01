Αναπτύξτε το Papermerge με εγκατάσταση ενός κλικ.
Σύστημα διαχείρισης εγγράφων ανοιχτού κώδικα με αυτόματη OCR, αναζήτηση πλήρους κειμένου και οργάνωση βάσει ετικετών για όλα τα σαρωμένα έγγραφά σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Papermerge
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Papermerge
Το Papermerge είναι ένα open-source σύστημα διαχείρισης εγγράφων, σχεδιασμένο για να μετατρέπει τη φυσική γραφειοκρατία σε ένα αναζητήσιμο, οργανωμένο ψηφιακό αρχείο. Ανεβάστε αρχεία PDF ή σαρωμένες εικόνες και το Papermerge εξάγει αυτόματα κείμενο μέσω OCR, κάνοντας κάθε τιμολόγιο, συμβόλαιο και απόδειξη άμεσα ανιχνεύσιμα βάσει περιεχομένου. Η οργάνωση βάσει ετικετών, οι ιεραρχίες φακέλων και τα προσαρμοσμένα πεδία μεταδεδομένων σάς δίνουν λεπτομερή έλεγχο στον τρόπο δομής και ανάκτησης των εγγράφων. Η υποστήριξη πολλαπλών χρηστών με δικαιώματα βάσει ρόλων το καθιστά κατάλληλο τόσο για μικρές επιχειρήσεις όσο και για επαγγελματίες.
Το Self-hosting του Papermerge στο δικό σας VPS σημαίνει ότι ευαίσθητα οικονομικά αρχεία, νομικά έγγραφα και προσωπικά αρχεία δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας. Αποφεύγετε μηνιαίες χρεώσεις cloud storage, ενώ αποκτάτε απεριόριστη χωρητικότητα εγγράφων, τη δυνατότητα επιβολής προσαρμοσμένων πολιτικών διατήρησης και την ευελιξία ενσωμάτωσης με υπάρχουσες ροές εργασίας μέσω του REST API του Papermerge.
Βασικά χαρακτηριστικά του Papermerge
Αυτόματη εξαγωγή OCR
Το Papermerge εξάγει αναζητήσιμο κείμενο από PDF και σαρωμένες εικόνες αυτόματα κατά την αποστολή, μετατρέποντας έναν σωρό σαρωμένων εγγράφων σε μια βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Αναζητήστε σε όλο το περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα κάθε εγγράφου στο αρχείο σας, με φίλτρα ανά ημερομηνία, ετικέτες και προσαρμοσμένα πεδία για ακριβή ανάκτηση.
Οργάνωση ετικετών και φακέλων
Συνδυάστε ιεραρχίες φακέλων με ευέλικτες ετικέτες και προσαρμοσμένα πεδία μεταδεδομένων για να δημιουργήσετε μια οργανωτική δομή που να ταιριάζει με τον τρόπο που λειτουργεί πραγματικά η επιχείρησή σας.
Δικαιώματα πολλαπλών χρηστών
Ο έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων επιτρέπει στις ομάδες να μοιράζονται ένα ενιαίο αρχείο εγγράφων, διατηρώντας παράλληλα τα ευαίσθητα αρχεία ορατά μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.
Λειτουργίες σελίδων PDF
Συγχώνευση, διαχωρισμός και αναδιάταξη σελίδων PDF απευθείας μέσα στο Papermerge, εξαλείφοντας την ανάγκη για έναν ξεχωριστό επεξεργαστή PDF κατά τον καθαρισμό σαρωμένων εγγράφων.
Γιατί να τρέξω Papermerge στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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