Το Docmost είναι μια σύγχρονη, open-source εναλλακτική λύση των Notion και Confluence, σχεδιασμένη για ομάδες που χρειάζονται συνεργατική επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο χωρίς τους συμβιβασμούς στην ιδιωτικότητα των πλατφορμών φιλοξενίας στο cloud. Πολλοί χρήστες μπορούν να επεξεργάζονται την ίδια σελίδα ταυτόχρονα με συγχρονισμό χωρίς συγκρούσεις, ενώ οι χώροι παρέχουν σαφή διαχωρισμό μεταξύ ομάδων, έργων ή τμημάτων.

Η αυτο-φιλοξενία του Docmost στο VPS σας σημαίνει ότι η εσωτερική σας τεκμηρίωση, οι αρχιτεκτονικές αποφάσεις και το ευαίσθητο περιεχόμενο της βάσης γνώσεων δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας. Η συμπεριλαμβανόμενη βάση δεδομένων PostgreSQL και η cache Redis προσφέρουν την απόδοση και την αξιοπιστία που απαιτεί η συνεργατική επεξεργασία, με μόνιμη αποθήκευση που προστατεύει την τεκμηρίωσή σας σε όλες τις ενημερώσεις.