Αναπτύξτε το Percona PMM με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα παρακολούθησης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων ανοιχτού κώδικα που υποστηρίζει MySQL, PostgreSQL, MongoDB και άλλα.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Percona PMM
Το Percona Monitoring and Management (PMM) είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα ειδικά σχεδιασμένη για την παρατηρησιμότητα βάσεων δεδομένων. Συλλέγει μετρήσεις, αναλύσεις ερωτημάτων και δεδομένα απόδοσης από MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB και ProxySQL, και στη συνέχεια εμφανίζει τα πάντα σε προκατασκευασμένα Grafana dashboards με λεπτομερή ανάλυση ανά ερώτημα. Το PMM περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη μηχανή Query Analytics (QAN) που εντοπίζει αργά ερωτήματα, εξηγεί σχέδια εκτέλεσης και παρακολουθεί τα αποτυπώματα ερωτημάτων με την πάροδο του χρόνου - δίνοντας στους DBAs την ορατότητα που χρειάζονται για να βελτιστοποιήσουν την απόδοση χωρίς εργαλεία τρίτων.
Η αυτο-φιλοξενία του PMM στο VPS σας διατηρεί ευαίσθητα διαπιστευτήρια βάσεων δεδομένων και δεδομένα ερωτημάτων εξ ολοκλήρου εντός της δικής σας υποδομής. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά host, χρεώσεις cloud-egress και vendor lock-in - απλώς πλήρης έλεγχος των περιόδων διατήρησης, των ορίων ειδοποιήσεων και της προσαρμογής των dashboards.
Βασικά χαρακτηριστικά του Percona PMM
Υποστήριξη πολλαπλών βάσεων δεδομένων
Παρακολουθείτε MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB και ProxySQL από ένα ενιαίο περιβάλλον, χωρίς να αναπτύσσετε ξεχωριστά monitoring stacks ανά database type.
Αναλύσεις ερωτημάτων
Προκατασκευασμένοι πίνακες ελέγχου
Δεκάδες Grafana dashboards διατίθενται έτοιμα, καλύπτοντας InnoDB internals, replication lag, MongoDB oplog και PostgreSQL vacuum activity.
Ενσωματωμένη ειδοποίηση
Ορίστε ειδοποιήσεις βάσει ορίων για καθυστέρηση αναπαραγωγής, χρήση δίσκου, αργά ερωτήματα και κορεσμό συνδέσεων με το ενσωματωμένο Percona Alerting.
Σύμβουλοι απειλών ασφαλείας
Οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι ασφαλείας βάσεων δεδομένων επισημαίνουν κινδύνους διαμόρφωσης όπως η έλλειψη ελέγχου ταυτότητας, οι αδύναμοι κωδικοί πρόσβασης και οι εκτεθειμένες διεπαφές διαχειριστή.
Έλεγχος διατήρησης δεδομένων
Διαμορφώστε ανεξάρτητα τις περιόδους διατήρησης μετρήσεων και την ανάλυση για να εξισορροπήσετε τη χρήση αποθήκευσης με την ευκρίνεια που χρειάζεστε για τον σχεδιασμό χωρητικότητας.
Γιατί να τρέξω Percona PMM στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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