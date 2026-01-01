Έκπτωση έως 69% για SpacetimeDB

Αναπτύξτε το SpacetimeDB με εγκατάσταση ενός κλικ.

Σχεσιακή βάση δεδομένων και διακομιστής εφαρμογών σε ένα - οι πελάτες συνδέονται απευθείας και εκτελούν λογική μέσα στη βάση δεδομένων με καθυστέρηση κάτω του χιλιοστού του δευτερολέπτου.

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας άμεσα
Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το SpacetimeDB με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για SpacetimeDB

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SpacetimeDB

Το SpacetimeDB εξαλείφει το παραδοσιακό backend stack συνδυάζοντας μια σχεσιακή βάση δεδομένων και έναν διακομιστή εφαρμογών σε μια ενιαία αναπτύξιμη διαδικασία. Αντί να διατηρείτε ένα ξεχωριστό API layer μεταξύ των πελατών και των δεδομένων σας, οι πελάτες συνδέονται απευθείας στο SpacetimeDB και εκτελούν λογική server-side — που ονομάζονται modules — μέσα στην ίδια τη βάση δεδομένων. Κατασκευασμένο σε Rust με in-memory κατάσταση και write-ahead log persistence, προσφέρει σταθερούς χρόνους απόκρισης κάτω του χιλιοστού του δευτερολέπτου χωρίς βοηθητικές υπηρεσίες.

Η αυτο-φιλοξενία του SpacetimeDB σε ένα VPS σας παρέχει αποκλειστική CPU και RAM - τους κύριους μοχλούς απόδοσης για την in-memory αρχιτεκτονική του - διατηρώντας όλα τα δεδομένα της εφαρμογής και τον κώδικα των modules υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς vendor lock-in.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του SpacetimeDB

Χωρίς ξεχωριστό επίπεδο API

Οι πελάτες συνδέονται απευθείας στη βάση δεδομένων και εκτελούν modules μέσα σε αυτήν, αντικαθιστώντας ένα ολόκληρο επίπεδο web servers, message queues και APIs με μία μόνο διαδικασία.

Συνδρομές σε πραγματικό χρόνο

Οι πελάτες εγγράφονται σε αλλαγές πίνακα και λαμβάνουν αυτόματο συγχρονισμό delta άμεσα - δεν απαιτείται polling, ούτε ξεχωριστός WebSocket server.

Λογική βασισμένη σε ενότητες

Γράψτε λογική εφαρμογών server-side σε Rust ή C# και αναπτύξτε το ως μεταγλωττισμένο module απευθείας στη βάση δεδομένων για βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια.

Στη μνήμη με διατήρηση

Όλη η κατάσταση της εφαρμογής διατηρείται στη μνήμη για γρήγορες αναγνώσεις, ενώ ένα αρχείο καταγραφής προ-εγγραφής διασφαλίζει ότι τα δεδομένα επιβιώνουν από επανεκκινήσεις και σφάλματα χωρίς πολύπλοκες ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας.

Αποδεδειγμένο στην παραγωγή

Τροφοδοτεί ολόκληρο το backend του BitCraft Online, ένα παιχνίδι μαζικής πολλαπλών παικτών όπου όλη η κατάσταση σε πραγματικό χρόνο διαχειρίζεται από μία μόνο SpacetimeDB instance.

Γιατί να τρέξω SpacetimeDB στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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