Αναπτύξτε Warracker με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενο σύστημα διαχείρισης εγγυήσεων για την παρακολούθηση εγγυήσεων προϊόντων, αποδείξεων και αξιώσεων σε ένα μέρος.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Warracker
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Warracker
Το Warracker είναι μια εφαρμογή παρακολούθησης εγγυήσεων ανοιχτού κώδικα που συγκεντρώνει όλες τις εγγυήσεις προϊόντων, τα έγγραφα αγοράς και το ιστορικό αξιώσεων σε ένα ενιαίο αυτο-φιλοξενούμενο ταμπλό. Αντί να ψάχνετε σε αλληλογραφία email, αρχειοθήκες ή υπολογιστικά φύλλα, αποκτάτε μια αναζητήσιμη βάση δεδομένων με ειδοποιήσεις λήξης, αποθήκευση εγγράφων και πρόσβαση πολλών χρηστών για ομάδες και νοικοκυριά.
Η αυτο-φιλοξενία του Warracker στο δικό σας VPS σημαίνει ότι οι αποδείξεις αγοράς, οι σαρώσεις τιμολογίων και οι σειριακοί αριθμοί προϊόντων παραμένουν σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Με προληπτικές ειδοποιήσεις email και push μέσω του Apprise, λαμβάνετε προειδοποιήσεις εκ των προτέρων πριν λήξουν οι εγγυήσεις, ώστε να μπορείτε να ενεργήσετε όσο ισχύει ακόμα η κάλυψη.
Βασικά χαρακτηριστικά του Warracker
Ειδοποιήσεις λήξης εγγύησης
Λάβετε email και ειδοποιήσεις push μέσω 100+ υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Telegram, Slack και Discord, πριν λήξουν οι εγγυήσεις.
Αποθήκευση εγγράφων
Ανεβάστε και επισυνάψτε αποδείξεις, τιμολόγια και εγχειρίδια απευθείας σε κάθε εγγραφή εγγύησης για άμεση ανάκτηση όταν χρειάζεται.
Παρακολούθηση κύκλου ζωής αξιώσεων
Διαχειριστείτε ολοκληρωμένα τις αξιώσεις εγγύησης με ενημερώσεις κατάστασης και πλήρη ορατότητα σε όλη τη διαδικασία αξιώσεων.
Προηγμένη αναζήτηση και φιλτράρισμα
Βρείτε οποιαδήποτε εγγύηση άμεσα με βάση το όνομα προϊόντος, τον σειριακό αριθμό, τον προμηθευτή ή προσαρμοσμένες ετικέτες σε ολόκληρο τον κατάλογό σας.
Πρόσβαση πολλαπλών χρηστών
Μοιραστείτε τα αρχεία εγγύησης σε μια ομάδα ή ένα νοικοκυριό με δικαιώματα βάσει ρόλου και διαχειριστικά δικαιώματα ελέγχου.
Εισαγωγή και Εξαγωγή CSV
Μεταφέρετε τα υπάρχοντα αρχεία εγγύησης από υπολογιστικά φύλλα μέσω εισαγωγής CSV και εξάγετε τα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή για πλήρη φορητότητα.
Γιατί να τρέξω Warracker στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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