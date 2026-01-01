Το SpacetimeDB εξαλείφει το παραδοσιακό backend stack συνδυάζοντας μια σχεσιακή βάση δεδομένων και έναν διακομιστή εφαρμογών σε μια ενιαία αναπτύξιμη διαδικασία. Αντί να διατηρείτε ένα ξεχωριστό API layer μεταξύ των πελατών και των δεδομένων σας, οι πελάτες συνδέονται απευθείας στο SpacetimeDB και εκτελούν λογική server-side — που ονομάζονται modules — μέσα στην ίδια τη βάση δεδομένων. Κατασκευασμένο σε Rust με in-memory κατάσταση και write-ahead log persistence, προσφέρει σταθερούς χρόνους απόκρισης κάτω του χιλιοστού του δευτερολέπτου χωρίς βοηθητικές υπηρεσίες.

Η αυτο-φιλοξενία του SpacetimeDB σε ένα VPS σας παρέχει αποκλειστική CPU και RAM - τους κύριους μοχλούς απόδοσης για την in-memory αρχιτεκτονική του - διατηρώντας όλα τα δεδομένα της εφαρμογής και τον κώδικα των modules υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς vendor lock-in.