Έκπτωση έως 69% για EdgeDB

Αναπτύξτε EdgeDB με εγκατάσταση ενός κλικ.

Νέας γενιάς γραφική-σχεσιακή βάση δεδομένων χτισμένη σε PostgreSQL με μια σύγχρονη γλώσσα ερωτημάτων και διαισθητικό μοντέλο δεδομένων.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε EdgeDB με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για EdgeDB

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με EdgeDB

Το EdgeDB είναι μια βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα που επαναπροσδιορίζει το σχεσιακό παράδειγμα. Βασισμένο στην αποδεδειγμένη μηχανή της PostgreSQL, εισάγει ένα πλούσιο μοντέλο δεδομένων αντικειμένου-σχέσης, κληρονομικότητα σχήματος και την EdgeQL — μια γλώσσα ερωτημάτων σχεδιασμένη να είναι πιο εκφραστική και ασφαλέστερη από την SQL. Οι προγραμματιστές επωφελούνται από υπολογιζόμενες ιδιότητες, ιδιότητες συνδέσμων και ενσωματωμένα εργαλεία μετεγκατάστασης που εξαλείφουν τη μη αυτόματη διαχείριση σχήματος.

Η αυτο-φιλοξενία του EdgeDB στο δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο της διαμόρφωσης της βάσης δεδομένων, της κατανομής πόρων και της διαμονής δεδομένων. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της PostgreSQL ώστε να ταιριάζουν με τον φόρτο εργασίας σας, να εφαρμόσετε προσαρμοσμένες στρατηγικές αντιγράφων ασφαλείας και να ενσωματώσετε με την υποδομή σας χωρίς τους περιορισμούς των διαχειριζόμενων υπηρεσιών βάσεων δεδομένων.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του EdgeDB

EdgeQL Γλώσσα Ερωτημάτων

Μια σύγχρονη εναλλακτική λύση για το SQL με διαισθητική σύνταξη, συνθέσιμες εκφράσεις και ισχυρό object graph traversal που εξαλείφει σύνθετα multi-join queries.

Αντικειμενοσχεσιακό μοντέλο

Ορίστε σχήματα χρησιμοποιώντας τύπους αντικειμένων με κληρονομικότητα και υπολογιζόμενες ιδιότητες, μειώνοντας την αναντιστοιχία σύνθετης αντίστασης μεταξύ κώδικα εφαρμογής και επιπέδου βάσης δεδομένων.

Αυτόματες μεταφορές

Δημιουργήστε και εφαρμόστε schema migrations αυτόματα από τους ορισμούς schema, εξαλείφοντας χειρόγραφα ALTER TABLE scripts και το migration drift.

Web UI Διαχείρισης

Ενσωματωμένη διεπαφή βασισμένη σε πρόγραμμα περιήγησης για εξερεύνηση schema, διαδραστικά ερωτήματα και οπτικοποίηση δεδομένων χωρίς εγκατάσταση πρόσθετων εργαλείων.

Type-Safe Βιβλιοθήκες πελάτη

Επίσημοι query builders για TypeScript, Python και Go δημιουργούν πλήρως type-safe κώδικα πρόσβασης βάσης δεδομένων απευθείας από το EdgeDB schema σας.

Γιατί να τρέξω EdgeDB στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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