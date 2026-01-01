Το EdgeDB είναι μια βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα που επαναπροσδιορίζει το σχεσιακό παράδειγμα. Βασισμένο στην αποδεδειγμένη μηχανή της PostgreSQL, εισάγει ένα πλούσιο μοντέλο δεδομένων αντικειμένου-σχέσης, κληρονομικότητα σχήματος και την EdgeQL — μια γλώσσα ερωτημάτων σχεδιασμένη να είναι πιο εκφραστική και ασφαλέστερη από την SQL. Οι προγραμματιστές επωφελούνται από υπολογιζόμενες ιδιότητες, ιδιότητες συνδέσμων και ενσωματωμένα εργαλεία μετεγκατάστασης που εξαλείφουν τη μη αυτόματη διαχείριση σχήματος.

Η αυτο-φιλοξενία του EdgeDB στο δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο της διαμόρφωσης της βάσης δεδομένων, της κατανομής πόρων και της διαμονής δεδομένων. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της PostgreSQL ώστε να ταιριάζουν με τον φόρτο εργασίας σας, να εφαρμόσετε προσαρμοσμένες στρατηγικές αντιγράφων ασφαλείας και να ενσωματώσετε με την υποδομή σας χωρίς τους περιορισμούς των διαχειριζόμενων υπηρεσιών βάσεων δεδομένων.