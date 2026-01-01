Το Percona Monitoring and Management (PMM) είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα ειδικά σχεδιασμένη για την παρατηρησιμότητα βάσεων δεδομένων. Συλλέγει μετρήσεις, αναλύσεις ερωτημάτων και δεδομένα απόδοσης από MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB και ProxySQL, και στη συνέχεια εμφανίζει τα πάντα σε προκατασκευασμένα Grafana dashboards με λεπτομερή ανάλυση ανά ερώτημα. Το PMM περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη μηχανή Query Analytics (QAN) που εντοπίζει αργά ερωτήματα, εξηγεί σχέδια εκτέλεσης και παρακολουθεί τα αποτυπώματα ερωτημάτων με την πάροδο του χρόνου - δίνοντας στους DBAs την ορατότητα που χρειάζονται για να βελτιστοποιήσουν την απόδοση χωρίς εργαλεία τρίτων.

Η αυτο-φιλοξενία του PMM στο VPS σας διατηρεί ευαίσθητα διαπιστευτήρια βάσεων δεδομένων και δεδομένα ερωτημάτων εξ ολοκλήρου εντός της δικής σας υποδομής. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά host, χρεώσεις cloud-egress και vendor lock-in - απλώς πλήρης έλεγχος των περιόδων διατήρησης, των ορίων ειδοποιήσεων και της προσαρμογής των dashboards.