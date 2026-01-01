Αναπτύξτε EdgeDB με εγκατάσταση ενός κλικ.
Νέας γενιάς γραφική-σχεσιακή βάση δεδομένων χτισμένη σε PostgreSQL με μια σύγχρονη γλώσσα ερωτημάτων και διαισθητικό μοντέλο δεδομένων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για EdgeDB
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με EdgeDB
Το EdgeDB είναι μια βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα που επαναπροσδιορίζει το σχεσιακό παράδειγμα. Βασισμένο στην αποδεδειγμένη μηχανή της PostgreSQL, εισάγει ένα πλούσιο μοντέλο δεδομένων αντικειμένου-σχέσης, κληρονομικότητα σχήματος και την EdgeQL — μια γλώσσα ερωτημάτων σχεδιασμένη να είναι πιο εκφραστική και ασφαλέστερη από την SQL. Οι προγραμματιστές επωφελούνται από υπολογιζόμενες ιδιότητες, ιδιότητες συνδέσμων και ενσωματωμένα εργαλεία μετεγκατάστασης που εξαλείφουν τη μη αυτόματη διαχείριση σχήματος.
Η αυτο-φιλοξενία του EdgeDB στο δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο της διαμόρφωσης της βάσης δεδομένων, της κατανομής πόρων και της διαμονής δεδομένων. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της PostgreSQL ώστε να ταιριάζουν με τον φόρτο εργασίας σας, να εφαρμόσετε προσαρμοσμένες στρατηγικές αντιγράφων ασφαλείας και να ενσωματώσετε με την υποδομή σας χωρίς τους περιορισμούς των διαχειριζόμενων υπηρεσιών βάσεων δεδομένων.
Βασικά χαρακτηριστικά του EdgeDB
EdgeQL Γλώσσα Ερωτημάτων
Μια σύγχρονη εναλλακτική λύση για το SQL με διαισθητική σύνταξη, συνθέσιμες εκφράσεις και ισχυρό object graph traversal που εξαλείφει σύνθετα multi-join queries.
Αντικειμενοσχεσιακό μοντέλο
Ορίστε σχήματα χρησιμοποιώντας τύπους αντικειμένων με κληρονομικότητα και υπολογιζόμενες ιδιότητες, μειώνοντας την αναντιστοιχία σύνθετης αντίστασης μεταξύ κώδικα εφαρμογής και επιπέδου βάσης δεδομένων.
Αυτόματες μεταφορές
Δημιουργήστε και εφαρμόστε schema migrations αυτόματα από τους ορισμούς schema, εξαλείφοντας χειρόγραφα ALTER TABLE scripts και το migration drift.
Web UI Διαχείρισης
Ενσωματωμένη διεπαφή βασισμένη σε πρόγραμμα περιήγησης για εξερεύνηση schema, διαδραστικά ερωτήματα και οπτικοποίηση δεδομένων χωρίς εγκατάσταση πρόσθετων εργαλείων.
Type-Safe Βιβλιοθήκες πελάτη
Επίσημοι query builders για TypeScript, Python και Go δημιουργούν πλήρως type-safe κώδικα πρόσβασης βάσης δεδομένων απευθείας από το EdgeDB schema σας.
Γιατί να τρέξω EdgeDB στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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