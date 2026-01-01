Το Warracker είναι μια εφαρμογή παρακολούθησης εγγυήσεων ανοιχτού κώδικα που συγκεντρώνει όλες τις εγγυήσεις προϊόντων, τα έγγραφα αγοράς και το ιστορικό αξιώσεων σε ένα ενιαίο αυτο-φιλοξενούμενο ταμπλό. Αντί να ψάχνετε σε αλληλογραφία email, αρχειοθήκες ή υπολογιστικά φύλλα, αποκτάτε μια αναζητήσιμη βάση δεδομένων με ειδοποιήσεις λήξης, αποθήκευση εγγράφων και πρόσβαση πολλών χρηστών για ομάδες και νοικοκυριά.

Η αυτο-φιλοξενία του Warracker στο δικό σας VPS σημαίνει ότι οι αποδείξεις αγοράς, οι σαρώσεις τιμολογίων και οι σειριακοί αριθμοί προϊόντων παραμένουν σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Με προληπτικές ειδοποιήσεις email και push μέσω του Apprise, λαμβάνετε προειδοποιήσεις εκ των προτέρων πριν λήξουν οι εγγυήσεις, ώστε να μπορείτε να ενεργήσετε όσο ισχύει ακόμα η κάλυψη.