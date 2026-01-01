Αναπτύξτε το SpacetimeDB με εγκατάσταση ενός κλικ.
Σχεσιακή βάση δεδομένων και διακομιστής εφαρμογών σε ένα - οι πελάτες συνδέονται απευθείας και εκτελούν λογική μέσα στη βάση δεδομένων με καθυστέρηση κάτω του χιλιοστού του δευτερολέπτου.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για SpacetimeDB
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SpacetimeDB
Το SpacetimeDB εξαλείφει το παραδοσιακό backend stack συνδυάζοντας μια σχεσιακή βάση δεδομένων και έναν διακομιστή εφαρμογών σε μια ενιαία αναπτύξιμη διαδικασία. Αντί να διατηρείτε ένα ξεχωριστό API layer μεταξύ των πελατών και των δεδομένων σας, οι πελάτες συνδέονται απευθείας στο SpacetimeDB και εκτελούν λογική server-side — που ονομάζονται modules — μέσα στην ίδια τη βάση δεδομένων. Κατασκευασμένο σε Rust με in-memory κατάσταση και write-ahead log persistence, προσφέρει σταθερούς χρόνους απόκρισης κάτω του χιλιοστού του δευτερολέπτου χωρίς βοηθητικές υπηρεσίες.
Η αυτο-φιλοξενία του SpacetimeDB σε ένα VPS σας παρέχει αποκλειστική CPU και RAM - τους κύριους μοχλούς απόδοσης για την in-memory αρχιτεκτονική του - διατηρώντας όλα τα δεδομένα της εφαρμογής και τον κώδικα των modules υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς vendor lock-in.
Βασικά χαρακτηριστικά του SpacetimeDB
Χωρίς ξεχωριστό επίπεδο API
Οι πελάτες συνδέονται απευθείας στη βάση δεδομένων και εκτελούν modules μέσα σε αυτήν, αντικαθιστώντας ένα ολόκληρο επίπεδο web servers, message queues και APIs με μία μόνο διαδικασία.
Συνδρομές σε πραγματικό χρόνο
Οι πελάτες εγγράφονται σε αλλαγές πίνακα και λαμβάνουν αυτόματο συγχρονισμό delta άμεσα - δεν απαιτείται polling, ούτε ξεχωριστός WebSocket server.
Λογική βασισμένη σε ενότητες
Γράψτε λογική εφαρμογών server-side σε Rust ή C# και αναπτύξτε το ως μεταγλωττισμένο module απευθείας στη βάση δεδομένων για βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια.
Στη μνήμη με διατήρηση
Όλη η κατάσταση της εφαρμογής διατηρείται στη μνήμη για γρήγορες αναγνώσεις, ενώ ένα αρχείο καταγραφής προ-εγγραφής διασφαλίζει ότι τα δεδομένα επιβιώνουν από επανεκκινήσεις και σφάλματα χωρίς πολύπλοκες ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας.
Αποδεδειγμένο στην παραγωγή
Τροφοδοτεί ολόκληρο το backend του BitCraft Online, ένα παιχνίδι μαζικής πολλαπλών παικτών όπου όλη η κατάσταση σε πραγματικό χρόνο διαχειρίζεται από μία μόνο SpacetimeDB instance.
Γιατί να τρέξω SpacetimeDB στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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