Αναπτύξτε το Docmost με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Συνεργατική πλατφόρμα wiki ανοιχτού κώδικα με συνεργατική επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο, διαγράμματα και χώρους ομάδας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Docmost
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Docmost
Το Docmost είναι μια σύγχρονη, open-source εναλλακτική λύση των Notion και Confluence, σχεδιασμένη για ομάδες που χρειάζονται συνεργατική επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο χωρίς τους συμβιβασμούς στην ιδιωτικότητα των πλατφορμών φιλοξενίας στο cloud. Πολλοί χρήστες μπορούν να επεξεργάζονται την ίδια σελίδα ταυτόχρονα με συγχρονισμό χωρίς συγκρούσεις, ενώ οι χώροι παρέχουν σαφή διαχωρισμό μεταξύ ομάδων, έργων ή τμημάτων.
Η αυτο-φιλοξενία του Docmost στο VPS σας σημαίνει ότι η εσωτερική σας τεκμηρίωση, οι αρχιτεκτονικές αποφάσεις και το ευαίσθητο περιεχόμενο της βάσης γνώσεων δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας. Η συμπεριλαμβανόμενη βάση δεδομένων PostgreSQL και η cache Redis προσφέρουν την απόδοση και την αξιοπιστία που απαιτεί η συνεργατική επεξεργασία, με μόνιμη αποθήκευση που προστατεύει την τεκμηρίωσή σας σε όλες τις ενημερώσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά του Docmost
Συνεργατική επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο
Πολλά μέλη της ομάδας μπορούν να επεξεργαστούν την ίδια σελίδα ταυτόχρονα με συγχρονισμό χωρίς συγκρούσεις που είναι άμεσος και φυσικός.
Ενσωματωμένη διαγραμματογράφηση
Τα Draw.io, Excalidraw και Mermaid είναι διαθέσιμα απευθείας στον επεξεργαστή, έτσι η οπτική τεκμηρίωση παραμένει δίπλα στο γραπτό περιεχόμενο.
Διαστημικός οργανισμός
Διαχωρίστε το περιεχόμενο ανά ομάδα, έργο ή τμήμα με ξεχωριστούς χώρους, ο καθένας με τα μέλη και τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων του.
Λεπτομερή δικαιώματα
Οι ομάδες χρηστών και οι έλεγχοι πρόσβασης σε επίπεδο σελίδας σάς επιτρέπουν να μοιράζεστε το σωστό περιεχόμενο με τους σωστούς ανθρώπους σε όλο τον οργανισμό σας.
Πλήρες ιστορικό εκδόσεων
Κάθε αλλαγή καταγράφεται, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε προηγούμενες αναθεωρήσεις ή να επαναφέρετε μια προηγούμενη έκδοση οποιασδήποτε σελίδας ανά πάσα στιγμή.
Γιατί να τρέξω Docmost στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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